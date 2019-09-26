DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

1-İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ DEPREM (2) İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın

verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor. AVCILAR'DA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Şiddetli depremde Avcılar Merkez Camii'nin minaresi yıkıldı. Deprem anında çok katlı binalar beşik gibi sallandı. Silivri'de depreme yolda yakalananlar oldu. Deprem anında işyerlerinde olanlar büyük korku ve panik yaşayarak, kendilerini dışarıya attı. görüntü dökümü:

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İstanbul'da deprem görüntüleri

sokağa çıkanlar ======================== 2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 8 HAFİF YARALI VAR (1) Alper KORKMAZ - Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " 8 kişi hafif yaralandı. Binalarda hafif hasarlar var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Erdoğan depremle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberi aldık. Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçının artışının devamı mümkün şu an itibariyle artabilir" dedi.

Erdoğan, "Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi, yanıltmasın. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu hafif yaralanmalar. Binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar var. Ciddi sayılacak bu depreme rağman yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklamaları =============================================== 3-DEPREM SONRASI SOLUĞU ADLİYE BAHÇESİNDE ALDILAR Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul, DHA

Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Bakırköy Adalet Sarayı'nda da hissedildi. 13.59'da meydana gelen deprem nedeniyle hakim, savcı, adliye personeli ve vatandaşlar adliyenin bahçesine çıktı. Yaklaşık yarım saat sonra adliyeye tekrar girişler yapıldı. Ara verilen duruşmalar da kaldığı yerden devam etti. Öte yandan deprem anı da bir kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde oturanların depremi hissettikten sonra kafeden ayrıldıkları görülüyor. Görüntü Dökümü:

-Adliyeden görüntü

-Adliye bahçesinde bekleyenlerden görüntü

-Deprem anının güvenlik kamerasına yansıması

-Genel ve detaylar ============================ 4-AFAD'TAN DEPREM AÇIKLAMASI İSTANBUL DHA

İstanbul'daki 5.8'lik depremin ardından AFAD'tan açıklama geldi. AFAD'tan yapılan açıklamada "Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu" ifadeleri kullanıldı.

AFAD'dan İstanbul'daki deprem sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 18 artçı meydana geldi. Olası takviye amacıyla sevk edilen ekipler dışında, Marmara Bölgesi'ndeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, AFAD İzmir ve AFAD Adana Arama Kurtarma Birlikleri teyakkuza geçirildi.

TDVM'den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül 13.59'da Mw=5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul'daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu.

Olası ihtiyaca karşı AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği'ne destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar'daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul'a sevk edildi. Haberleşme hatlarındaki sorunun giderilmesi için yürütülen çalışma ise sürüyor.

TDVM'den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul'daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu."

Öte yandan 4 ilden 80 arama kurtarma ekibi İstanbul'a sevk edildiği bildirildi.

=================================== 5- AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası resmi internet sitesinden açıklama yayınlayan AFAD, vatandaşlara uyarılarda bulundu. AFAD açıklamasında hasarlı binalara girilmemesi, yolların acil yardım araçları için boş bırakması, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerini kapatılması, yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması uyarısı yapıldı.

Açıklamada Marmara bölgesindeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, İzmir ve Adana Arama Kurtarma Birliklerinin teyakkuza geçirildiği belirtilerek, İstanbul'un yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak yaşanan olumsuzluk olup olmadığının tespit edildiği bildirildi. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, Emniyet, Jandarma ve Genelkurmay'a ait hava araçlarının, İstanbul'un yukarıdan gözlenmesi için havalandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay'dan ekiplerin olay yerine intikal ettiği, AFAD Afet Lojistik Merkezlerinin ise hazır halde bekletildiği de açıklandı.

========================================== 6- AVCILAR'DA MİNARESİ YIKILAN CAMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Ersan SAN - -İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ açıklarında bugün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da bir minare yıkıldı, bir bina kısmen zarar gördü. Deprem paniği ile oturduğu evden atlayan bir kişinin bacağı kırıldı.

Depremin şiddetli hissedildiği Avcılar'da sarsıntıyı hissedenler kendilerini dışarı attı. Cadde ve sokaklar bir anda kalabalıklaştı. Herkes korku içerisinde tanıdıklarına ulaşmaya çalışırken telefon sistemi işlemez hale geldi. İlçedeki bankalar dahil birçok iş yeri kapandı.

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Hacı Ahmet tükenmez Camii'nin iki minaresinden birisinin şerefesi devrilirken şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binada da önemli hasar meydana geldiği ifade edildi. Deprem paniği sırasında atlarken bacağından yaralanan bir kişi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Hacı Ahmet tükenmez Camii'nin yanında yaptığı açıklamada, can veya mal kaybı olmadığını açıklarken, son sarsıntının bir kez daha 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattığını zaman kaybedilmeden güvenli binalar yapılması gerektiğini söyledi.

Deprem üzerine ilçedeki bütün okullar tatil edildi. Veliler okula akın ederek çocuklarını yanlarında götürürken, trafik önemli ölçüde aksadı.

Görüntü dökümü

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-Minaresi yıkılan cami (HAVADA)

- sokaklar çıkan vatandaşlar ===================================== 7-BEŞİKTAŞ'TA DEPREMİ YAŞAYANLAR O ANLARI ANLATTI Olgucan KALKAN-Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)-

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Beşiktaş'ta depremin ardından bazı vatandaşlar sokaklara çıkarken bazıları ise deprem korkusuyla geceyi dışarda geçireceklerini söylediler.

Samsun'dan İstanbul'a ziyaret için geldiğini söyleyen bir kişi, ilk kez deprem yaşadığını ifade ederek, "Ben ilk kez deprem yaşadım. Çok korktum. Daha sonra sokacağa çıktım. Bu geceyi de evde geçirmeyi düşünmüyorum. Park'ta kalacağız" dedi.

Cenaze için Sinop'tan geldiğini belirten başka bir kişi ise "Cenaze sırasında deprem olduğunu hissettik. En başta dışarda olduğumuz için çok aldırış etmedik ama yine de insan bir ürküyor. Ama İstanbul'daki insanlar depremle yaşamaya alışmış gibi, aldırış etmediler" şeklinde konuştu.

Depremin ardından okulların tatil edilmesiyle dışarı çıkan öğrenciler sallantıya derste yakalandıklarını, öğretmenlerinin uyarılarına uyduklarını ve sıraların altına girerek depremden korunduklarını söyledi. Aralarında bazı arkadaşlarının panik yaptığını da belirten öğrenciler, daha sonra okul bahçesinde öğretmenleri gözetiminde beklediklerini, daha sonra da okuldan ayrıldıklarını ifade ettiler.

Daha önce büyük depremleri yaşadığı ifade eden bir kişi ise "Deprem sırasında doktordaydım. Hiç panik yapmadım çünkü daha önce büyük depremleri yaşamıştık. Doktor için sıra bekleyen kadınlar biraz panik yaptı, ancak doktor onları sakinleştirdi. Daha sonrada binadan ayrıldık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vatandaş röportajları

-Sokaklardan görüntüler

-Trafik görüntüsü

-Genel detaylar ============================ 8-BEYOĞLU'NDA DEPREM PANİĞİ Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremin ardından iş yerinde bulunanlar ve okuldaki öğrenciler panikle dışarı çıktı.

İstanbul Silivri açıklarında 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından iş yerinde çalışanlar ve okulda bulunan öğrenciler kendilerini panikle dışarı attı. Beyoğlu Kasımpaşa Orbay İlk ve Ortaokulu'nda büyük panik yaşandı. Depremin ardından öğrenci velileri panikle okula geldi. Deprem nedeniyle öğrenciler okul bahçesine çıkartıldı. Okulda öğrencilerin okulu boşaltması yönünde anonslar yapıldı. Korkuya kapılan bazı öğrenciler ağlayarak velilerine sarıldı. Depreme iş yerinde yakalanan vatandaşlar ise panikle dışarıya koştular. Beyoğlu Piyalepaşa Caddesi üzerindeki iş yerlerinde çalışanlar da dışarıya çıkarak yakınlarını aramaya çalıştı. Görüntü Dökümü:

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-Piyalepaşa Caddesi üzerinde iş yerlerinde çıkan çalışanların bahçede beklemesi

-Kasımpaşa Orbay ilk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerin bahçeye çıkması

-Çocukların ağlayarak velilerine sarılmaları

-Okuldan yapılan anonslar

-Çocuklar ve velilerle röp

-Genel ve detaylar

============================ 9- ESENYURT KAYMAKANLIK BİNASINDA PANİK ANLARI ANIL UÇAN/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depreme Esenyurt Kaymakamlık binasında yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sırasında Esenyurt Kaymakamlık binasında bulunan vatandaşlar ve çalışanlar büyük panik yaşadı. Deprem anında vatandaşların bir bölümü dışarıya çıkmak için koşarken, bina içerisinde kalanlar dualar ettiler. Bazı vatandaşlar ise masaların altına saklandı. Yaşanılan panik anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntü dökümü:

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-Yaşanılan panik anları

-Vatandaşların dua etmesi

-Genel detaylar ========================== 10- DEPREM NEDENİYLE VATANDAŞLAR PARKLARA AKIN ETTİ Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti. Vatandaşların bekleyişi devam ediyor

Görüntü dökümü:

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-Bekleyen vatandaşlar

-Röpler

-Genel ve detaylar ============================== 11- DEPREM İSTANBUL HAVALİMANI'NDA PANİĞE NEDEN OLDU Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,DHA

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem, İstanbul Havalimanı'nda personel ve yolcular arasında paniğe neden oldu.

Deprem sonrası terminaldeki bir yolcunun ağladığı görülürken, çalışanlar da ofislerinden ve bulundukları yerlerden çıkarak terminalin belirli yerlerinde toplandı. Yolcular ve çalışanlar, kısa süreli panik yaşamalarının ardından aile ve yakınlarıyla cep telefonlarıyla görüştü.

Terminalde çalışan Berkay Gezici, basın mensuplarına deprem anında yaşadıklarını anlattı. Depreme mağazada bulunduğu sırada yakalandığını belirten Gezici, "Sallantıyı hissettim. Ayaklarım gidip, geldi. Sonra mağazanın vitrinin gidip geldiğini gördüm. Kendimi hemen dışarı attım. Yan tarafta bulunan bir kız fenalaştı. Ona su filan verdik. Bağıran çağıranlar gördük. Ağlayanlar vardı. Gerçekten çok şiddetliydi" diye konuştu.

Eşi ile Paris'e gitmek üzere havalimanında uçuşunu bekleyen Faik Yalçın ise deprem sonrasında Fransa'da yaşayan yakınlarıyla telefon ile görüştü. Çocuklarına sağlık durumlarının iyi olduğunu bildiren Yalçın, basın mensuplarına ise yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Hem kızım hem oğlum bilgi almak için aradı. Ben korkmadım ama hanım biraz telaşlandı. Bayağı sallandı. Kısa bir süre sonra da herkes sakinleşti. Ama Allah'ın izniyle herhangi bir şey olmadı burada. Şu an sakin."

Öte yandan İstanbul Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre havalimanında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı uçuşlarda da aksama olmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Terminalde panik anları

-Ağlayan bir yolcu

-Ofislerden dışarı çıkan personel

-Telefon ile görüşenler

-Pasaport kısmı

-Çalıyan Berkay Gezici ile röp

-Yolcu Faik Yalçın ile röp

-Genel ve detaylar ================================= 12- SİLİVRİ'DE BACALAR YIKILDI Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Silivri'de bulunan bir börekçinin önünde baca devrildi. Börekçi önünde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken, bazı binaların da bacaları yıkıldı.

İstanbul'da 13.59'da deprem meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki depremde Silivri'de bulunan bazı binaların bacaları yıkıldı. Bir börekçi dükkanının önüne ise baca devrildi. Börekçinin önünde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Deprem nedeniyle büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Görüntü Dökümü:

Börekçiden görüntü

ekiplerin çalışması

sokağa çıkanlar

bacası yıkılan bir başka bina

genel ve detaylar ========================= 13- SİLİVRİ DEPREM SONRASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ