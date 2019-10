DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

"KÖTÜ KOMŞU BİZİ EV SAHİBİ YAPTI" Erdoğan, "Suriye'de faaliyet gösteren diğer tüm güçler, rejimin ve terör örgütlerinin aksine biz her ne sebeple olursa olsun bölgede tek bir damla masum kanı dahi dökülsün istemiyoruz. Bunun için bıçak kemiğe dayandığında elbette güç kullanmaktan çekinmiyoruz. Ama ilk tercihimiz daima meselelerimizi suhuletle çözmekten yanadır. Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatların sebebi budur. Yoksa Türkiye, terör örgütünü bulunduğu her yerde ezip geçecek güce, imkana ve kararlılığa sahiptir. 'Bundan sonra size silah vermeyeceğiz' denildi. Verme. Zaten kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Nasıl oldu? İnsansız hava aracı istiyorduk. Bize 'Bugün git yarın gel', ondan sonra 'Kongre izin vermedi'. E ne oldu? Şimdi biz insansız hava araçlarını kendimiz üretiyoruz. Silahlı insansız hava aracı, aynı şekilde... Vermediler. E ne oldu? Şimdi biz üretiyoruz ve ihraç ediyoruz. Geldiğimizde yüzde 20'sini karşılıyorduk biz savunma sanayimizde, şimdi yüzde 70'ini karşılıyoruz. Buraya ulaştık. Sayın Obama döneminde Antalya'daki G20 toplantımızda, ben kendilerinde akıllı bomba istedim. 'Tabii veririz.' Aylar geçti, vermediler. Akıllı bombayı şimdi biz üretiyoruz. İçeride ve dışarıda bütün çalışmalarımızın altında bu kadar rahat hareket edebiliyorsak, bunun sebebi nedir? Artık imkanlarımız çoğaldı. Maliyetler mukayese edilemeyecek derecede çok daha düşük. Uluslararası toplum bizi bununla tehdit ediyor. Fransa'sı bunu yapıyor, Amerika'sı bunu yapıyor, diğerleri bunu yapıyor. Biz de kendilerine açık ve net söylüyoruz, Ne yaparsanız yapın siz bunları yaptıkça biz çok daha güçleneceğiz. Bu milleti sindiremezsiniz" şeklinde konuştu.

"AÇARIZ SINIRLARI, YÜRÜSÜNLER AVRUPA'YA" Erdoğan, "Güvenli bölgeyle ilgili plan ve projeleri BM'de sunduk. Bakıyorlar 'çok güzel'. Güzelse o zaman bize, size de katkıda bulunun, destek verin, burayı beraberce yapalım. İnanın yoklar. Hep yalan, doğru konuşmuyorlar, dürüst konuşmuyorlar. Konuşsalar da konuşmasalar da biz gerekirse, Tel Abyad ile Rasulayn arasında icabında bir güvenlik bölgeyle beraber mültecilerin yaşayabileceği konutları, sosyal donatı alanlarını, altyapı ve üstyapısıyla yapacağız, dünyaya da bunu ispat ederek göstereceğiz, 'İşte Türk milleti budur, görün.' diyeceğiz. Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden veya dışından saldırılarını sürdürürse, nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar kovalayıp gereğini yapacağız. Aynı şekilde ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ile 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse, sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları, yürüsünler Avrupa'ya. Her iki konuda da kimseye şantaj yapmıyoruz. Sadece içinde bulunduğumuz durumu söylüyor, çözüm yolunu ortaya koyuyor ve meşru destek talebimizi ifade ediyoruz. Teröristlerin veya masum insanların hayatlarını kullanarak sinsice siyaset yapmak bizim değil, diğerlerinin tarzıdır. Türkiye, mertçe konuşur, mertçe icraatını yapar. Biz sadece ve sadece hem kendi vatandaşlarımızın hem de milyonlarca masum Suriyelinin haklarını korumanın peşindeyiz. Uluslararası toplumdan beklentimizin her bakımdan insani duyarlılığa uygun bu çabalarımıza destek vermesi olduğunu tekrarlamak istiyorum." dedi.

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra "toplantıya geç kalıyorum" diyerek buradan ayrıldı.

"HALİT KARDEŞİMİZİ GERİ GETİREMEYİZ AMA ONUN HATIRASINI YAŞATABİLİRİZ" Okul açılışında konuşan Binali Yıldırım, "İnsanları eğitirsek suç seviyesi de azalacak. Bu genç kardeşimizi ömrünün baharından büyük hayalleri varken birkaç serseri üç beş kuruş için hayatına kastetti. Alçakça Halit Ayar'ı hayattan kopardılar. Biz de düşündük dedik ki 'Halit kardeşimizi geri getiremeyiz ama onun hatırasını yaşatabiliriz'. Bu anaokulunda eğitime gözünü açan yavrular Halit Ayar ile karşılaşacaklar. Onun hayallerini gerçekleştirmek için burada hayata başlamış olacaklar" dedi. Yıldırım şöyle devam etti: "Türk Kızılay'ının 151 yıllık geçmişi var. Son 20 yıldır Türk Kızılayı destan yazıyor. Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında her yerde görebilirsiniz. Barış Pınarı bölgesinde de ilk sıcak ekmeği çıkaran ilk gıda dağıtımı yapan Türk Kızılay'ıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yıldır Türkiye'yi bir baştan bir başa imar ettik. Kalkındırdık geliştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Ancak yolları böleriz de Türkiye'yi böldürmeyiz"

"ABİMİ MELEK OLARAK ÇİZMİŞLER" Anaokulu açılışına Halit'in ailesi de katıldı. Halit Ayar'ın kız kardeşi Melike Ayar öğrencileri sık sık ziyaret edeceklerini belirtti. Ayar, "Eğitim açısında böyle bir olayın olması çok güzel. Nice Halit Ayarların yetişmesi için olanak sağlıyor. Öğrenciler bize resimler çizmişler, çok güzel. Abimi melek olarak çizmişler. Çok hoşumuza gitti, onları da duvarımıza da asacağız. Baktıkça o çocukları hatırlayacağız. Umarım abimin gerçekleştirmediği hayalleri buradaki çocuklar gerçekleştirir" derken Halit'in erkek kardeşi Kerem ise, "Abimin adını taşıyan bir okulu görmek gururumu okşuyor. Her gördüğümde abimle gurur duyacağım. Onu hiç unutmayacağız" diye konuştu.

"SİLAHLANMA PROBLEMİ ÇÖZMÜYOR"

Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayhan Akcan değişen kanun hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki silahlı cinayetlerin yüzde 17'sinin kadına yönelik şiddette kullanıldığını ifade eden Akcan şöyle konuştu:

"Ailede, özellikle kadına yönelik şiddette silah kısıtlaması var. O iyi bir şey, biz zaten ısrarla bunu söylüyorduk. Türkiye'deki silahlı cinayetlerin yüzde 17'si kadına yönelik şiddette kullanılıyor. Yani dolaylı yoldan beşte biri. Bu anlamda iyi bir şey. Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alamayacak olan gruplarda da genişleme yapıyorlar. Biz zaten vakıf olarak silahlanmanın karşısındayız. Devlet ruhsat altına aldığında ya da ruhsatı kolaylaştırdığında bu problemi çözebileceğini düşünüyor. Ondan dolayı biz bunun karşısındayız. Vakıf olarak ısrarla söylüyoruz; Silahlanma, problemi çözmüyor aksine her silahlanma maalesef cinayet oranını artırıyor, kadına yönelik şiddeti artırıyor. Bir çok konularsa, sosyal olaylarda devam ediyor."

"SİLAH VARSA KULLANILIR"

Akcan, Türkiye'de silahlanmanın her yıl yüzde 3 arttığının altını çizdi. Yeni kanunla bu oranın yüzde beşe çıkabileceğini savunan Akcan, "Türkiye'de zaten her yıl silahlanmada yüzde üç artış var. Bunlar özellikle cinayetlerde, yaralanmalarda, kadına yönelik şiddette kullanılıyor ve maalesef bu genişletme bence silahla işlenen suçları artıracak. Belki yüzde üç değil yüzde beşe çıkaracak. Silah varsa kullanılır ve silahlanmayı kolaylaştırmak silahla ilgili sosyal problemi, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden konularda problem çözmez. Biz bu yasanın tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Yapılacak olan şey belli. Sayıyı azaltın, denetim yapın, eğitim yapın, eş rızası yapın, taşıma ruhsatına mutlaka avukat rızası getirin, otomatik iptal sistemleri getirin, beş yılı iki yıla indirin, kamu spotu yapın, düğün timlerini zorunlu hale getirin. Bunlar bile Türkiye'deki silahlı cinayetleri yüzde 60 azaltır" diye konuştu.