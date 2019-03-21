DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL(DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'daki Nevruz programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, bir gazetecinin "Sayın Binali Yıldırım'ın da bugün burada bir programı vardı. Beklemeyecek misiniz" şeklindeki sorusuna, "Saat 17.00'de benim bir programım var. Şu ana kadar gelmeyen Binali Yıldırım, şayet benim çıkışımı bekliyorsa, ben çıkıyorum gelsin o zaman. Ben vazifemi yaptım. Nevruzu kutladım. Keşke nevruzda bir araya gelseydik" şeklinde cevap verdi. İmamoğlu, "Keşke bir araya gelseydik, el ele kol kola mesaj verseydik. Fırsattı bu. Nevruz birleşme günüdür, barış günüdür. Barıştan korkmayalım. Barış ve güzel dil bu ülkenin kurtuluşudur. Başka hiçbir kurtuluş vesilesi ve vasfı bulunamaz. Kucaklaşmak ve kol kola durmak, tatlı yarış öyle olur. Tatlı yarış bir birinden ayrılarak olmaz. Keşke gelseydi. Ama yine de Sayın Yıldırım'ın nevruzunu kutluyorum" diye konuştu. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun resmi programlarında saat 14.30'da Yahya Kemal Kültür Merkezi'ndeki nevruz kutlamalarına katılacakları belirtiliyordu.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) Fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul surlarında cesedi bulunan ABD'li Sarai Sierra'nın öldürülmesine ilişkin "Kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası onanan ancak "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçlarından verilen 8 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay'da bozulan sanık Ziya Tasalı'nın yeniden yapılan yargılaması karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Tasalı'yı "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Hırsızlık" suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Tasalı getirildi. Duruşmaya, müşteki Bexiada Jimenez ve Aile Bakanlığı avukatları katıldı. Müşteki Bexiada Jimenez'in avukatı, sanığın tamamlanmamış suçtan dolayı cezalandırılmasını talep etti.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşlarında bir kişiye çarparak ağır yaraladı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken aracın sürücüsü gözaltına alındı. Olay saat 14.30 sıralarında Atalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, marketten ekmek aldıktan sonra eve gitmek üzere yolun karşısına geçmekte olan 70 yaşlarındaki Mehmet Yıldız'a, Osman A., yönetimindeki 17 UH 291 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Mehmet Yıldız'ın yardımına çevre sakinleri yetişti. Kazada ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız'ın tedavisi sürüyor. Görgü tanıklarından Mustafa İtibar, "Arkadaş buradan geçerken marketin önünde amcaya vuruyor. Yukarıya doğru çıkarken kamyon ile arka arkayayız zaten. Kamyonu geçeyim, derken bana denk geliyor ve duruyor. O arka?daşı yakalıyoruz. Dükkana teslim ediyoruz. Çarptıktan sonra kaçmaya çalışıyor ve yakalıyoruz." dedi. Sürücü Osman A., gözaltına alınırken kullandığı araç çekici yardımı ile otoparka götürüldü.

Haber: Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Talatpaşa Mahallesi 1000 sokak üzerinde 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangında içeride bulunan 3 kişi mahsur kaldı. İtfaiye, içeride mahsur kalan 3 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

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6- DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR KALASİK OTOMOBİLLE TUR ATTI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle Avcılar'daki çocuklar, en eskisi 1960 model olan 30 Volkswagen otomobille dolaştırılırken, farklı bir gün yaşamaları ve toplumsal farkındalık yaratılması amaçlandı.

Birleşmiş Milletler'in 2011 yılında aldığı kararla ilan edilen 'Dünya Down Sendromu Günü' nedeniyle Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir üniversite ve Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği işbirliği yaparak, Borusan Oto Zehra-Nurhan Kocabıyık Ortaokulu'nda farklı bir etkinlik düzenledi. İl Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Ömer Avcı'nın da katıldığı etkinlikte 2'si minibüs olmak üzere 30 Volkswagen araç okul bahçesinde toplanırken, üniversite öğrencileri bunları balon ve kurdela ile süsledi. Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği Başkanı Cenk Hızdil, bu etkinliğe katılmayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini çağrı alınca seve seve geldiklerini söyledi. Hızdil, "Araçlarımızı çocuklar çok seviyor. Yolda bile görünce durup el sallıyorlar. Bu yavrularımızı dolaştırarak, farklı bir gün yaşatmak istedikö dedi. Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ile İstanbul İl Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Ömer Avcı, her biri birer melek olan Down Sendromlu öğrencilerin karşılıksız sevdiğini, sadece sevilmeyi hak ettiklerini anlattı.

Süslenen araçlarla Avcılar'da polis eskortluğunda tur atan Down Sendromlu çocuklara birer mini otomobil hediye edilirken, konvoyu gören çok sayıda kişi el sallayarak ve fotoğraf çekerek 'Özel çocuklara' sevgi gösterdi. Down sendromlu çocuklar için okulda konserin de yer aldığı gösteriler düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

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Otomobiller okula getirilirken

Otomobiller süslenirken

Dows sendromlu çocuklar ve öğrenciler otomobillerle ilgilenirken

Dernek başkanı konuşurken

Konvoydan görüntüler (Yakın ve üstten çekim)

Balonlar bırakılırken

İl Milli Eğitim Şube müdürü ve ilçe milli eğitim müdürü konuşurken

Down sendromlu çocuklar salonda

