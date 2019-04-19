DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 1- İSTANBUL'DA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ CASUSU OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (1) Çağatay KENARLI - İstanbul DHA

İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu önü sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı ve adliyeye sevkedildiği öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

19.04.2019 -15:42 Haber Kodu : 190419158 ============================================= 2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZEYE KATILDI - Erdoğan'ı camiden uğurlayanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Haber: Gülseli KENARLI - Ümit UZUN - Kamera: Güven USTA - Onur MERİÇ / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu'nun cenaze namazına katıldı. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde cuma namazını kılan Erdoğan, namazın ardından Şahinoğlu'nun cenaze namazına katıldı. Törene ayrıca TBMM Başkanvekili Celal Adan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de katıldı. Cenaze töreninin ardından Erdoğan, Şahinoğlu ailesine başsağlığı diledi.

Cenaze töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önceki gün mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu cami çıkışında bir süre sohbet etti. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracına binene kadar bekledi. Erdoğan, İmamoğlu ile tokalaştıktan sonra makam aracına bindi. Şahinoğlu'nun cenazesi Karacahmet'te toprağa verildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız Girdev Gölü'nde binlerce balık telef oldu Web tasarımını OSMEK’te öğreniyorlar

Görüntü Dökümü:

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- İmamoğlu'nun camiye gelişi

- Erdoğan'ın camiye gelişi

- İmamoğlu'nun saf tutması

- Erdoğan'ın saf tutması

- Helallik alınması

- Cenaze namazından görüntüler

- Erdoğan'ın tabuta omuz vermesi

- Erdoğan'ın camiden çıkışı

- İmamoğlu'nun Erdoğan'ın yanına gitmesi

- Erdoğan ve İmamoğlu'nun bir süre sohbet etmesi

- Detaylar

19.04.2019 -14.23 Haber Kodu : 190419129

19.04.2019 - 15.16 Haber Kodu : 190419144 ========================================== 3 - ERDOĞAN, HALİD EL-MEŞRİ'Yİ KABUL ETTİ Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Erdoğan burada, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yarım saat sürdü. ======================================== 4- İMAMOĞLU: KANDİLİNİ KUTLADIM Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ,İSTANBUL(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş adamı Atalay Şahinoğlu'nun cenazesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KANDİLİNİ KUTLADIM"

Ekrem İmamoğlu'na, havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması soruldu. İmamoğlu, "Karşılaşmamız gerekiyor. Çünkü biz bu millete hizmet eden iki makam sahibiyiz. Bunlar gayet doğal. Nezaketin, buluşmanın normalleşmesi, bu ülkenin normalleşmesi demek. Bunu her zaman uygulamaya çalışacağım. Fırsat bulursam merhabalaşırım, kucaklaşırım, bu ülke adına bu şehir adına sohbet ederim. Bu benim için keyiftir, onurdur. Dün ve bugün merhabalaşmanın ötesinde kandilini kutladım" dedi. İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırlı olsun dedi mi size?' sorusuna, "Kendisi öyle bir cümle kullanmadı. Sadece kandilini kutladığımda iade-i kutlama yaptı" yanıtını verdi. "AÇIKLAMADAN MEMNUNUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dönem kızgın demiri soğutma dönemidir' açıklamasıyla ilgili soru üzerine İmamoğlu, "Keşke demir hiç ısınmasaydı. Hep seçim süreçlerinde bunlar oluyor. Tabiki soğusun, huzu olsun barış olsun. Bu ülkede barışı ve huzuru destekleyen her açıklama bizim için bir kazanım. Teşekkür ediyoruz. Keşke hiç bu kadar ısınmasaydı. Bu tarz olayları hiç yaşamasaydık. Ama memnunun olan açıklamadan" diye konuştu.

"DUYUM DEĞİL, DAHA ÖTESİ TESPİTLERİMİZ VAR"

Belediyede teftiş kurulunu görevlendirmesi konusunda İmamoğlu, "Özellikler 31 Mart ile 18 Nisan arasında, duyum değil, daha ötesi tespitlerimiz var. Bunları en sağlıklı şekilde kıyaslamak. Verileri analiz etmek ve halkımızın çıkarını korumak adına bu işlem yapılmıştır. Kanuna uygundur. Bizim öyle odayla, kozmik odayla işimiz olmaz. Onu koruyoruz 16 milyon adına. Kamuya açık olma sözü verdik. Kamuya zarar veren ya da eksik işlem yapıldığında hem kamuya duyuracağız hem de gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Onun için grevdeyiz. Umuyorum devletimize ve milletimize zarar veren iş ve eylemlerde bulunulmamıştır. Ama dediğim gibi ne yazık ki bazı tespitlerimiz var" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu açıklama

-Genel ve detay görüntüler

19.04.2019 - 16.13 Haber Kodu : 190419175 ====================================================== 5- BİNALİ YILDIRIM: YSK BU KONUDA KARAR VERECEK Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA)

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Partimizin, AK Parti'nin, MHP'nin seçimin sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci halen Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor. YSK, tabii ki bu konuda bir karar verecektir" dedi.

Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de Şah-ı Nakşibendi Camii'nin ibadete açılış törenine katıldı. Cuma namazını da burada kılan Yıldırım, dışarıda bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım seçim süreciyle ilgili bir soruya, "Seçimler bitti, tamamlandı ve İl Seçim Kurulu da itirazları sonuçlandırıp mazbatayı Sayın İmamoğlu'na verdi. Ben de kendisine hayırlı olsun dedim. Tabi partimizin, AK Parti'nin, MHP'nin seçimin sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci halen Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor. YSK, tabii ki bu konuda bir karar verecektir. Şimdilik durum budur. Hayırlı olsun memleketimize, İstanbulumuza. Bu konuda söyleyeceklerim bundan ibaret. Sosyal medya mesajıyla hayırlı olsun dedim. Duymayanlar varsa bir daha bu vesileyle tekrar etmiş olayım" şeklinde cevap verdi.

İBB'DE VERİLERİN KOPYALANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verilerin kopyalandığı iddialarıyla ilgili Yıldırım, "Sayın İmamoğlu bunu yalanladıysa söyleyecek bir şey yok. Ortalıkta evraklar dolaşıyor. Dolayısıyla birisi herhalde başkanın imzasını taklit etti, böyle bir yazılı talimat yaptı. Eğer böyleyse bu daha vahim bir şey. Umarım böyle değildir. Tabi ki Belediye Başkanı kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi, incelemeyi yaptırabilir. Ama bütün işleyişin hukukun içerisinde olması ve belediyedeki yöneticileri, çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranması esas olmalıdır. Şimdi artık İstanbullunun beklediği bir an önce hizmetlerin ivedi olarak yerine getirilmesidir" ifadelerini kullandı. KONUMUM, MAKAMIM NE OLURSA OLSUN HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM

Binali Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü; "Ben ülkeme bugüne kadar çeşitli sorumlulukları alarak hizmet ettim. Konumum, makamım ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim. Hiçbir zaman makam koltuk peşinde koşan olmadım. Tek hedefim; bütün işleri, bütün hizmetleri yaparken insanımızın yaşam kalitesini artırmak ve mutlu olduğunu görmek olmuştur. Benim için en büyük makam insanların gönlünde olan makamdır. Bu yönde bir mesafe aldıysak rabbime hamdederim. Şükrederim. Ben halihazırda İzmir milletvekiliyim, bu sorumluluğum da devam ediyor."

Görüntü dökümü:

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-Yıldırım'ın soruları cevaplaması

19.04.2019 - 14.59 Haber Kodu : 190419140

19.04.2019 -15.44 Haber Kodu : 190419159 ================================================== (ÖZEL)

6-MELİH'İN BAŞINA KALAS DÜŞTÜĞÜ YERDE KEŞİF YAPILDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Ümraniye'de çatısı yenilenen binanın önünde dondurma yerken başına kalas düşmesi sonucu hayatını kaybeden Melih Güngör (11) 'ün ölümüne ilişkin keşif yapıldı

Olay 25 Nisan saat 15.45'te Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. 6. sınıf öğrencisi Melih, arkadaşlarıyla birlikte çatı yenileme çalışması yapılan iki katlı binanın yakınında kaldırım üzerinde dondurma yiyip sohbet ediyordu. Bir anda binadan Melih'in başına kalas düştü. Hastaneye götürülen Melih, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Kartal Anadolu Adliyesi 69. Asliye ceza mahkeme heyeti, duruşmada olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Mahkeme heyetinin verdiği karar doğrultusunda bugün olayın meydana geldiği binada keşif yapıldı.

Keşif için İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nin heyeti, bilirkişi ile tarafların avukatları, olayda hayatını kaybeden Melih Güngör'ün ailesi olayın meydana geldiği binada bir araya geldi. Heyetin gelmesi ile birlikte olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin incelemeye geçildi.

SUÇLULARIN YARGILANIP CEZA ALMASINI SİTİYORUZ

Ailenin avukatı Özlem Egül keşif sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün davaya bakan mahkeme keşif yaptı. Daha önce savcılık aşamasında keşif yapılmıştı. O keşifte düzenlenen bilirkişi raporunda burada çalışan ustanın ve binayı ben yapıyorum diyen kişi hakkında dava açıldı. Onlarla devam eden bir davamız var. Bina sahibinin de sorumlu olduğunu düşünerek onla ilgili de şikayetimizde yaptık. Savcılık bina sahibi hakkında da dava açtı. Burası kaçak bir bina. Yukarıyı gezdik gördük basit bir çatı değil. Odaları olan bir daire görünümünde. Şu anda inşaat durmuş durumda. Belediyedeki ilgililer ile ilgili de gerekli kontrollerin yapılmadığı için de savcılığa suç durusunda bulunduk. Bu olayda suçu olanların yargılanıp ceza almasını istiyoruz! diye konuştu. " BAŞKA MELİH'LER ÖLMESİN"

Baba Seyfi Güngör ise "Sadece adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmaması, başka Melih'lerin erken hayatını kaybetmemesini istiyoruz biz. Bu tarz ihmaller can almasın, önlemler alınsın. Melih bu olaylarda son olsun. Hiçbir çocuk bu şeklide hayatını kaybetmesin ,aileler böyle acılar çekmesin. İhmaller, tedbirsizlikler nedeniyle böyle acılar yaşanmasın. Çok zor bir süreç" diye konuştu.

SAVCILIK AŞAMASINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORU

Olayla ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı'nca hazırlanan bilirkişi raporuna göre 2 katlı binanın çatısında yapılan tadilat sırasında şüpheli Muharrem Kirlibal'ın bütünü yaklaşık 6 metre olan kalas parçasını kestiği, 210 cm'lik parçanın kayarak aşağı düşmesi sonucu Melih Güngör'ün kafasına isabet ettiği anlatıldı. Muharrem Kirlibal'ın amcasının oğlu diğer şüpheli Temür Kirlibal'ın da olayın meydana geldiği binanın maliki olduğu ifade edildi. Bilirkişi raporunda Muharrem Kirlibal'ın gerekli özen ve dikkati göstererek meskun olduğu malum olan binanın etrafından gelip geçen insanların veya orada bulunabilecek kişilerin olma ihtimallerini dikkate alarak, çalışmış olsaydı kestiği 210 cm uzunluğundaki kalas parçasının aşağı düşme ve zarar verme ihtimalini göz önünde bulundurup çalışmasını güvenli bir şekilde yerine getirseydi kalas dikkatsizliği sonucu aşağı düşmeyebilir, müteveffa çocuğun ölümüne neden olmayabileceği kaydedildi. Binanın çevresinde de gerekli önlemlerin alınmadığı vurgulanan bilirkişi raporunda, "...Güvenlik önlemi alınması durumunda müteveffanın ölümüne neden olan kalas velev ki ustanın dikkatsizliği sonucu aşağı düşseydi dahi o esnada bulunan müteveffa çocuğa ulaşmayabilir ve mevcut ölümlü olay gerçekleşmeyebilirdi. Belirtilen nedenlerden dolayı Muharrem Kirlibal asli, Temür Kirlibal'ın ise tali kusurlu olduğu, kazanın meydana gelmesinde başkaca kimse kusurlu davranmamıştır" denildi.

Bir dahaki duruşma 2 Mayıs'ta yapılacak

Görüntü Dökümü:

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-Heyetin gelmesi

-Binaya girmeleri

-İnceleme yapmaları

-Ailenin görüntüsü

-Tanıkların dinlenmesi

-Avukat Özlem Egül ile röp

-Baba Seyfi Güngör ile röp

-Genel ve detay görüntüler

19.04.2019 - 15.04 Haber Kodu : 190419141

19.04.2019 - 15.09 Haber Kodu : 190419142 ===================================== (ek görüntüyle)

7-D-100'DE KAZA SONRASI ARACIN ARKASINDA DURAN 2 KADINA OTOMOBİL ÇARPTI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL , (DHA)

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki iki kadın diğer sürücüleri uyarmak için reflektör koymak yerine hasarlı aracın arkasında beklerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde D100 Karayolu Bahçelievler mevkii Şirinevler istikametinde meydana geldi. Sultan Özdemir direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Özdemir ve yanındaki Fatma Zehra Kılıç orta şeritte duran araçtan indi. Yanlarında reflektör yada başka bir uyarıcı levha olmadığı için kadınlar diğer araçların kendi otomobillerine çarpmaması için otomobillerinin arkasına geçti. Sürücüleri uyarmak için otomobillerinin arkasında bekleyen iki kadına, Armağan Eryılmaz'ın kullandığı araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kadınlar için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Armağan Eryılmaz'ı gözaltına alarak polis merkezine götürürken, ağır yaralanan ve durumlarının ciddi olduğu öğrenilen Sultan Özdemir ve Fatma Zehra Kılıç ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Ek görüntü

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-Kaza sonrası güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadınların aracın arkasındaki fotoğraflı

-Kaza yerinden görüntü

-Hastaneden detay görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

19.04.2019 - Haber Kodu : 190419120 ============================== (Ek görüntü)

- TRAFİKTE MOTOSİKLETİ ÜZERİNE SÜRME TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTTİ Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Fatih'te trafikte motosikleti otomobilin üzerine sürme tartışması sonrası, tartıştıkları otomobilin sürücüsü Ercan Ş. ile bir süre sonra tekrar karşılaşan motosikletteki 2 kişiden biri, Ercan Ş. tarafından açılan ateşle hayatını kaybetti. Motosikletin sürücüsü hızla olay yerinden kaçarken, Ercan Ş. kısa süre sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeyrek Mahallesi, İtfaiye Caddesi üzerinde 3 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen olay şöyle gelişti; Ekrem Ö. adlı genç motosikletiyle yolda giderken, aracı üzerine sürdüğünü söyleyen Ercan Ş. ile kavga etti. Ercan Ş. ve yanında bulunan arkadaşları Ekrem Ö.'yü darp etti. Kavgadan kısa süre sonra Ekrem Ö., yanına arkadaşı Oğuzhan Akbay'ı (21) alarak olay yerine geri döndü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre havaya ateş ederek motosikletleriyle dolaşan Ekrem Ö. ile Oğuzhan Akbay, bir süre sonra Ercan Ş. ile karşılaştı. Yeniden başlayan kavga sırasında Ercan Ş. silahını çıkararak motosiklete doğru bir el ateş etti. Motosikletin arkasında oturan Oğuzhan Akbay vurularak yere düştü. Motosikleti kullanan arkadaşı Ekrem Ö. ise olay yerinden kaçtı. Çevreden yetişenler tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Oğuzhan Akbay hayatını kaybetti.