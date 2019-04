DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(ÖZEL) 1-TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; KAMYON ALTINDA CAN PAZARI Ersan SAN / İSTANBUL DHA TEM Ispartakule Mevkii'nde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi kamyonun altında sıkıştı. Yaralıya sıkıştığı yerden çıkarılana kadar sağlık ekiplerince serum bağlandı. Kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu İspartakule Mevkii Edirne İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, emniyet şeridinde hızla ilerleyen 34 JU 0745 plakalı lüks otomobil, arıza yaptığı için aynı şeritte duran 34 HB 618 plakalı kamyona arkadan çarptı. O sırada aracındaki arızayı onarmaya çalışan sürücü, kamyonun altında sıkıştı. Kamyona çarpan lüks otomobil, sol şeride savrularak 34 KD 69 plakalı otomobil ile 59 TD 240 plakalı minibüse çarptı. 4 aracın karışmış olduğu zincirleme kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken polis, trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağlamaya çalıştı. TEM Edirne istikametinde trafik kilitlendi. 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri, kamyonunun altında sıkışan sürücüye ilk müdahalesini yaparak ona serum bağladı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı kamyon sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılması ve ekiplerin incelemelerinin ardından yolun açılmasıyla trafik normale döndü.

TUZLA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞU DÖVEN KİŞİ YAKALANDI

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)

Tuzla'da bir sürücünün aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle feci şekilde döven U.Ö yakalandı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLEN KADIN SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA)

Bağcılar'da psikolojik tedavi gördüğü ve sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir kadın ütüden, ayakkabıya, tencereden, ütü masasına eline geçirdiği her şeyi pencereden aşağı attı. Annesi ve polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay Merkez Mahallesi 666.sokak üzerinde bulunan evlerinde annesiyle birlikte 6 katlı binanın 3. katında yaşayan 30 yaşındaki Deniz G. öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Evde eline geçirdiği her şeyi aşağı atmaya başlayan ve psikolojik tedavi de gördüğü ileri sürülen genç kadını annesi de sakinleştiremedi. Deniz G. evde bulduğu tencere, ütü, giysi, halı, ütü masası gibi birçok eşyayı pencereden aşağı atarken, camları da kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakinleşen ve ikna edilen kadın itfaiye ekiplerince ambulansa taşındı. Deniz G. sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Deniz G. 'nin komşusu, "Biraz ruhsal sıkıntıları var. Bizde ihbar ettik daha fazla zarar vermemesi için. Annesine Allah sabır versin. Annesine yazık. Sürekli evde olmuyorum. Bugün denk geldim olaya baya korktum. Her şeyi attı, kırdı. Vatandaşlar da korktu" diye konuştu.