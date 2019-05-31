DHA İSTANBUL BÜLTENİ-5

1- UBER: İSTANBUL'DAKİ FAALİYETLERİMİZİ DURDURDUK Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - UBER'den yapılan açıklamada İstanbul'daki faaliyetlerin durdurulduğu bildirildi.

Uber'in yazılı açıklamasında, "Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere gitme fikriyle yola çıkan Uber, bugün dünyada 63 ülkede, 700'den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan global bir teknoloji platformu olmuştur. Uber, 2014 yılı itibariyle İstanbul'da hizmet vermeye başlamış ve güvenli ulaşımın popüler seçeneği haline gelmiştir. Türkiye'de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamamızı indirmiş, 12 bin UberXL sürücü ortağı ile 6 bin şirket Uber sayesinde gelir elde etmiştir. Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz. Uber olarak Türkiye'ye olan bağlılığımızı koruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz. Bize güvenen tüm yolcularımıza ve her koşulda saygınlık ve profesyonellikleri ile örnek olan her bir UberXL sürücü iş ortağımıza çok teşekkür ediyoruz"

============================ - UBER'İN DURDURMA KARARINA SÜRÜCÜLERDEN PROTESTO Haber-Kamera: Erhan TEKTEN- İstanbul DHA

UBER'in durdurma kararını mesajla öğrenen sürücüler, kararı protesto etti

Yenikapı'daki miting alanında toplanan Uber sürücüleri ise işsiz kaldıklarını ve borçlardan dolayı mağdur olduklarını ifade etti. Taksicilerin Uber sisteminde çalışmaya devam ettiğini söyleyen bir sürücü, "Bize yasak olan şey taksilere nasıl legal oluyor. Biz vergilerimiz ödüyoruz. Cumhurbaşkanımız bunu dikkate alsın" ifadelerini kullandı. "HÜKÜMETLE UBER'İN ARASINA GİRMEYECEĞİZ"

60 bin lira borcu olduğunu söyleyen bir sürücü ise, "Biz o günkü bakanların açıklamalarına güvenerek bu işe girdik. 'Yasallaşacak, bunu zemine oturtacağız' dedikleri için bu işe girdik. Bekledik. 10 bin kişinin işi yok. Bunu dikkate almalarını istiyorum. Hükümetle Uber'in arasına girmeyeceğiz. Yasal çözüm bulmak zorundalar. Bizi yok sayacaklarsa zaten yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu. "BİZ TAKSİCİNİN HAKKINI ÇALMIYORUZ"

Bir sürücü de, "Taksi şoförü arkadaşı ile konuştuğumuzda sizin çalışmadığınız sürede kazançlarında bir artış olmadığını söylüyorlar. Bizim onlara kesinlikle zararımızın olmadığını söylüyorlar. Biz taksicinin hakkını çalmıyoruz. Karşılık veremedikleri talepte onlara yardımcı oluyoruz" dedi. Sürücüler daha sonra "Halk Uber istiyor", "Halkın isteği yok sayılamaz" sloganları attı.

Görüntü Dökümü:

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-Sürücülerden görüntü

-Araçlardan görüntü

-Sürücüler ile röportaj

-Mesajın görüntüsü

-Uber sisteminden görüntü

-Detaylar ================================ 3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Cengiz ÇOBAN - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Cami'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan, Ataşehir Mimar Sinan Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti. Erdoğan Cuma namazının ardında Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın camiden çıkışı

- Mezarlıktan görüntüler

- Detaylar =========================== 4- İMAMOĞLU'NUN CUMA NAMAZINI YENİBOSNA'DA KILDI Haber-Kamera: Ümit UZUN-Murat ÇİMEN/İSTANBUL(DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cuma namazını Yenibosna Merkez Camii'nde kıldı. İmamoğlu, namazın ardından açıklama yapmadı. Ekrem imamoğlu, camiden çıkarken bazı kişiler tepki gösterirken bir grup ise destek sloganları attı.

İmamoğlu seçim çalışmalarına Bahçelievler'de devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun camiden çıkışı

-Tepki gösterenler ve destek verenler

-Detaylar ============================ 5 - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM TATİLİ HAREKETLİLİĞİ Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA- İSTANBUL Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili hareketliliği başladı. İstanbul Havalimanı'ndan bugün 482 kalkışlı tarifeli sefer yapacak olan Türk Hava Yolları (THY), toplam 80 bin 277 yolcu taşıyacak. Ayrıca THY, bugün ve yarın İstanbul'dan yapacağı uçuşlarda günlük 200 binin üzerinde yolcu taşıyacak.

Yarın başlayacak 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle uçuşlarını bugünden itibaren planlayan yolcular, İstanbul Havalimanı'nda zaman zaman yoğunluğa neden oldu. Özellikle erken saatlerden itibaren havalimanına gelenler, güvenlik noktalarından geçerek bilet ve bagaj işlemlerini sorunsuz bir şekilde yaptırdı. TATİLCİLERİN GİDİŞLERİ BAŞLADI

Amsterdam'a tatile giden Can Duva, basın mensuplarına yaptığı açıklamada güzel bir bayram tatil gerçekleştirmek istediğini söyledi. Duva, "Bir ay önce tatilimi planladım. 4 günlük bir tatile gidiyorum. Dönüşte sıkı bir çalışma programım olacak. İnşallah güzel bir bayram tatili geçiririm" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Almanya'nın Düsseldorf şehrine bir haftalık bayram tatiline giden Mehmet Ataş ise "Bayram tatili planımızı yaklaşık bir ay önce planladık. Bilet fiyatları da gayet normaldi. Havalimanı da gayet muhteşem ve herhangi bir zorluk yaşamadık. Bize çok yardımcı oldular. Bayramlarda trafik kazalarında çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Dileriz ki bütün sürücüler dikkatli olur ve tatillerini aileleriyle mutlu bir şekilde yaparlar" diye konuştu.

THY BUGÜN VE YARIN 200 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU TAŞIYACAK

THY'nin bugün İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacak 482 uçağında yüzde 85.2 doluluk oranı ile 80 bin 277 yolcu taşıyacağı öğrenildi. Ayrıca tatilin ilk günü olan yarın, THY'nin İstanbul kalkışlı uçaklarında doluluk oranlarının şu an itibariyle yüzde 85,4 olduğu ve 495 uçağın da hareket edeceği belirtildi. Ayrıca THY'nin bu iki günde taşıyacağı yolcu sayısı ise 200 binin üzerinde olacak.

Anadolujet başta olmak üzere bazı hava yolu şirketleri de bayram süresince ek seferler düzenleyecek. Görüntü Dökümü

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-Uçaklardan görüntüler

-Apronda taksi yapan uçaklar

-Sıra halinde bekleyen uçaklar

-İnişteki uçaklar

-köprülerde yolcu alımı yapan uçaklar

-Gelen yolculardan görüntüler

-Dış Hat geliş katındaki yoğunluk

-Uçuş bilgi ekranı

-Gidiş katındaki yoğunluk

-Güvenlik noktalarından giriş yapan yolcular

-Pasaport noktaları

-Can Duva ile röp (Amsterdam'a gidiyor)

-Mehmet Ataş ile röp( Düsseldorf'a gidiyor)

-Adem Genez'in açıklamaları(Ailesini Samsun'a yolcu etti)

-Bilet ve bagaj işlemleri yaptıranlar

-Sırada bekleyenler

-Genel ve detaylar

===================================== 6- TÜKETİCİ BAŞVURU MERKEZİ ONURSAL BAŞKANI AĞAOĞLU'NDAN KÖPRÜ GEÇİŞ CEZALARI AFFI AÇIKLAMASI Murat KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) TÜKETİCİ Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki geçiş ihlal cezalarının affı İle ilgili açıklama yaptı. Cezaların silindiğini belirten Ağaoğlu, "Ödeyenler de kanun yayınlandıktan itibaren 2 ay zarfında ilgili vergi dairelerine makbuzlarıyla başvurdukları takdirde ödedikleri bedel kendilerine geri ödenecektir." dedi.

Aydın Ağaoğlu, Üsküdar Altunizade Köprüsü'nde yaptığı açıklamada, "28 Aralık 2018 tarihi UKM kararıyla, birinci köprü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanması yasak olan bazı birinci sınıf araçlar ki bunlar birinci sınıf olmasına rağmen ruhsatında panelvan, kamyonet ve van tipi yazan araçlardır. Bunların geçişlerinden ötürü her geçişte kesilmiş olan bin 132 liralık ceza silindi." dedi.

Çıkan kanunla cezaların silinmekle kalmayıp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla bundan sonra da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü rahatça kullanabileceklerini belirten Ağaoğlu, "Bu arada ödemiş olanların durumu nedir? Ödemiş olanların durumuna baktığımızda şunu görüyoruz. 275 bin ceza kesilmiş. Bu cezaların toplam tutarı indirimden sonra yani 15 gün süre zarfında öderlerse 318 milyon lira. Bu güne kadar ödeyenlerin oranı da yüzde bir, 3 milyon küsur. Ödeyenler de kanun yayınlandıktan itibaren 2 ay zarfında ilgili vergi dairelerine makbuzlarıyla başvurdukları takdirde ödedikleri bedel kendilerine geri ödenecektir." dedi.

Görüntü dökümü:

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-Ağaoğlu'nun açıklamları

-Genel ve detaylar ================================= 7- BEBEĞİNE İŞKENCE YAPAN KADINA 20 YIL HAPİS İSTEMİ - İddianamedeki ifadeler dehşete düşürdü Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Avcılar'da, 1,5 yaşındaki öz kızı Eylül Mira'nın vücudunun farklı yerlerini jiletle kesip, farklı bölgelerine çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte eden Ezgi Korucu hakkında "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 28 yaşındaki Ezgi Korucu'nun kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğun ölmesi amacıyla yaptığını ifadesinde söylediği de iddianameye yansıdı. 15 ay süren işkencenin detayları ise iddianamede yer aldı. İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; 2 Kasım 2017'de dünyaya gelen Eylül Mira solunum rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakım ünitesinde bir süre kaldı, ardından da taburcu edildi. Anne Ezgi Korucu öz kızına bir türlü ısınamadı ve ölmesi amacıyla şırınga iğnesini alarak ağzının iç kısımlarına batırıp ağzından kan gelmesini sağladı. Bu nedenle tekrar Eylül Mira bebek hastanenin yoğun bakımda 15 gün yattı ve taburcu oldu. Eylül Mira'nın 3 gün sonra idrarından kan gelmesi sebebiyle bu kez Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine götürüldü. Eylül Mira idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle 10 gün hastanede kaldı. Anne Ezgi Korucu taburcu olduktan 3 gün sonra kızının burnunun, ağzının ve kulağının iç kısımları ile göbek deliğine şırınga iğnesini defalarca batırarak bu bölgelerden kan gelmesini sağladı, vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak morluklar oluşmasına sebep oldu. Bebek bu kez de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü, burada 45 gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Ancak 3-4 gün sonra yine Ezgi Korucu şırınga iğnesi ile bebeğin burnun iç kısmına bir çok kez iğne batırarak yeniden burnundan kan gelmesini sağladı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 20 kaldıktan sonra teşhis konulamayan Eylül Mira bebek Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne sevk edildi. Bu hastanede de 15 gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Ezgi Korucu yine bebeğinin burnunun iç kısmına defalarca şırınga iğnesini batırarak kan gelmesini sağladı. Bebek 4-5 kez daha Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürüldü ancak teşhis konulamayarak taburcu edildi.

BEBEĞE JİLETLE KESİKLER YAPTI

Ezgi Korucu bu kez kızının kafa kısmına, gözlerinin alt kısmına, bacaklarına, kollarına ve göğüs kısmına jiletle kesikler yaptı. Kanamalardan dolayı kız bebek İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bebekteki bulgular sebebiyle hastane görevlileri durumu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne işkence ve eziyet sebebiyle ihbarda bulundu. Ezgi Korucu polis ifadesinde çocuğunda teşhis edilemeyen bir hastalık olduğunu, bu konuda bir çok müracaatlarının bulunduğunu söyledi. Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edilen bebeği tekrar teslim alarak ikametine götürdükten 10 gün sonra Korucu yine bebeğinin burnuna şırınga iğnesi batırarak burnundan kan gelmesini sağladı. Tekrar Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne gittiklerinde bu kez hastane görevlileri 28 Ağustos 2018 tarihinde polise ihbarda bulundu. İfadesi alınan Ezgi Korucu çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle bu durumunun bulunduğunu,"Glasma" adında bir hastalıktan kaynaklanabileceğini, bunun da Türkiye'de tedavisinin olmadığını savundu. Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilen bebeği alan Ezgi Korucu evine götürdü. 4 ay sonra Ezgi Korucu kızının koluna ve yanak kısmına şırınga iğnesiyle çamaşır suyu ve yüzey temizleme sıvısı enjekte etti. Kolunda ve yanağında şişme ve morarma oluşan Eylül Mira Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi sürerken Ezgi Korucu bu kez de hastanenin tuvaletinden aldığı sıvı el sabununu şırınga iğnesiyle kızının kol ve bacaklarına enjekte etti. Ezgi Korucu, taburcu olduktan bir gün sonra kızının kulak arkasına şırınga iğnesiyle çamaşır suyu enjekte etti. Yüksek ateş ve kulak arkasının şişmesiyle Eylül Mira bebek tekrar hastaneye götürüldü.

DOKTOR DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Ezgi Korucu bu kez de kızının koluna takılı olan damar yolu iğne girişine hastane tuvaletinden temin ettiği sıvı sabunu enjekte etti ve bu durumu 15 gün boyunca tekrarladı. Hastanede görevli Dr. Hasan Önal durumdan şüphelenerek baba Eray Korucu'dan anneyi hastaneden uzaklaştırmasını istedi. Bebeğin yanında halası Senem Korucu kaldı. Bir ay sonra Eylül Mira bebek taburcu edildi. Eylül Mira bebeğin babası Eray Korucu eşi Ezgi Korucu ile konuştu. Durumun ortaya çıkacağını anlayan Ezgi Korucu Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne giderek olayları anlattı. EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ezgi Korucu 9 Şubat 2019'da polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf ederek, kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğun ölmesi amacıyla yaptığını ancak ikametinde tek olarak yaşamadığı için ailesinin ve eşinin baskısıyla kızını hastaneye götürerek tedavisini yaptırdığını anlattı. Baba Eray Korucu da ifadesinde taksi şoförü olduğu için evde devamlı kalmadığı için olayları fark edemediğini belirterek, eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

ADLİ TIP RAPOR HAZIRLADI

Adli Tıp Kurumu İkinci İhtisas Kurulu da Eylül Mira bebekle ilgili rapor hazırladı. Bebeğin vücudundaki travmatik değişimlerin sayısı, dağılımları ve sağ kolda saptanan fonksiyonel kayıp hep birlikte değerlendirildiğinde küçüğün kötü muameleye maruz kaldığının kabulünün gerektiği belirtilen raporda, yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı ifade edildi. İddianame sonunda Ezgi Korucu'nun "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianame kabul edilirse Ezgi Korucu önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Görüntü Dökümü:

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-Arşiv ========================== 8- ESENYURT'TA ALACAK VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt'ta aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay dün saat 23.00 sıralarında İstiklal Mahallesi, Gazlı Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afganistan uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 28 yaşındaki H.A. çeşitli yerlerinden aldığı 4 bıçak darbesiyle yaralanırken, olaya karışan diğer kişiler ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kavganın yaşandığı noktaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri yaralı genci ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kaçan kişileri arıyor.

Görüntü dökümü:

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-Yaralı gençten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yaralının ambulansa taşınması

-Görgü tanığı ile röportaj

-Diğer detaylar ======================= 9- ÇEKMEKÖY'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI Haber: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Çekmeköy'de kavga ettikleri Odiljon Hamzaev'i öldüren 2 yabancı uyruklu saldırgandan biri yakalandı. Polisin olay yerinden kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay geçtiğimiz günlerde Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddialara göre, yolda Shokhjakhon Sirochev ve kimliği belirsiz bir kişi, Odiljon Hamzaev (17) ile kavga etti. 2 kişi kavga ettikleri Odiljon Hamzaev'i önce dövdü ardından defalarca bıçakladı. Boğazına bıçak darbesi alan Odiljon Hamzaev, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Yapılan çalışma sonrası şüphelilerden Özbekistan vatandaşı Shokhjakhon Sirochev, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Shokhjakhon Sirochev'in, Odiljon Hamzaev'i kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelinin alınan ifadesinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü

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-ARŞİV

-Olayın yaşandığı cadde

-Yerde yatan ceset

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Mahalle sakinleri ile röp

-Polisin mobilya parçalarını bulması

Güvenlik kamera görüntüleri

-Bıçaklanan kişinin yolda yürüdüğü son anlar ============================ 10 - METEOROLOJİ'DEN "BAYRAM HAVASI" AÇIKLAMASI İstanbul DHA - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bayramda hava durumunun nasıl olacağıyla ilgili açıklama yaptı.

Meteorolojinin açıklaması şu şekilde:

"Yurdumuz üzerinde etkili olan sıcak hava dalgasının bayram tatili süresince özellikle yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde etkili olmaya devam edeceği, hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normalleri civarında diğer bölgelerimizde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili süresince ülkemizde havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülebileceği tahmin ediliyor. Bayram tatili süresince nüfus yoğunluğunun artması beklenen Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde yağış beklenmiyor. Bu bölgelerimizde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor"

Bazı merkezlerde Arefe günü ve Bayram süresince beklenen hava durumu ile günün en yüksek sıcaklarının ise şöyle olacağı tahmin ediliyor: