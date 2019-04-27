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DHA İSTANBUL - ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT: 25 APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 01:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - ESENYURT Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklarla ilgili bölgede incelemelerde bulundu.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - ESENYURT Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklarla ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Bozkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız bu gece evlerine gidemeyecekler. 25 civarında apartman tahliye edildi. Bunların birçoğu emniyeten. Apartmanların kendisinde yok ancak apartman ile zemin arasında ayrışmalar var" dedi.
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerindeki çatlaklar ve bazı binalarda meydana gelen ayrışmalarla ilgili Şair Fevzi Kutlu Kalkancı ortaokulunda kurulan kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.

"BÖLGENİN İKİ SOKAK AŞAĞISINDA BİR İNŞAAT YAPILIYOR"
Bozkurt, olayla ilgili, "Esenyurt'taki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bize saat 16.30-17.00 gibi bir ihbar geldi. İlgili birimlerimizle beraber olay yerine geldik. Ben ve arkadaşlarım yaptığımız incelemelerde bazı sokaklarda çatlaklar, ayrışmalar olduğunu gördük. Binaların kenarlarında zeminle ayrışmalar olduğunu fark ettik. Çevrede yaptığımız incelemelerde tam nedeni belli değil. Yolun altındaki boşluklardan oluşan çatlaklarla göçmelerde olabilir. Bölgenin iki sokak aşağısında bir inşaat yapılıyor. Orayı da inceledik. İç sahalarında kaymalar var ancak çok büyük sorun gözükmüyor. Biz emniyeten iç sahanın arkasını toprakla kapatmalarının talimatını verdik. Çalışmalar da şu anda devam ediyor. İç sahanın etrafı yastıklama dediğimiz toprakla doldurularak kaymasını engelleyecek çalışmaları yürütüyoruz. Şu anda çevreyi ve binaları çok sıkıntıya sokacak bir durum yok. Valiliğimizin aldığı karar gereği, binaların halkımızın zarar görmemesi için boşaltılma kararı alındı" dedi.

"BÜTÜN İÇ SAHALARIN ÜZERİNE CİHAZLAR YERLEŞTİRİLDİ"
Araştırmaların gece boyunca devam edeceğini belirten Bozkurt, "Yolları şu an kapattık. Bütün iç sahaların üzerine cihazlar yerleştirildi. Cihazlarla herhangi bir kayma olup olmadığına dair ölçümlemeler yapıyoruz. Sekiz saattir, yarım saatte bir yaptığımız ölçümlemelerde herhangi bir kayma görmedik. Bu süreç yarından sonra netleşecek. Yarın inceledikten sonra net kararı vereceğiz" İfadelerini kullandı.

"25 CİVARINDA APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ"
Bozkurt, "Vatandaşlarımız bu gece evlerine gidemeyecekler. 25 civarında apartman tahliye edildi. Bunların birçoğu emniyeten. Apartmanların kendisinde yok ancak apartman ile zemin arasında ayrışmalar var. Biraz önce bahsettiğim inşaat 2017 yılında ruhsatlandırılmış. Bizim süremizle ilgili değil. 6 ay öncesinde kazısı yapılmış" diye konuştu.

Kriz merkezindeki açıklamalarının ardından Bozkurt ve beraberindeki heyet Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde inceleme yaptı. Bozkurt, burada bekleyen vatandaşları da bilgilendirdi.

Öte yandan, belediye ekipleri de, tedbiren boşaltılan binalarda oturan vatandaşların değerli ve acil eşyalarını ekipler eşliğinde almalarına izin verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kemal Deniz Bozkurt açıklama
- Olayın meydana geldiği yer
- ekiplerin inceleme yapması
- polisin ve zabıtanın önlemi
- vatandaşların tek tek evlerinden önemli eşyalarını almaları
- vatandaş ile rop
- Başkanın sokağı gezmesi
- Başkanın vatandaşlara açıklama yapması
- Başkan ile rop
- Genel ve detaylar

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