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 DHA İSTANBUL - ESENYURT'TA 30 İŞÇİ DAHA ZEHİRLENME ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 11:50 | Son Güncelleme

  Esenyurt'ta yaklaşık 30 işçi daha mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu.  Esenyurt Akçaburgaz'da bulunan bir fabrikada çalışan yaklaşık 50 işçi geçtiğimiz cuma günü yemekhanede makarna, ıspanak, yoğurt ve ekler yemiş ve işçiler zehirlenme belirtisi ile hastanelere başvurmuştu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN / İSTANBUL , (DHA)
Esenyurt'ta yaklaşık 30 işçi daha mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Esenyurt Akçaburgaz'da bulunan bir fabrikada çalışan yaklaşık 50 işçi geçtiğimiz cuma günü yemekhanede makarna, ıspanak, yoğurt ve ekler yemiş ve işçiler zehirlenme belirtisi ile hastanelere başvurmuştu. Aynı gün yine aynı yemek şirketinin yemek verdiği bir başka fabrikanın işçileri de bugün mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle özel bir hastanelere başvurdu. Yaklaşık 30 işçi hastane de tedavi altına alındı, bazı hastalar ise taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Hastane ve hastalardan görüntü
Fabrikadan görüntü

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