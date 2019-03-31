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DHA İSTANBUL - ESENYURT'TA OKULDA YANGIN ÇIKTI: OY SAYIMINA ARA VERİLDİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 18:14 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ersan SAN  - İstanbul DHA Esenyurt'ta bir okulda yangın çıkması sonucu oy sayımına ara verildi.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Esenyurt'ta bir okulda yangın çıkması sonucu oy sayımına ara verildi.

Esenyurt'ta bulunan Kıraç Limak Türkerler İlkokulu'nun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Okulu duman kaplaması nedeniyle polisler hariç içeridekiler dışarıya çıkarıldı. İtfaiye gelerek yangına müdahale etti. İtfaiyenin duman tahliyesinin ardından oy sayımına devam edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntü

-İtfaiye ekipleri

-Dışarıda bekleyenler

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