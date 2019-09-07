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DHA İSTANBUL - FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE POLİS OPERASYONU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 09:38 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA  - FATİH Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - FATİH Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen ilk bilgilere göre, polisin takibindeki şüpheliler, durdurulmak istendi. Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı. Bu sırada köprüde Edirne istikametine trafik durdu. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüde duran trafik

-Aracın görüntüsü

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