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DHA İSTANBUL - FENERBAHÇELİLER, TARAFTARIN VEFATI ÜZERİNE STADYUMU TERK ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 00:30 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA - Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'ın konuğu Fenerbahçe oldu.

İSTANBUL DHA - Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'ın konuğu Fenerbahçe oldu. Karşılaşma devam ederken Fenerbahçe taraftarı Koray Şener, kalp krizi geçirerek vefat etti.

Derbiyi izlemek üzere stada gelen taraftarların büyük kısmı, vefat haberini alması üzerine stadı terk etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Stattan ayrılan taraftarlardan görüntüler
- Otobüsteki taraftarlar detaylar

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