DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00/19.00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayburtlular Kahvaltısı"na katılımının ardından, Küçükçekmece'de Aşık Veysel Caddesi, Sefaköy'de Fevzi Çakmak Meydanı, Eyüpsultan'da Yeşilpınar Yağlıdere Parkı, Kartal'da Hürriyet ve Orhantepe mahalleleri, Şile'de ise Çavuş Mahallesi'nde vatandaşlara hitap edecek.

10.00

AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Avcılar, Bahçelievler ve Esenler'de sürdürecek.

10.00

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Bakırköy, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçelievler, Bağcılar'da sürdürecek.

