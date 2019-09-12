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DHA İSTANBUL-(havadan görüntülerle) TARİHİ ERENKÖY KIZ LİSESİ YIKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA Birçok ünlü isim de okuduğu tarihi Erenköy Kız Lisesi yıkıldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA
Birçok ünlü isim de okuduğu tarihi Erenköy Kız Lisesi yıkıldı.
İstanbul Valiliği bünyesinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul’da deprem riski taşıyan okulların yıkımına başlandı. Bu okulların içinde bulunan Kadıköy’deki Erenköy Kız Lisesi 1911 yılında hizmete açılmıştı. Araların da ünlü isimlerin de bulunduğu on binlerce mezun veren tarihi okulun deprem riski taşıması nedeniyle yıkımına karar verildi. İş makinaları tarihi okulun yıkımı yapıldı. Okulda molozların kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Yeni inşa edilecek Erenköy Kız Lisesi’nin 1 buçuk yıl içinde tamamlanıp, hizmete gireceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Yıkılan Erenköy Kız Lisesi
-İş makinaların çalışması
-Vatandaşlarla röp
-Muhabir Anons
-Genel ve detay

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