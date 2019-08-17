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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA YOLLARI SU BASTI; TRAMVAY SEFERİ DURDU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - İSTANBUL'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Çağatay KENARLI - İstanbul DHA -

İSTANBUL'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.

İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul’da etkili olan şiddetli, yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Ataköy'de alt geçit su altında kaldı, Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Su altındaki yollar

-Trafiğin durması

-Tramvaylar

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