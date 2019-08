DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DAKİ TAKSİ ŞOFÖRLERİNİ İNCELEDİLER...

- Taksi sürücülerinin aylık geliri 3 bin 270 lira

- Ortalama çalışma saatleri ise 11 saat 20 dakika

- Taksi sürücülerinin yüzde 65'i kendini güvende hissetmiyor

- Her 4 taksiciden 1'i yanında kesici alet taşıyor

- Her 2 taksiciden 1'i gün içinde küfrediyor

- Her 4 taksi şoföründen 3'ü stresli

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da taksi şoförleri üzerine yapılan araştırma dikkat çeken sonuçları ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, sürücülerin yüzde 65'i trafikte kendini güvende hissetmiyor. Bu nedenle her 4 taksiciden 1'i yanında kesici, delici alet taşıyor. Yine her 4 taksi şoföründen 3'ünün stresli olduğu belirlendi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden öğretim görevlisi Mehmet Başcıllar tarafından 5 ayda tamamlanan 'taksi sürücülerinin iyilik halleri' araştırmasının sonuçları açıklandı. İstanbul'da 20 taksi durağında 146 taksi sürücüyle görüşülerek yapılan çalışmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Çoğu taksi sürücüsü yanında sopa, bıçak gibi aletler taşıyor. Sürücülerin ortak sorunu ise stres, günün yarısını ise yolarda geçiriyor.