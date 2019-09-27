DHA İSTANBUL - İSTANBULLULAR, SAHİLLERE VE PARKLARA AKIN ETTİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da meydana gelen depremin ardından endişelenen vatandaşlar yeni bir deprem korkusuyla evlerinde kalmak istemeyince sahillere ve parklara akın etti. Parklara çadır kuran, yorgan ve battaniyelerini seren vatandaşlar geceyi dışarıda geçireceklerini söyledi.

İstanbul'da dün saat 13.59'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından yaşanan artçı şoklarla endişelenen çok sayıda vatandaş, gece sahillere ve parklara akın ettiler. Zeytinburnu'nda Dr. Ziya Gün Parkı'nda toplanan bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmek için çadır kurarken, bazıları da yanlarında getirdikleri yorgan ve battaniyelerle uyudu. Bazı vatandaşlar, deprem nedeniyle korktukları için sahile çadır kurduklarını ve burada sabahlayacakların söyledi.

ASILSIZ SES KAYITLARI İNSANLARI HUZURSUZ EDİYOR

Geceyi geçirmek üzere parka gelen bir vatandaş ise, sosyal medyada çok sayıda ses kaydı dolaştığını ve bu kayıtların endişelerini arttırdığı söyledi.