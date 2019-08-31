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DHA İSTANBUL - İŞTEN ÇIKARILAN İBB ÇALIŞANLARI EYLEME GECE DE DEVAM EDİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 01:58 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) işten çıkarılan çalışanlar, Saraçhane'deki İBB binası önündeki eylemlerine gece de devam ediyor.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) işten çıkarılan çalışanlar, Saraçhane'deki İBB binası önündeki eylemlerine gece de devam ediyor.
İBB'de işten çıkarılan çalışanların bazıları, Saraçhane'deki binanın önünde oturma eylemlerine gece boyunca devam etti. Eylemcilerin bir bölümü evlerine dönerken, yaklaşık 10-15 kişilik bir grup ise gece de protestolarını sürdürdü.
"İNSAN SEVGİLİSİNDEN AYRILIRKEN BİLE AÇIKLAMA YAPAR"
Haksızlığa uğradıklarını ve mağdur olduklarını savunan işçilerden Mehmet Akgül, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorken işten çıkarıldığını ifade ederek, "5 ay önce iş başı yaptık. 6'ncı ayımızda işten çıkarıldık. Bizim gibi yüzlerce mağdur arkadaşımız var. Siyasi amaçla mı çıkarıldık, başka bir amaçla mı çıkarıldık, bilmiyoruz. Bir insan sevgilisinden ayrılırken bile açıklama yapar, bize bir kısa mesaj atılıyor. Bir mesajla işten çıkardılar bizi. Bugün buradayız. Herkes bize sahip çıksın. Devletimiz bize sahip çıksın. Kimsenin keyfi bir nedenle işten çıkarılmasını istemiyoruz" dedi.
"İNSANLAR ŞEN ŞAKRAK BAYRAM KUTLARKEN, BİZ BURADA HÜZÜNLE, AĞLAYARAK…"
Metin Karadeniz isimli işçi ise, "İSPARK'ta çalışıyorduk. 246 arkadaşımızla birlikte işimize son verildi. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. İnsanlar şen şakrar bayramı kutlarken biz burada hüzünle, ağlayarak… Aileme anlatamadım, anneme söyleyemedim işten çıkarıldığımı. Bu akşam haberim oldu, teyzemin oğullarından duymuş. 246 işçinin ailesi 1000 kişi eder. 1000 kişinin ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay mı?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Eylemci işçiler
-İşçilerle röp.
-Belediye binası
-Genel ve detaylar

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