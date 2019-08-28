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DHA İSTANBUL - İTALYA ASKERİ EĞİTİM GEMİSİ İSTANBUL'DA

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:53 | Son Güncelleme

 - İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ITS ETNA gemisi, Livorno Deniz Harp Okulu'nun eğitim faaliyetleri çerçevesinde İstanbul Limanı'nı ziyaret etti.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA) - İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ITS ETNA gemisi, Livorno Deniz Harp Okulu'nun eğitim faaliyetleri çerçevesinde İstanbul Limanı'nı ziyaret etti. Demirleme yeri Haydarpaşa Mendirek açığı olan gemi 2 gün boyunca İstanbul'da olacak. Gemi Komutanı Deniz Kurmay Albay Luca Pasquale Esposito, misyonlarının denizcilik akademisindeki ikinci yılını geçiren öğrencileri gemide eğitmek olduğunu belirterek, “Bundan sonra 4 yıllık bir uzmanlık eğitimimiz var. İyi subaylar olmaları için eğitim çok önemli. İyi bir subay demek, gemiyi iyi bilmek ve kullanmak, güverte de olmak onların eğitiminin bir parçası. Aynı zamanda başka kültürlerle diyalog kurmak, birlikte çalışabilmek, bu işin bir parçası olduğu için böyle bir Akdeniz rotası çiziyoruz. Pek çok ülkeyi ziyaret ediyoruz. 2 aylık bir kurs bu. İlk durağımızla son durağımız aynı olacak. İstanbul rotamızın ikinci ayağının ilk şehri buradan İsrail'e gideceğiz. Son durağımızda ise bitirme törenimizi yapacağız" dedi.

“İSTANBUL GİBİ BİR ŞEHİRDE OLMAKTAN ÇOK MEMNUNUM"
Gemide öğrenim gören İtalyan öğrenci Cesare Torregiani, “2 aydır eğitim amaçlı bu gemideyim. Bu eğitimi tamamladıktan sonra subay olarak eğitimimize devam edeceğiz. Türkiye'de İstanbul gibi muhteşem şehirde olmaktan çok memnunum. Bu eğitimin amacı denizcilik kadar farklı ülkelerde olmak, kültürleri tanımak, aynı zamanda akademide gördüğümüz denizcilikle ilgili eğitimleri pratikte uygulama imkanı tanıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Genel ve detaylar
-Röportajlar
-Gemide eğitim gören öğrenciler
-Geminin detayları

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