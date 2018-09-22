DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI 

Haber-Kamera: Ali KEREM BENGİ - Hakan KAYA / İSTANBUL DHA - KADIKÖY'de bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi üzerindeki bir eğlence mekânında gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile eğlence mekanına gelen bir grup ile eğlence mekanında bulunan başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışma eğlence mekânının dışında da devam etti. Silahların kullanıldığı kavgada Kenan Kükren koluna ve ensesine isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Kükren'i ambulansla Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek çevrede delil incelemesi yaptı. Bölgeye tedbir amaçlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat timleri de sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayın ardından bölgeye gelen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık, yaşanan olay hakkında bilgi aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalarda bir pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi. Polis, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Olay yerindeki kargaşa

-Ambulansların gelmesi

-Sağlık ekiplerinin otomobilin içerisinde bulunan yaralıya müdahalesi

-Yaralının ambulansa götürülmesi

-Olayla ilgili bazı kişilerin gözaltına alınması

-Ele geçirilen pompalı tüfek ve tabanca

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Özel Harekat Timlerinden görüntü

-Kadıköy İlce Emniyet Müdürü'nden görüntü (Siyah takım elbiseli olan)

-Genel ve detaylar



PARTNER Sütyen takmayı sevmiyorlar