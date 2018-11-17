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DHA İSTANBUL - KİTAP FUARI İZDİHAMI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 17:04 | Son Güncelleme

-ÜST GEÇİT YETMEDİ,  POLİS YOLU KESTİ Haber-Kamera: Ersan SAN - YIlmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA 37.

-ÜST GEÇİT YETMEDİ, POLİS YOLU KESTİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - YIlmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

  1. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın girişinde yoğunluk, çıkışında izdiham yaşandı.
    Hafta sonu olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti. Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı. İzdihama dönüşen yoğunluk nedeniyle fuara gelenler zor anlar yaşadı. Üst geçitteki yoğunluk DHA tarafından havadan da görüntülendi. Üst geçitte yoğunluk yaşanınca çok sayıda kişi D-100'den karşıya geçmeye çalıştı. Polis, D-100'ü trafiğe kesti, vatandaşlar yoldan karşıya geçti.

Görüntü Dökümü:
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-Yoğunluğun havadan görüntüleri
-İzdiham
-Yolun kesilmesi
-Karşıya geçenler
-Röpler
-Detaylar

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