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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - İSTANBUL'DA KURALLARA UYMAYAN MİNİBÜSÇÜLERE CEZA YAĞDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:00 | Son Güncelleme

- Kapıdan sarkan yolcular, ayakta yolculuk edenler, gelişi güzel durarak yolcu alan minibüsçüler...

- Kapıdan sarkan yolcular, ayakta yolculuk edenler, gelişi güzel durarak yolcu alan minibüsçüler...

- İstanbul'da kuralları hiçe sayan minibüsçülere yönelik denetim yapıldı.

- Kendilerinin ve yolcuların can güvenliğini hiçe sayan minibüsçülere ceza kesildi.

Mustafa BAKIRHAN- Alper KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri yaptığı denetimlerde kurallara uymayan yolcu minibüsü sürücülerine ceza yağdı. Bazı sivil trafik polisleri yolcu gibi minibüse binerek, denetim yaptı.

Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı’ndaki denetimde sivil ve resmi trafik ekipleri, kural ihlali yapan, fazla yolcu alan, seyir halinde kurallara uymayan, kapısı açık şekilde ilerleyen minibüs sürücülerini uyardı, cezai işlem uyguladı. Sürücülerin ehliyetleri, yolcu taşımacılığı ile ilgili belgeleri, minibüslerin koltuk sayıları, koltuk sayısına göre fazla yolcu alımı gibi kontroller yapıldı.

SİVİL EKİPLER YOLCU GİBİ MİNİBÜSE BİNDİ

Denetimler esnasında yolcu gibi minibüse binen bazı sivil trafik polisleri sürücülerin kurallara uyup uymadığını ve fazla yolcu alıp almadıklarını kontrol etti. Sivil trafik polisin minibüse bindiği esnada, kapısı açık şekilde yolcu taşıdığı görüldü

“FAZLA YOLCUYU HERKES ALIYOR"

Denetimlerde durdurulan minibüs sürücüsü Muhittin Özen, " Denetimler iyi bir şey. Fazla yolcuyu, fazla parayı herkes alıyor. Kurallara uymaya çalışıyoruz" dedi. Başka bir minibüs sürücüsü de kurallara uyduklarını ancak sadece fazla yolcu almaktan dolayı ceza yediklerini söyledi.

“KURALLARA UYUYORUZ YİNE DE CEZA YİYORUZ"

Denetimlerde ceza yiyen Yavuz Kaya, "Ceza yiyoruz ne söyleyebilirim ki. Kurallara uyuyoruz da yine de ceza yazılıyor" dedi. Gökhan Özçebi adlı sürücüsü de denetimlerle ilgili olarak, “Devletimize karşı boynumuz kıldan ince, bir şey dediğimiz yok. Kurallara elimizden geldiği kadar uyuyoruz da yapacak bir şey yok. Şeriatın kestiği parmak acımaz" diye konuştu.

Denetimlerde koltuk sayısından fazla yolcu alan sürücülere 85 TL ceza ile, 10 ceza puanı verilirken, kural ihlali yapan sürücülere de 108 lira ceza yazıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kapıdan sarkan yolcular

-Gelişi güzel yolcu alanlar

-Ayakta yolculuk edenler

-Minibüste sivil ekiplerin yolcu gibi binmesi ve denetimleri

-Polis ekiplerinin minibüsleri durdurması ve ceza kesmesi

-Minibüslerin fazla yolcu konusunda kontrol edilmesi

-Durdurulan ve ceza yiyen sürücülerle röportajlar

-Genel ve detaylar

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