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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) İSTANBUL'DA VAHŞET: 2 HAFTA ÖNCE EVLENDİĞİ KARISININ BOĞAZINI KESTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 11:45 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL - (ÖZEL) İSTANBUL'DA VAHŞET: 2 HAFTA ÖNCE EVLENDİĞİ KARISININ BOĞAZINI KESTİ - İlk eşinin şiddetinden kaçtı, ikinci eşi tarafından öldürüldü.

DHA İSTANBUL - (ÖZEL) İSTANBUL'DA VAHŞET: 2 HAFTA ÖNCE EVLENDİĞİ KARISININ BOĞAZINI KESTİ

- İlk eşinin şiddetinden kaçtı, ikinci eşi tarafından öldürüldü.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Savaş ATAK / İSTANBUL,(DHA)
Büyükçekmece, bir kişi 2 hafta önce evlendiği karısını boğazını keserek öldürdü.
Olay, Muratçeşme Mahallesi, Lalezade Sokak'ta bulunan toplu konutlardaki bir apartmanın giriş katında dün öğle saatlerinde meydana geldi. Beytullah Güraslan (42) ve Fatma Güraslan (36) çifti, iki hafta önce Yozgat'ın Çandır ilçesinde dünya evine girmişti. Şiddet gördüğü için sonlandırdığı ilk evliliğinden iki kız çocuğu olan Fatma Güraslan'ın kızları da çift ile birlikte yaşıyordu. Edinilen bilgiye göre, dün saat 13.00 sıralarında yeni evli çiftin arasında yaşanan tartışma vahşetle sonuçlandı. Kıskançlık krizine girdiği öne sürülen Beytullah Güraslan, vücudunun farklı noktalarından defalarca bıçakladığı eşini boğazını keserek öldürdü.

KOMŞUSUNU ARAYIP "BEN FATMA'YI GELDİĞİ YERE GÖNDERDİM" DEMİŞ
Beytullah Güraslan, cinayetten sonra, eşinin mahalleden komşusu ve arkadaşı olan bir kadını telefonla aradığı ve ağlayarak, "Ben Fatma'yı öldürdüm. Hakkınızı helal edin. Şimdi de adalete teslim olacağım" dediği öğrenildi. Bu telefon üzerine polisi arayan komşunun ihbarıyla söz konusu adrese gelen asayiş ekipleri, eve girdiklerinde Fatma Güraslan'ın kanlar içerisindeki cesedi ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de vahşetin yaşandığı adrese gelerek delilleri topladı. Cumhuriyet savcısının da cinayet mahallinde incelemelerde bulunmasının ardından, talihsiz adının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Mahalle sakini bir genç, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kimse bir şey duymamış ama. Polis ekipleri buradaydı, Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi, hiçbir şey göstermediler zaten. Çalışma yapıp gittiler" dedi.

KATİL ZANLISI KOCANIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Katil zanlısının, cinayetten kısa bir süre önce bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabında bazı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Eşini kıskançlık krizi nedeniyle öldürdüğü öne sürülen Beytullah Güraslan'ın, 19 Ekim'de "Kontrolsüz öfke; ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, insanı yer bitirir. Rabbimiz, öfkeyi korunmak, savunmak için vermişti düşmana karşı. İşte bundan dolayı, öfkeyi yönetemeyenler, rüzgarın önünde yaprak gibi sağa sola savrulmaya mahkumdur" şeklinde bir paylaşım yaptığı görüldü.
Cinayetin ardından polise teslim olan Beytullah Güraslan'ın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Cinayetin yaşandığı evin bulunduğu sokaktan görüntü
- Cinayetin yaşandığı toplu konuttan görüntü
- Cinayetin yaşandığı evin dışarıdan görüntüsü
- Çiftin birlikte fotoğrafları
- Çiftin evlilik cüzdanları
- Katil zanlısının sosyal medya paylaşımları
- Mahalle sakini bir genç ile röp.
- Genel ve detay görüntüler

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