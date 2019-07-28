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DHA İSTANBUL- ŞİŞLİ'DE YOLDA YÜRÜYEN KADININ KAFASINA ÇÖP POŞETİ DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

Haber -Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul, DHA Şişli'de yolda yürüyen bir kadının kafasına bir binanın 3'üncü katından atılan içi dolu çöp poşeti düştü. Bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın olayda yara almazken, sağlık görevlileri tedbir amacıyla kadının sağlık kontrolünü yaptı.

Haber -Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul, DHA
Şişli'de yolda yürüyen bir kadının kafasına bir binanın 3'üncü katından atılan içi dolu çöp poşeti düştü. Bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın olayda yara almazken, sağlık görevlileri tedbir amacıyla kadının sağlık kontrolünü yaptı. Olay, Kurtuluş Caddesi üzerinde dün saat 17.00'de meydana geldi. İsimlerini vermek istemeyen karı-koca yolda yürürken kadının kafasına bir binanın 3'üncü katından içi çöp dolu poşeti düştü. Bir süre önce beyin ameliyatı olduğu öğrenilen kadın, içinde pet şişe ve karton kutu bulunan poşetin kafasına çarpmasının ardından kısa süreli fenalık geçirdi. Kadının eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis sevk edildi. Sağlık görevlileri, herhangi bir yarası olmayan kadını tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirdi. Olayın ardından dışarı çıkan poşetin sahibi kadının, çöpü pencere kenarına koyduğunu, rüzgarla birlikte oradan düşmüş olabileceğini iddia ettiği öğrenildi. Çöp poşeti düştüğü sırada kendisinin de yoldan geçtiğini söyleyen Seyfettin Dağkapı "Ablanın kafasını tuttuğunu falan gördüm. Sonra biz yukarıya baktık. Herkes ablanın kafasına yukarıdan poşetin düştüğünü söyledi. Sonra yukarıya baktık camdan nereden atıldığı tespit edildi. Polis ve sağlıkçı arkadaşlar geldi. Çöpte orada duruyor zaten. Kadın daha önce de beyin ameliyatı falan olmuş, bir hafta öncesinde. 22'nci yüzyıldayız hala daha aşağıya çöp poşeti atılıyor, daha ne diyeyim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Kafasına çöp düşen kadından genel ve yakın detaylar
-Apartmandan detay görüntü
-Toplanan kalabalıktan görüntü
-Çöpten görüntü
-3. katta oturan kadından detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
- Sağlık ekiplerinden detay görüntü
-Sağlık ekiplerinin kadına müdahale etmesi
-Caddeden detay görüntü
-Seyfettin Dağkapı ile röportaj
-Genel ve detaylar

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