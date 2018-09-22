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DHA İSTANBUL - ÜNLÜ PROFESÖRÜN ÇALINAN OTOMOBİLİ VE TIBBİ CİHAZI BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 00:36 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA - Meme kanseri tedavisinde yaptığı önemli çalışmalarla tıp dünyasında önemli bir yere sahip olan Prof.

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA - Meme kanseri tedavisinde yaptığı önemli çalışmalarla tıp dünyasında önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Ömer Bender'in geçtiğimiz ay çalınan otomobili ve bagajındaki kanseri tedavisinde kullanılan ve Türkiye'de tek olan Duktoskopi cihazı Kurtköy'de bulundu. Olayla ilgili 18 yaşından küçük bir şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenilirken, polis ekiplerinin diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Ünlü Prof. Dr. Ömer Bender, geçtiğimiz Ağustos ayında Bahçeşehir'de hırsız şoku yaşamıştı. Hırsızlar Bender'in kullandığı araca arkadan çarparak trafik kazası süsü vermiş ardından aşağı inmesini fırsat bilerek otomobili çalmışlardı. Araçta meme kanseri tedavisinde kullanılan ve Türkiye'de tek cihaz olduğu belirtilen Duktoskopi cihazı ile hasta kayıtlarının bulunduğu dizüstü bilgisayarı da bulunuyordu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada çalınan otomobili Kurtköy'de bir sokakta park halinde buldu. Üzerine sahte plaka takılmış halde bulunan araçta yapılan incelemede bagajında Duktoskopi cihazının durduğu, bilgisayarın ise şüpheliler tarafından alındığı tespit edildi.
Olayla ilgili yaşı küçük bir şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenilirken, polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.
(FOTOĞRAFLI)

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