DHA İSTANBUL - YILDIZLARLA "PERA MÜZİKALİ" SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK- İSTANBUL., (DHA) USTA tiyatrocu Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı yeni oyunu “Pera Müzikali", 3 Kasım Pazar günü seyircisiyle buluşacak. Oyunda Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Melike Demirağ ve Melihat Gülses gibi usta isimler de yer alıyor.

Pera Müzikali'nin basın tanıtımı ile bazı bölümlerin gösterimi yapıldı. 30 Ekim’de prömiyeri yapılacak oyunda Müjdat Gezen başrolü Cüneyt Arkın ve Gönül Yazar’la paylaşacak. Kaan Polat Cüreklibatır’ın babası Cüneyt Arkın ile rol aldığı müzikalde, Levent Kırca ile Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca da yer alacak.

“Pera Müzikali" nin konuk ses sanatçıları ise Melike Demirağ, Melihat Gülses, Ayben Erman, Sevcan Orhan, Yener Çevik ve Pelin Alptekin olacak. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal’ın Türk güreşçisi rolünde seyirci karşısına çıkacağı müzikalde; Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim almış olan 2017 yılı Survivor yarışması şampiyonu Ogeday Girişken de izleyici ile buluşacak.

"OYUNU 9 KERE BAŞTAN YAZDIM"

Pera Müzikali'nin basın gösteriminin ardından oyuncularla birlikte sahnede konuşan Müjdat Gezen, oyunun içeriği hakkında bilgi verdi. Müjdat Gezen "Oyun Ceneviz'de geçiyor. Ceneviz, İstanbul karşısında Galata'nın yanındaki ayrı bir devlet. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u almadan iki gün önce orayı alıyor. Ben 1 yıl bu oyun üzerine çalıştım. Belgeleri araştırdım. Hata da yapmayalım istiyoruz tabii ki" dedi. Hazırlık sürecinden bahseden Gezen, Pera Müzikali'nde 117 kişinin rol aldığını belirterek, "Bu galiba Türkiye'de yapılmış en kalabalık müzikal. Öğrencilerimiz bizi mahcup etmedi" diye konuştu. Gezen; "Ben 200 küsur rol yazmışım. Senaryo yazar gibi yazmışım. Bakıyorum olmuyor, siliyorum. Oyunu 9 kere baştan yazdım. Bu huzurunuzdaki onuncu versiyonu. Tarihsel hata yapmamak lazım. 36 padişah gelmiş geçmiş. Hepsini eklesek oyun 3 gün sürüyor zaten. Onların aralarındaki geçişleri 'anlatan' yapıyor. 'Anlatan' tarih olarak oyunda bulutların arasından gelip, gidiyor" dedi.