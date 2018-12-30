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DHA muhabiri Arıgan'ın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 17:08 | Son Güncelleme

DEMİRÖREN Haber Ajansı (DHA) muhabiri Hayati Arıgan'ın babası Osman Arıgan (80) yaşamını yitirdi.

DHA muhabiri Arıgan'ın acı günü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DEMİRÖREN Haber Ajansı (DHA) muhabiri Hayati Arıgan'ın babası Osman Arıgan (80) yaşamını yitirdi. Arıgan'ın cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde oturan emekli öğretmen Osman Arıgan, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede dün gece solunum yetmezliğine bağlı kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Arıgan'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Uncalı Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Osman Arıgan'ın eşi eşi Kevser Arıgan, 4 çocuğu, yakınları katıldı. Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan DHA Muhabiri Hayati Arıgan'a meslektaşları da taziyelerini iletti.
Emekli öğretmen Osman Arıgan, kılınan cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı.

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