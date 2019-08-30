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DHA YURT - Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 02:37 | Son Güncelleme

AKDENİZ’de Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADANA,(DHA) - AKDENİZ’de Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Karataş ilçesinin 25.34 kilometre açıklarında saat 01.15’te Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 11.7 olarak tespit etti.

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