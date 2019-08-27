HABER

DHA YURT - ALKOLÜN ETKİSİYLE DENİZE DÜŞTÜ, KURTARILINCA YİNE ALKOL İSTEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 03:15 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine gemi ile gelen Aehnc Onerobny Denis (40) aldığı alkolün etkisi ile denize düştü.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine gemi ile gelen Aehnc Onerobny Denis (40) aldığı alkolün etkisi ile denize düştü. Denis, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkarılırken, kıyıya çıkar çıkmaz yine çevredekilerden alkol istedi.
Olay, ilçeye bağlı Uzunkum Caddesi sahilinde meydana geldi. İlçeye gemi ile gelen Rus asıllı Aehnc Onerobny Denis, arkadaşları ile birlikte sahil bandında alkol aldığı sırada denize düştü. Aehnc Onerobny Denis'i çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları denizden çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadılar. İhbar üzerine olay yerine Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aehnc Onerobny Denis’i denize uzattıkları merdivenle kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aehnc Onerobny Denis, kendisinin iyi olduğunu söylemesi üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Aehnc Onerobny Denis, kendisine gelir gelmez arkadaşlarından ve çevresindeki kişilerden yine alkol bulmalarını istedi. Bu isteği gerçekleşmeyen Denis, üzerindeki ıslak elbiseler ve arkadaşları ile birlikte sahilden uzaklaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Denize düşen Aehnc Onerobny Denis
Vatandaşların Aehnc Onerobny Denis ile konuşması
İtfaiye ekiplerinin Aehnc Onerobny Denis’i merdiven ile kurtarması
Aehnc Onerobny Denis ile polisin konuşması
Sağlık ekiplerinin . Aehnc Onerobny Denis ile konuşması
Aehnc Onerobny Denis’in rusça alkol istemesi
Aehnc Onerobny Denis’in arkadşaları ile birlikte uzaklaşması
Detaylar
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

Acı görüntü! Böyle bulundular Acı görüntü! Böyle bulundular
Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!
Lüks site sakinlerine elektrik şoku Lüks site sakinlerine elektrik şoku 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan F-35 açıklaması

Pentagon'dan F-35 açıklaması

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Muharrem İnce'den görevden alınan Ahmet Türk'e ziyaret!

Muharrem İnce'den görevden alınan Ahmet Türk'e ziyaret!

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Fransa'ya bir Türk yıldız daha

Fransa'ya bir Türk yıldız daha

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da büyük yangın! 3 ev küle döndü!

Kastamonu'da büyük yangın! 3 ev küle döndü!

Lüks site sakinleri neye uğradıklarını şaşırdı! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Cizre’de şüpheli valiz alarmı! Fünyeyle patlatıldı

Cizre’de şüpheli valiz alarmı! Fünyeyle patlatıldı

O detayı Süleyman Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

26 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

26 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

1 ay önce askerden gelmişti! Acı haber

1 ay önce askerden gelmişti! Acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.