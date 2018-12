DHA YURT BÜLTENİ - 1

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, metro kazısının yapıldığı şantiye alanının girişinde geri geri manevra yapan hafriyat kamyonun altında kalan 64 yaşındaki Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı feci şekilde can verdi. Olay, bu akşam saatlerinde Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi. Metro kazısının yapıldığı şantiyeye geri geri manevra yapan Ö.Ö. (35) idaresindeki 35 NN 676 plakalı hafriyat kamyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Büyükyazı feci şekilde can verdi. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis, çevre güvenliği alarak bölgeye emniyet şeridi çekti. Sağlık ekipleri tarafından Büyükyazı'nın cansız bedeni savcının inceleme yapması için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförü Ö.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde otomobil seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil takla atarak su kanalına düşerken, 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Ankara Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Ankara yolu üzerine çıkan sürücü Buğra Can Ergüven yönetimindeki 78 SM 064 plakalı otomobile, aynı istikamete giden Şaban Balaban yönetimindeki 16 KHT 33 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Ergüven'in otomobil bariyerleri aşıp su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Buğra Can Ergüven ile otomobilde bulunan Neriman Ergüven, Belemir Ergüven, Fundagül Ergüven ve diğer otomobildeki Nurşen Balaban, Zuhal Balaban ve Gülüzar Balaban yaralandı. 7 yaralı ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

HATAY'ın merkez Defne ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde 5. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki Nizamettin'in babası Kemal Sürmeli, "Benim oğlum basında çıkan bazı haberlerde söylendiği gibi oyuncağının arkasından düşmedi. Benim oğlum bir oyun yüzünden bize bir vasiyetname ve not bırakarak kendi isteğiyle atladı ve canına kıydı, öleceğini bile bile. Biz istiyoruz ki bu tür oyunlar yüzünden başka çocukların saçının teline zarar gelmesinö dedi.

Nizamettin Sürmeli geçtiğimiz pazartesi günü babası, annesi, kardeşleri ve arkadaşlarına not yazdıktan sonra iddiaya göre oynadığı bilgisayar oyunu yüzünden 5. kattaki evlerinin penceresine çıkarak kendisini boşluğa bırakarak hayatına son verdi. Nizamettin'in babası Kemal Sürmeli, oğlunun oynadığı oyun nedeniyle intihar ettiğini ileri sürdü. Oğlunun intihar ettiğini söyleyen Sürmeli, "Benim oğlum bize bir vasiyet, vasiyetname bırakarak, not bırakarak kendi isteğiyle atladı ve canına kıydı öleceğini bile bile. Bu durum bizi çok derinden etkiledi bizde inanılmaz asla kapanmayacak yaralar açtı. Bizim bugünden sonraki isteğimiz bizim çocuğumuz gitti geri gelmeyeceğini biliyoruz. Ama elimizden geldiğince mümkün mertebe başka çocukların saçının teline zarar gelmesin. Her gün kendimize her saniye kendimize niye neden niçin sorularını sürekli soruyoruz; çünkü bu aşamaya gelebilecek herhangi bir ihtimali düşünemiyoruz. Son saniyesine kadar son dakikasına kadar herhangi bir ipucu veya herhangi bir belirti göstermedi, hissettirmedi. Ben bu yüzden diyorum ki bu kadar neşeli bir çocuk bu kadar sevgi dolu bir çocuk bu kadar başarılı bir çocuk. Her çocuk bir aile için dünyanın en güzel varlığıdır. Benim çocuğum bunu yaptıysa, böyle bir şey yaptıysa, bu da demek oluyor ki, herkes aynı tehlike altında aynı riskle karşı karşıya 'benim oğlum asla ve asla kimse yapmaz' diye demesin çünkü en son yapacak insan benim oğlumdu.ö