DHA YURT BÜLTENİ - 1 

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada 38'i Polonyalı 41 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Kumluca- Kemer yolunun Tekirova Mahallesi'ne bağlı Köpeksolutan mevkisinde meydana geldi. Mehmet Turan yönetimindeki 06 DD 6645 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından yoldan çıkarak, yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazayı görüp duran diğer araçlardakiler de yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, jandarma, sağlık, AFAD, bölge trafik ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla uçurumdan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 38'i Polonyalı 41 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ü ayaktaki tedavilerinin ardından otele dönerken, diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Diğer yandan şarampole uçan otobüsün altında kalanlar olabileceği ihtimali de dikkate alınarak, çalışma yapıldı. İki vinç yardımıyla kaldırılan otobüs, uçurumdan çıkarıldı. Daha sonra ekipler kaza noktasını kontrol etti. Yapılan incelemede bölgede kimsenin bulunmadığı anlaşıldı. Otobüsün kaldırılması sırasında karayolundaki trafik durduruldu. Yaklaşık 45 dakika her iki yönden de araç geçişine izin verilmedi. Otobüsün kaldırılmasının ardından karayolundaki ulaşım da normale döndü.

İzmir'de basın açıklaması yapan EGE Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) üyeleri, Batman'daki Hasankeyf Antik Kenti'ni sular altında bırakacak Ilısu Barajı'nda su tutulması işleminden vazgeçilmesini istedi. Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan EGEÇEP üyesi yaklaşık 30 kişi, Dicle Nehri üzerinde kurulan ve su tutmaya başlanacak olan Ilısu Barajı'nın, 12 bin yıllık tarihe sahip Batman'daki Hasankeyf Antik Kenti'ni sular altında bırakacağını belirterek, bundan vazgeçilmesini talep etti. Ellerinde, 'Hasankeyf boğulmasın' dövizleri tutan grup adına basın açıklamasını okuyan EGEÇEP Eş Dönem Sözcüsü Alime Yalçın Mitap, Hasankeyf'in tarih öncesi dönemlerden başlayıp, Helenistik ve Büyük Selçuklular dönemine uzanan pek çok farklı kültürün mirasını barındıran özgün bir doğal ve arkeolojik SİT alanı olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 10 Haziran'da gerçekleşeceği ilan edilen su tutma işlemi ertelendi; fakat proje durdurulmadı. Tarihi Ilısu kaplıcalarının kaynağında yapılmakta olan Ilısu Barajı su tuttuğunda, bazı bilim insanlarına göre Göbeklitepe ile aynı yaştaki antik Hasankeyf kenti sulara gömülecek; çoğu henüz kazılmamış olan 289 höyük de risk altında olacak. Baraj suları altında, sadece bu tarihi miras kalmayacak, aynı zamanda yörede yaşayan insanların tüm geçmişi ve geleceği de kalacak. Dicle Vadisinin ekolojik, tarihi ve kültürel yapısı, onulmaz biçimde bozulacak. Barajların ortalama ömrü 50 yıldır. 50 yıl sonra baraj havzası çamur ile dolarak ömrünü tamamlayacak ve geriye sadece büyük bir bataklık kalacak. Bitme aşamasına gelmiş Ilısu projesi yapılırken ulusal ve uluslararası birçok sözleşme ve yasa dikkate alınmamıştır. Projenin bilimsel bir Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu dahi bulunmamaktadır. Ilısu projesi 2013 yılında ilgili idare mahkemesi tarafından ÇED hazırlanmadığı için durduruldu, ancak yasalar ve mevzuat değiştirilerek inşaata devam edildi. Hasankeyf enerji bahanesi ile sermayenin para hırsına kurban edilmemelidir. Dünya kültür mirasının bir parçası olan Hasankeyf'in korunarak geleceğe taşınmasının tarihsel bir sorumluluk olduğunun bilinciyle herkesi Hasankeyf'in korunması mücadelesine katılmaya çağırıyoruz. Hasankeyf için geç değil. Ege'den iktidara ve yetkililere sesleniyoruz: Ilısu Barajı bir an önce durdurulmalı ve proje iptal edilmelidir. Hasankeyf sular altında bırakılmamalıdır" dedi. Basın açıklamasının ardından doğa ile ilgili şarkılar çalan müzik grubu, konser verdi, topluluk daha dağıldı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiyi, köylüyü, üreticiyi, artan maliyetler karşısına ezdirmeme gayreti içinde olduklarını belirterek, "Et ve Süt Kurumu olarak piyasalara müdahale edip, mümkün mertebe bu besi fiyatlarının, kesim fiyatlarının artması yönünde önümüzdeki günlerde gerekli tedbirleri alıyor olacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için dün Aksaray'a geldi. İlk olarak Aksaray Ticaret Borsası'nda hububat satış ihalesine katılan Bakan Pakdemirli, daha sonra kentte gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Organize Sanayi İşadamları Derneği'nin (OSİAD) açılışına katılan Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak çiftçiyi, köylüyü, üreticiyi, artan maliyetler karşısına ezdirmeme gayreti içinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Şu an sütteki durum fena değil. İşini düzgün yapan arkadaşlarımız bir 30 yem paritesini tutturabiliyorlar. Ama besicilikte hala sıkıntılarımız var. Yapısal problemlere dayanan bir bu işin geçmişi var. İnşallah en yakın zamanda çözme yolunda gayretli adımlarımızı atacağız. Et ve Süt Kurumu olarak piyasalara müdahale edip mümkün mertebe bu besi fiyatlarının, kesim fiyatlarının artması yönünde önümüzdeki günlerde gerekli tedbirleri alıyor olacağız."

Türkiye'de futboldan daha çok konuşulan konunun tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Türkiye'de futboldan daha çok konuşulan bir konu daha var. O da tarım ve hayvancılık. Herkes konuşuyor ve herkes en iyi ben bilirim diyor. Bu konuda da bir fikir birlikteliği, bir yol haritası tam anlamıyla bugüne kadar çizilememiş durumda." dedi.

Pakdemirli, tarımsal faaliyet ve üretimin kayıt altına alınması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'de bütün çiftçilerin kayıt altına alındığı, bütün tarımsal faaliyet ve üretimin kayıt altına alındığı bir sistem hayal ediyorum. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek çiftlilerimize, sen bunu üret deme şansımız olacak. Öteki dönemlerde de bazı ürettiğimiz ürünler ziyan oluyor. Bazı dönemlerde de gereğinden az üretildiğini görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli. sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantıda istişarede bulundu.