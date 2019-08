DHA YURT BÜLTENİ - 1

Samsun Valisi Osman Kaymak, Salıpazarı ilçesinde selin meydana geldiği bölge ile heyelanlı bölgeleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Kaymak, bölgede metrekareye 140 kilogram yağış düştüğünü, sel ve heyelan sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yağışın başladığı andan itibaren tüm ekiplerle teyakkuz durumuna geçtiklerini kaydeden Kaymak, "Bugün öğlen başlayan sağanakla metrekareye 140 kilogram yağış düştü. Bu havza geniş bir havza, aynı zamanda Terme Çayı'nı da besleyen bir havza. Maalesef bu yağışlar sonucu 2 vatandaşımız rahmetli oldu. Sele kapılanlardan 1 vatandaşımız hayvanlarını kurtarmaya çalışırken suya kapılmış, onun cesedine ulaştık. Diğerinde ise heyelan oldu, 5-10 köyü ilçeye bağlayan yol. Şu anda o yolu açmaya çalışıyoruz. Bu heyelan sonucu da 1 vatandaşımız maalesef toprak altında kaldı, onun da cesedine ulaştık. Son 3- 4 saattir büyük bir risk altındaydık. Terme Çayı'nın taşma tehlikesi vardı. Geçmiş yıllarda bu çayın taşması çok sayıda ölümlere neden olmuştu. Biz de tüm ekipleri teyakkuza geçirdik. Bizler tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Taşkın ve su baskınlarına karşı önlemleri artırdık. Su ve yağışlar şu anda azaldı. Bize ulaşan kayıp bilgisi yok. Şu anda tehlikeyi atlattık gözüküyor" dedi. SAMSUN TERME'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONUNCUNDA YAYA KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜ Samsun'un Terme ilçesinde şiddetli sağanak yağış, Terme Irmağı'nı taşırdı. İlçe merkezinde ırmak üzerine kurulu yaya köprüsü sel suları ile yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. TERME'DE SAĞANAK: 500 FINDIK İŞÇİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ SAMSUN'un Terme ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Cadde ve sokakları göle döndüğü sağanakta bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, araçlar yollarda kaldı. İlçede bulunan 500'e yakın fındık işçisi de sel ve heyelan riski bulunan alanlardan alınarak güvenli bölgelere tahliye edildi. Terme'de dün gece saatlerinde yeniden başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yollarda kaldı. Sağanak nedeniyle ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri bir taraftan tahliye çalışması yaparken, bazı vatandaşlar da kendi imkanları ile ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. 500 İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ Terme ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı. İlçede bulunan 500'e yakın fındık işçisi ise sel ve heyelan riski bulunan alanlardan alınarak güvenli bölgelere tahliye edildi. Terme Çayı'nın taşması nedeniyle ise 2 yaya köprüsü daha yıkıldı. Belediye ekipleri ise gece boyunca anonslarla vatandaşları ırmak kenarlarından uzak durmaları yönünde uyardı. 'ÇOK BÜYÜK TEHLİKE YAŞADIK' Terme Belediye Başkan Ali Kılıç da sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Riskli bölgelerde gerekli önlemleri ivedilikle aldık. 500'e yakın fındık işçimizi bölgelerinden alarak, belediyemiz tarafından tahsis edilen güvenli bölgelere yerleştirdik. Her türlü ihtiyaçlarını belediye olarak karşılıyoruz. Birçok tarım arazimiz sular altında kaldı. Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına hızla başlayacağız. Çok büyük tehlike yaşadık" dedi.

Eskişehir'de bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için eylem yaparak cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti. Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu kadın topluluğu, Emine Bulut ve diğer kadın cinayetleri hakkındaki yargı kararlarını da protesto etti. AVM önündeki trafiğe kapalı bir sokakta bir araya gelen kadınlar ellerinde 'katledilen kadınlar isyanımızdır, İstanbul sözleşmesi uygulansın, ölmek değil yaşamak istiyoruz' yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Eskişehir Demokratik Kadın Platformu Başkanı Pınar Arpacı, Emine Bulut'un herkesin gözleri önünde öldüğünü belirterek, "Son sözü 'ölmek istemiyorum' oldu. Bugün burada Eskişehir'de yan yana gelmişsek ve dişlerimiz kenetli, yumruklarımız sıkılmışsa ve öfkeden ağlamamak için kendimizi zor tutuyorsak bu artık sadece bir basın açıklaması değildir. Bu yan yana geliş bir öfke çığlığı olacak ve Emine Bulut'u öldüren düzen artık yerle bir olacaktı" dedi. Sadece Temmuz ayında 31 kadının öldürüldüğünü anlatan Arpacı, "Yani her gün bir kadın erkekler tarafından öldürüldü. Biz bu satırları yazarken Konya'da Tuba Erkol'un 9 yaşındaki kızı ise 'annemsiz uyuyamam ki, onsuz nasıl yatarım?' diyordu. Tıpkı Emine Bulut'un küçük kızının 'anne ölme' dediği gibiö diye konuştu. Kadınlar konuşmaların ardından sloganlar atarak kadına şiddeti ve Emine Bulut cinayetini protesto etti.

Diyarbakır'da HDP'lilerden oturma eylemi

Diyarbakır'da, HDP'li grup, Büyükşehir belediye başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın, terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasına tepki amaçlı oturma eylemi düzenledi.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı'ya destek için aralarında HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oruç'un ve milletvekillerinin de bulunduğu bir grup partili oturma eylemi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yakınlarında yapılan oturma eyleminde açıklamada bulunan HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oruç, protesto eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, "19 Ağustos'ta 3 büyükşehir belediyesinin eş başkanları görevden almasıyla bu suç karşısında hukuk mücadelemizi, demokrasi mücadelemizi, adalet mücadelemizi en meşru şeklinde sürdürmeye devam edeceğiz. Anayasadan kaynaklanan, yasalardan kaynaklanan Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelerden kaynaklanan haklarımız vardır. Bu meşru bir direniş hakkıdır. Anayasal suç işleyenlere karşı kullanılacak bu meşru bir direniş hakkından halk asla vazgeçmeyecektir. Her gün, her an bu işlenen suçu kabullenmediğimizi göstereceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından yapılan 10 dakikalık oturma eylemiyle HDP'liler olaysız dağıldı.