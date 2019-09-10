DHA YURT BÜLTENİ-1

1)KOMŞULARIN PARK YERİ KAVGASI: 3 ÖLÜ, 5 YARALI GAZİANTEP'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Çevrede panik ve endişe yaratan çatışmanın ardından polis, yeni bir olay yaşanmaması için hem mahallede hem de yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde önlem aldı. Olay, dün akşam saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre komşu iki aile arasında önceki gün araç park yeri nedeni ile tartışma yaşandı. Aileler arasında dün de aynı nedenle başlayan tartışma tarafların yakınlarının da dahil olması ile büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Her iki tarafın bir birine av tüfekleri ile ateş açması ile çatışma yaşandı. Mahallelinin korku ve endişe yaşadığı, dakikalarca süren çatışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güv enliğini sağlarken; sağlık ekipleri ise çatışmada yaralanan Cengiz Demir, Ayvaz Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden 5 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri yeni bir olay yaşanmaması için hem mahallede hem de yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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(Cep telefonu)

Olay yerinde yaşamını yitirenler ve yaralılar

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Yaralananların ambulansa taşınması

Güvenlik önlemleri, ekiplerden, olay yeri detaylar

Genel ve detaylar Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (4)

2)BAKAN SOYLU, YARALILARI ZİYARET ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Bakan Soylu, kazada eşi Zuhal Karabörk'ü kaybeden yaralı Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kızları Elif Aybüke Karabörk, Dr. Fatma Nezihe Karabörk ve nişanlısı Dr. Mehmet Ali Kazğı'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Görüntü Dökümü:

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- Hastaneden genel görüntü

- Bekleyen kalabalıktan görüntü

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

- Bakan Soylu'nun hastaneye girişi

- Detay görüntüler

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EK (Kaza anı) Haber-Kamera: Ali KADI- Adnan ÇELEBİ / NİĞDE,(DHA) HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı (6)

3)BAKAN SELÇUK: TERÖRÜ ANNELER BİTİRECEK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır'da çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemi sürdüren aileleri ziyaret ettikten sonra valilikte açıklama yaptı. Bakan Selçuk, ailelerin evlatlarını terörün elinden kurtarmak için başlattığı mücadeleye destek verdiklerini söyledi. Bakan Selçuk, annelerin terörü bitireceğini kaydederek, şunları söyledi: "Yürekleri yanıyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. Hepsi de Hacire Akar'ın yaktığı meşaleyi, şimdi birebir daha da fazla çoğaltmakla devam ediyorlar. 'Çocuklarımıza kıymayın' diyerek de teröre karşı dik duruyorlar. Evlat acısının ne olduğunun herkes biliyor ki en fazla aileler, anneler, babalar biliyor. Biz Kürt'üyle, Türk'üyle, halkımız bugün teröre karşı verilen kararlı mücadeleleri tam anlamıyla destekliyor ve bu terörden kurtulmak istiyor halkımız. Evlatları terör örgütü tarafından şehit edilen annelerin acısını da evlatlarını terör örgütüne teslim etmek istemeyen feryadını da duyuyoruz devlet olarak. Türkiye, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine yüreğine ateş düşmüş analarla dolu. Anadolu olması hasebiyle biz inanıyoruz ki bu terörü de anneler bitirecek, analar bitirecek. Çünkü milletimiz daha fazla can yanmasın, daha fazla ocağa ateş düşmesin istiyor. Diyarbakır anneleri de yaptıkları oturma eylemiyle aynı zamanda teröre karşı 'Yeter artık' mesajı veriyorlar. Acılarını yüreğimizde duyuyoruz. Milletimiz adına onlara destek olmayı da bir görev addediyoruz. Burada annelerin evlatları için çırpınışları var. Buradaki anneler, hayatlarındaki en değerli varlıklarını, evlatlarını, eli kanlı bir terör örgütünün elinden kurtarma mücadelesi vermekteler. Biz bu mücadelede annelerin, ailelerin yanındayız. Anneler burada, 'Sizlere verecek çocuğumuz yok' diyerek destansı bir direnişi sürdürmekteler. Bu sesin duyulması gerekiyor her yerden. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi inanıyoruz ki, annelerimizin bu onurlu direnişi terör örgütüne diz çöktürecek inşallah. Biz de hükümetimiz olarak, annelerimizin, ailelerimizin yanındayız."

'GELİN TERÖRE KARŞI TEK YÜREK OLALIM, BU TERÖR ARTIK BİTSİN'

Bakan Selçuk, herkese teröre karşı tek yürek olma çağrısında da bulunarak, "Ben bugünkü ziyaretimde açık ve net görüyorum ki, anneler kazanacak. Zaten bu cesur yürekli kadınları hiçbir gücün susturamayacağını, onları ziyaret edeceklerin çok daha iyi anlayacaklarını düşünüyorum. Buradan, tüm STK'larımızı, sanatçılarımızı, akademisyenlerimizi, basın mensuplarımızı bu sesi duyurmaya davet ediyorum. Tarih bugünleri annelerin destansı mücadelesini destek verenleri de, bu sese susanları da yazacak. Hep beraber gelin annelerin sesine ses olalım, gelin teröre karşı tek yürek olalım ve bu terör artık bitsin, anneler kazansın diyoruz, hep beraber" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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Diyarbakır Valiliği

Bakan ve Valinin Gelişi

Bakanın açıklaması

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Selim KAYA - Mehmet Mucahit CEYLAN - Elif FİLİZ / DİYARBAKIR,(DHA) 4)DENİZDE KAYBOLAN GENÇ, ARANIYOR SİNOP'un Ayancık ilçesinde, 2 gün önce boğulma tehlikesi geçiren ve 2'si kurtarılan 3 arkadaştan akıntıya kapılarak kaybolan Özay Yazıcı'yı (18), arama çalışmaları sürüyor. Anne Şenay Yazıcı da deniz kıyısında oğlundan gelecek haberi bekliyor.

Olay, önceki gün ilçenin Ünlüce köyündeki Çamurca Plajı'nda meydana geldi. Kastamonu'dan ilçeye gezmeye gelen Sefa Kartal (21), Turan Yeşiltepe (19) ve Özay Yazıcı'yı (18) adlı arkadaşlar, serinlemek için denize girdi. Ancak 3 arkadaş, akıntıya kapılıp, çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suyun üzerine can simidi atarak, Sefa Kartal ve Turan Yeşiltepe'yi kurtarmayı başardı. Özay Yazıcı ise suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden kurtarılan 2 genç, ilk müdahalelerinin ardından Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavilerinin ardından da taburcu edildi.

KAYIP ÖZAY ARANIYOR

Kaybolan Özay Yazıcı'yı bulmak için ise arama çalışması başlatıldı. Önceki gün sonuç alınamayan arama çalışmalarına dün de devam edildi. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında kurbağa adamlar görev aldı. Bot ve gemilerin kullanıldığı arama çalışmalarına balıkçılar da destek verdi. Deniz dibindeki şiddetli akıntının arama çalışmalarını güçleştirdiği bildirildi.

'OĞLUMUN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Özay Yazıcı'nın annesi Şenay Yazıcı yakınlarıyla deniz kıyısına gelerek, oğlunu arama çalışmalarını izledi. Anne Şenay Yazıcı, "Bütün çalışanlara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepimiz buradayız, oğlumuzu bulana kadar burada duracağız. Oğlum bulunsun, başka bir şey istemiyorum. Oğlum 18 yaşında, arkadaşlarıyla her zaman geliyordu ve yüzme biliyordu. Oğlumun sağlam bir şekilde bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

'ÖLÜ YA DA DİRİ KAVUŞMAK İSTİYORUZ'

Amca Mustafa Aktaş ise "Çocuğumuzun çıkartılmasını, bulunmasını, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Ölü ya da diri bir şekilde kavuşmak istiyoruz. Burada imkânlar el verdiği kadar yapılıyor ama daha da fazla imkân arsa, devletimin imkânlarından yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.

O ANLARI ANLATTI

Görgü tanıklarından Mustafa Çalışkan da, olay günü denizde çok dalga olduğunu anlatarak, "Dün dalga çoktu. Olaydan bir gün önce sezon bittiği için görev yapan 2 cankurtaran da gitmişti. Bu arkadaşları kimse uyarmamış. O anda akıntı almış sürüklemiş. 2 kişi kurtarılıyor. Dev dalga geliyor diğer genç kayboluyor. 18 yaşında delikanlı, istenmeyen bir olayla karşı karşıyayız. Şu ana kadar arama çalışmalarından bir netice alınamadı" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Gencin kaybolduğu kayalıklar detay

-Amcası Abdi Yazıcı röportaj

-Sahil güvenlik çalışmaları detay

-Görgü tanığı Mustafa Çalışkan açıklamları

-Annesi Sena Yazıcı röportaj

-Halası Pakize Meydanoğlu röportaj

-Detay Haber-Kamera: Esra AKSU - Deniz ÖZEN / SİNOP,(DHA) 5)BİRAHANEDE ÇALIŞAN ÖZBEK KADIN, POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede kayıt dışı konsimatrislik yapan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova (24), mekana gelen Vedat K. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, silahı atan şüpheli ise kaçtı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Çay Mahallesi'nde bulunan birahanede meydana geldi. Birahaneye gelen Vedat K. (38), burada kayıt dışı kansimatris olarak çalıştığı öğrenilen Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'nın bulunduğu masanın önüne geldi. Vedat K., beraberinde poşete gizlediği pompalı tüfeği çıkartarak, masada arkadaşlarıyla oturan Abdıkarımova'ya doğrultu. Masada oturanlar korku ve panikle kaçışırken, Vedat K. ise art arda tetiğe bastı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise silahı olay yerinde bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Abdıkarımova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemeden sonra genç kadının cesedi hastane morguna kaldırıldı.

KAYIT DIŞI KONSİMANTİS ÇALIŞTIRMAKTAN İŞYERİNE TUTANAK TUTULDU

Bu arada cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'nın kayıt dışı konsimatdris olarak çalıştığını belirledi. bu nedenle polisin işyeri hakkında tutunak tuttuğu öğrenildi. Evli olduğu ve kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu öne sürülen cinayet zanlısı Vedat K.'nın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

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-Ambulanstaki ceset

-Ambulansın gidişi

-Olay yerinden detay Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA) 6)ESKİ EŞİ VE ÇOCUKLARINI SİLAHLA REHİN ALAN KOCA BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ SAMSUN'da boşandığı eşi Ö.Y. (27) ve 2 çocuğunun başına silah dayayarak evde rehin alan Şahin Ö. (46), kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Üzerinden tabanca ve 1 kutu mermi ele geçirilen şüpheli, hastanede polis gözetiminde tedaviye alındı. Şüphelinin, 2 yıl önce boşanma aşamasındaki eşi Ö.Y.'yi bıçaklama suçlamasıyla bir süre cezaevinde tutuklu kalıp, tahliye edildiği öğrenildi.

ÇOCUĞUNA SİLAH DAYAYIP EVE GİRDİ

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrıldığı eşi Ö.Y.'nin evine giden Şahin Ö., aralık olan kapıdan 7 yaşındaki erkek çocuğunun başına silah dayayıp içeri girmek istedi. Korku ve paniğe kapılan anne kapıyı açmak zorunda kaldı. İçeri giren Şahin Ö., eski eşi ile çocuklarına dehşeti yaşattı. İki arasında çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Şahin Ö., tabanca ile 2 çocuğu ve eski eşi Ö.Y.'yi rehin aldı. FERYATLARI DUYAN KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Evden tartışma ve kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Evin çevresini saran polisler, çevre güvenliğini sağlarken, bu sırada ailenin rehin alındığı daireden bir el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine zaman kaybetmeyen polisler, kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. Elindeki silahını bırakarak, teslim olması konusundaki girişimlere rağmen ikna edilemeyen Şahin Ö., polis ekiplerince sağ bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

ÜZERİNDEN TABANCA VE 1 KUTU MERMİ ÇIKTI

Olayda korku ve panik yaşayan anne ile çocukları evden uzaklaştırıldı. Polisin yaralı Şahin Ö.'nün üzerinde yaptığı aramada tabanca ile bir kutu mermi ele geçirildi. Polislerin kahramanca müdahalesi ile olası bir aile faciasının da önüne geçildi.

Yaralı Şahin Ö.'ye ilk müdahale, olay yerinde bekleyen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Şüpheli ardından polis gözteminde ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yine polis nezaretinde tedaviye alınan Şahin Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 2 YIL ÖNCE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan kentte Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan şüpheli Şahin Ö.'nün, 2 yıl önce eşi Ö.Y.'yi boşanma davası öncesi çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladığı, çıkarıldığı mahkemece bir süre tutuklu kaldığı cezaevinden de tahliye edilip tutuksuz yargılandığı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulanstan detay

- Yaralı Şahin Ö.'nün hastaneye getirilişi

- Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA / SAMSUN,(DHA) 7)HALİT'İN KATİLLERİ CEZAEVİNDEN ARKADAŞ ÇIKTI İSTANBUL'da, para istedikleri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar'ı (23) kaçarken yere düştüğü halde bıçaklayarak öldüren Emra Yaşar ile Erhan Kurdal'ın, daha önce de işledikleri suçlar nedeniyle tutuklandıkları ve Kırklareli Açık Cezaevi'nde birlikte kaldıkları ortaya çıktı. Edirne Barosu avukatlarından Kaan Polat, gasp suçundan hüküm giyen Emra Yaşar'ın, cezaevinden özel izin aldığı sırada cinayetin işlendiğine dikkati çekerek, benzer hükümlülerin, koşullu salıverilmelerine 5 yıl veya daha az süre kala açık cezaevine geçme hakkına sahip olduklarını, böylelikle özel izinle dışarı çıkıp serbestçe dolaşabildiğini söyledi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde, cumartesi gecesi Emra Yaşar ile Erhan Kurdal, İTÜ mezunu Halit Ayar, arkadaşları Mustafa Sinan N. ve Tolga O.'nun yolunu kesip kendilerine içki almalarını ya da para vermelerini istedi. Halit Ayar ile arkadaşları isteklerini reddedince aralarında tartışma çıktı. Tartışmada Ayar, göğsünden ve çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybederken, arkadaşı Mustafa Sinan N. sol kol, sol bacak ve karnından yaralandı. Olayın ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Emra Yaşar ile Erhan Kurdal, tutuklandı.

CEZAEVİNDEN İZNE ÇIKTIĞINDA CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Cinayeti işleyen Emra Yaşar'ın 'hırsızlık', 'yaralama', 'uyuşturucu', 'tehdit' ve 'gasp' suçlarından 15 farklı kaydının olduğu 2014 yılında 'Tehdit ve gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği 2016 yılında ise Kırklareli Açık Cezaevi'ne gönderildiği belirlendi. Cezaevindeki iyi hali nedeniyle Yaşar'ın 2 Eylül'de ailesinin yanına izne çıktığı öğrenildi. Erhan Kurdal'ın ise 'yaralama', 'uyuşturucu', 'gasp', 'polise mukavemet' suçlarından toplam 10 kaydının olduğu ve bu yılın başında 'gasp' suçundan cezasını tamamlayarak tahliye olduğu ortaya çıktı. CEZAEVİNDE BİRBİRLERİNDEN AYRILMIYORLARMIŞ

Kırklareli Açık Cezaevi'nde birlikte kalan Ayar'ın katil zanlıları Emra Yaşar ile Erhan Kurdal'ın cezaevinde de sürekli birlikte hareket ettikleri ve iyi arkadaş oldukları öğrenildi. Yaşar ile Kurdal'ın cezaevinde sürekli spor yaptıkları belirtilirken, birbirlerinden hiç ayrılmadıkları ifade edildi. Cezaevinden izne çıkan Yaşar'ın, tahliye olan Erhan Kurdal ile İstanbul'da buluştukları öğrenildi.

Yaşar ile Kurdal'ın, İstanbul'da Halit Ayar'ı öldürdüğünü haberlerden öğrenen Kırklareli Açık Cezaevi'nde bulunan hükümlüler, büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

'5 YIL VE DAHA AZ SÜRESİ KALANLAR AÇIK CEZAEVİNE GEÇME HAKKINA SAHİP'

Edirne Barosu avukatlarından Kaan Polat, Halit Ayar'ı, cezaevinden özel izin aldığı sırada bıçakla öldüren, gasp suçundan hüküm giymiş Emra Yaşar ve benzeri suçlardan hüküm giyenlerin, koşullu salıverilmelerine 5 yıl veya daha az süre kala açık cezaevine geçme hakkına sahip olduklarını, böylelikle özel izinle dışarı çıkıp serbestçe dolaşabildiğini söyledi. Hükümlü kişinin toplumla yeniden bağ kurması adına konulduğu açık cezaevlerinin koşullarını anlatan Polat, "Açık cezaevlerine geçiş şartları bir yönetmelikle düzenlenmiştir. Kasıtlı suçlardan dolayı 3 yıl veya daha az mahkum olan hükümlüler doğrudan açık cezaevi geçiş hakkına sahiptirler. Bunun yanında yüksek güvenlikli cezaevlerinde cezalarının 1/3'ünü iyi halli olarak geçiren hükümlüler koşullu salıverilme tarihlerine 3 yıl veya daha az bir süre kala aynı şekilde açık cezaevine geçiş hakkına sahiptirler. Bununla birlikte taksirli suçlar da 5 yıl veya altında bir cezaya mahkum olanlar, hakkında hükmedilen adli para cezasını ödeyemediği için adli para cezasından çevrilen hapis cezasını infaz etmek üzere teslim olanlar ve icra - iflas kanunundan doğan tazyik hapisleri, doğrudan açık cezaevlerinde ifa edilmektedir" dedi.

Kapalı cezaevlerinde cezası infaz edilen hükümlüler için de açık cezaevine geçişte ikili ayrım olduğunu söyleyen Polat, "Buna göre cezalarının toplamı 10 yıldan az olan hükümlüler sadece 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra koşullu salıverilme tarihine 7 yıl ya da daha az bir süre kalmış ise açık cezaevine geçiş hakkına sahip olmaktadırlar. Cezalarının toplamı 10 yıl veya daha fazla olan hükümlüler içinse cezalarının 10'da 1'ini kapalı ceza infaz kurumunda infaz ettikten sonra koşullu salıverilmelerine 7 yıl ya da daha az kalması halinde aynı şekilde açık cezaevine nakledilebilmektedirler" diye konuştu.

'AÇIK CEZA EVİ'NDE RUHUNA UYGUN ŞEKİLDE İZİN ALMALARI MÜMKÜN'

Polat, Taksim'de yaşanan olayda ise zanlıların gasp ve nitelikli hırsızlık gibi suçlardan cezaevinde bulunduğunu, bu gibi durumlarda zanlıların salıverilme tarihine 5 yıl veya daha az bir süre kalması durumunda açık cezaevine geçiş hakkına sahip olduğunu dile getirdi. Polat, "Yaşanan acı olayda suçu işleyen faillerin nitelikli hırsızlık ve yağma suçundan dolayı cezaevinde hükümlü olduğu bilgisini görüyoruz. Bu tür suçlar da koşullu salıverilme tarihine 5 yıl veya daha az bir süre kalan hükümlüler Açık Ceza Evi'ne sahip olmaktadırlar. Konuyla ilgili teknik anlamda çok detaylar mevcut. Bunlar sayfalar dolusu yönetmelikte ve kanunlarda tek tek belirtilmiştir. Neticede açık cezaevlerinin ruhuna uygun bir şekilde hükümlüler gerekli dönemlerde, gerekli izinleri almak suretiyle aileleriyle görüşebilmekte, dışarıda belirlenen zaman diliminde, izin alarak serbestçe zaman geçirebilmektedir. Bu yaşanan acı hadise de maalesef bu şekilde alınan bir izin döneminde vuku bulmuş" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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Kırklareli Açık Cezaevi

Cezaevinden detaylar

Ali Can Zeray anonsu

Avukat Kaan Polat'ın açıklaması Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER / KIRKLARELİ,(DHA) 8)BELEDİYE BAŞKANININ EVİNE SİLAHLI SALDIRIYA 3 TUTUKLAMA ANTALYA'nın Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan'ın evine 3 gün önce pompalı tüfekle ateş açtıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde 6 Eylül gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, otomobilden Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine, pompalı tüfekle 11 el ateş açıldı. Saldırı sırasında evde olan Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi, yara almadan kurtuldu. Aputkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Başkan Aputkan'ın evinin dış kapısı ve 2 odanın kapı ve pencerelerinde 72 saçma deliği tespit edildi. 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Birden fazla kişiyle tehdit' suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarma istihbarat, TEM ve KOM unsurlarının müşterek çalışması sonucu, 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.D., H.Y. ve H.H.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------ (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

- Evden görüntü

-Röp Enver Aputkan Haber: Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),(DHA) İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü(3)

9)TUTUKLANDI Zonguldak'taki bıçaklı kavgada Özkan Ekici'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Kartal, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Mehmet Ali Kartal, ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Özkan Ekici ise Himmetoğlu Köyü'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye çıkarılması

-Adliyeden detay Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA) 10)KENDİSİNE TOKAT ATANA KIZIP RASTGELE ATEŞ AÇTI: 2 YARALI KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, parkta içki içmemesi konusunda tartıştığı kişinin tokat atmasına sinirlenen U.Y.(37), evinden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Markete alışveriş için gelen Hilmi Ergün(55) ile marketin önünde çiğ köfte satan Hüseyin Akgün (39) yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kirkille Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre U.Y., marketin karşısındaki parkta alkol aldığı için kendisini uyaran kişiyle tartıştı. Kendisine tokat atan kişiye sinirlenen U.Y., evine gidip 15 dakika sonra geri döndü. U.Y. kendisine tokat attığı kişinin markette bulunduğunu düşünerek yaklaşık 50 metre mesafedeki tepelik alana çıktı. U.Y. marketin önünde bulunanlara ıslık çalıp 'çekilin' diye bağırarak, pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Açılan ateş sırasında saçmaların isabet ettiği market önünde bulunan çiğ köfte satıcısı Hüseyin Akgün ile ziyaret için geldiği yakınlarına alışveriş yapmak isteyen Hilmi Ergün, yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın ardından kaçan U.Y., kendisini kovalayan polis ekiplerince yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Tarihi Çarşı bölgesinde yakalandı. Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

U.Y., 11 ay öncede Karabük'te eski sevgilisinin evinin önünde, "Bak şimdi seyret ne oluyor" diye bağırıp pazar yerinin çatısına bağladığı iple kendisini asmış ve eski sevgilisi tarafından boynundaki ipten kurtarılarak hastanede tedaviye alınmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı(Cep telefonu kamerası)

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-Polisin incelemeleri Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) Hasımlarını 200 kilometre takip edip silah ve bıçakla saldırdılar (2)

11)BALIKESİR'E KAÇARKEN YAKALANDILAR Bursa'nın İnegöl ilçesine ahşap malzeme getiren keresteci Erol Şapkalı'yı (42), Balıkesir'den itibaren takip ederek silahla ve bıçakla yaralayan Arif E. (40) ile kardeşi Ersin E. (32), jandarma tarafından yakaladı. Balıkesir'e kaçmak isteyen ve Bursa-Balıkesir yolunda yakalanarak, gözaltına alınan kardeşler, jandarma karakoluna getirildi.

Kardeşlerin yaraladıkları Erol Şapkalı ile 2016 yılında bir düğünde yan bakma meselesi nedeniyle çıkan kavgadan dolayı husumetli oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin sorgusu sürerken, Erol Şapkalı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık raporuna getirilişi Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) 12)TAKSİCİLERİN SIRA KAVGASI: 1 YARALI KONYA'nın Beyşehir ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde taksici Mevlüt Ç., iddiaya göre aralarında sürekli sıra kavgası yaşadığı Ali Nar'ı (33) tabancayla ateş ederek bacağından vurdu. Mevlüt Ç.'nin Ali Nar'ın yanına gelişi ve olay yerinden ayrılma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Mevlüt Ç., iddiaya göre aralarında sürekli sıra kavgası yaşadığı Ali Nar'ın yanına geldi. Ardından Ali Nar ile birlikte çay ocağının önüne gidip, iddiaya göre sıra yüzenden yeniden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt Ç., yanındaki tabancayla Ali Nar'ın üzerine 3 el ateş etti. Mermilerden 1'i bacağına isabet eden Nar, kanlar içinde yere yağıldı. Mevlüt Ç. de oradan ayrılıp, taksine binip uzaklaştı. Nar da, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mevlüt Ç.'nin bir iş yerinin önünde sohbet eden Ali Nar'ın yanına gelip, Nar ile çay ocağına gitmeleri ve olaydan sonra oradan ayrılması güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Polis, kaçan Mevlüt Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Güvenlik kamerası

- Olay yerinde polisin inceleme yapması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Muhammed SIDAL / BEYŞEHİR(Konya),(DHA) 13)EMEKLİ POLİSE SOPALI SALDIRI DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, emekli polis memuru Kadir Güçlü Özgen (77), sopalı 1 kişinin saldırısına uğradı. Otomobilinin camlarını kırıp, başına sopayla vurduğu Özgen'i yaralayıp kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Olay anının yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Emekli polis memuru Kadir Güçlü Özgen, dün saat 14.30 sıralarında, alışveriş yapmak için 20 ZS 202 plakalı otomobiliyle, yaşadığı Topraklık Mahallesi'ndeki bir markete gitti. Otomobilini park edip, bagaja yöneldiği sırada yanına yaklaşan 1 kişi, Özgen'in otomobilinin camlarını elindeki sopa ile kırdı. Saldırgan ardından aynı sopa ile olayın şaşkınlığını yaşayan Özgen'in başına vurup, koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özgen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, olay anının yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Emekli polisin darp edilme anı (güvenlik kamerası görüntüsü) Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) 14)BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİYLE GELDİĞİ SEMT POLİKLİNİĞİNDE, KARDEŞİYLE BİRLİKTE ERKEK HEMŞİREYE SALDIRDILAR AKSARAY'da baş ağrısı şikayetiyle semt polikliniğine gelen Erkan K. (34), kardeşi Aykut K. (24) ile birlikte kendisine serum takan hemşire Mehmet Sırmalı'ya (26) saldırıp dövdü. İki kardeş polis tarafından gözaltına alındı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sırmalı da hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki Muzaffer Çakır Semt Polikliniğinde meydana geldi. Erkan K., kardeşi Aykut K. ile birlikte baş ağrısı şikayeti nedeniyle semt polikliniğine geldi. Muayene eden doktor serum yapılmasına karar verdi. Hemşire Mehmet Sırmalı da Erkan K.'ye serum taktı. Bu sırada Erkan K., iddiaya göre hemşire Sırmalı'ya 'Benden uzaklaşır mısın?' dedi. Sırmalı'nın da "Tedavinizi ben yapıyorum" diye cevap vermesi üzerine Erkan K., yumrukla Sırmalı'ya saldırmaya başladı. Yanındaki kardeşi Aykut K. de Sırmalı'ya saldırdı. Sırmalı, iki kardeşin elinden mesai arkadaşlarının müdahalesiyle kurtuldu. Arbede sırada ise odadaki eşyaların bir kısmı zarar gördü. Olay yerine polis ekibi çağrıldı.

ŞİKAYEKÇİ OLDU

İlk müdahalesi mesai arkadaşları tarafından yapılan Sırmalı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan saldırıyı anlatan Sırmalı, "Hasta, 'Benden uzaklaşır mısın?' dedi. Bende tedavinizi ben yapıyorum, dedim. Ardından bana saldırdılar. Saldırganlar üç kişiydi ve beni dövdüler. Saldırganlardan şikayetçiyim." diye konuştu. 'ÖLMEK İSTEMİYORUZ'

Saldırının şokunu uzun süre üzerinden atamayan polikliniğin birim sorumlusu hemşire Dilek Ceylan, sağlık görevlisi olarak sürekli saldırıya uğradıklarını ve ölmek istemediklerini söyledi. Ceylan, "Her gün aynı şeyleri yaşamaktan biz çok sıkıldık. Adam diyor ki hemşireye, 'Çabuk çekil başımızdan, bizim sorunlarımız var'. Arkadaşımız orada tedavi yapacak, nereye gitsin? Damar yolu açtığını söylemiş. Sonra arkadaşımıza saldırmışlar. Böyle bir saçmalık olamaz, artık yeter. Gerçekten yeter biz ölmek istemiyoruz. Biz yaralanmak istemiyoruz. Gördüğünüz gibi her yer kan. Biz de insanız ya melek değiliz insanız." dedi.

Polis iki kardeşi gözaltına alırken, saldırıyı gerçekleştirenler arasında bulunduğu öne sürülen üçüncü kişinin kimliğini belirlemek içinde çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Hemşirenin ambulansa alınması

- Olayı anlatması

- Şüphelilerden detay

- Odadan detay

- Sorumlu hemşirenin olayı anlatması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA) 15)ORHANELİ'DE ORMANLIK ALANDAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ BURSA'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Orhaneli ilçesinde kırsal Akçabük Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü'ne de haber verildi. İhbar üzerine 3 arasöz ile ormanlık bölgeye gelen ekipler, örtü yangını olarak adlandırılan yangını büyümeden kısa süre söndürdü. Görüntü Dökümü:

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-Yangından detaylar Haber-Kamera: Osman SAK / ORHANELİ(Bursa),(DHA) 16)OTOBÜS ŞOFÖRÜ, FENALAŞAN GENÇ KIZI HASTANEYE YETİŞTİRDİ BURSA'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsü şoförü Nail Doyan, araçta fenalaşıp, bayılan Bahar K.'yi (20), güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Bahar K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yolcular da sürücüyü davranışından dolayı tebrik etti.

Olay, dün öğleden sonra, İnegöl'ün Esentepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bahar K., Esentepe Mahallesi'ndeki duraktan ilçe merkezine yolcu taşıyan Nail Doyan yönetimindeki 16 M 06008 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Bahar K., bir süre sonra otobüste fenalaşıp, bayıldı. Durumu fark eden sürücü Doyan, otobüsteki yolcuları bilgilendirip, Bahar K.'yi hastaneye götürmek için güzergahı değiştirdi. Kısa sürede otobüsle hastaneye getirilen Bahar K., tedaviye alındı. Bahar K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü Doyan, hem hastane çalışanları hem de yolcular tarafından duyarlı davranışından dolayı tebrik edildi. Olay anı otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Otobüs sürücüsünün hasta kızı indirmesi

-Kızın taşınması Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) 17)ŞANLIURFA'DA KARAHANTEPE HEYECANI DÜNYANIN en eski tapınak merkezi kabul edilen ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait T şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe'de, kazı çalışmalarına başlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO), 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'dekilere benzeyen taşların yer aldığı Karahantepe'de kazı çalışmalarının başlaması kentte heyecan yarattı. Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Göbeklitepe'ye alternatif olan Karahantepe 'T' şeklinde 250 dikilitaşın toprak altından gün yüzüne çıkarılması heyecanla bekleniyor.

Şanlıurfa'da kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar sırasında, kent merkezine 46 kilometre mesafedeki Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997 yılında yapılan yüzey çalışmasında Karahantepe'deki toprak altında bulunan yapılar fark edildi.

2 YIL ÖNCE YÜZEY ÇALIŞMASINA BAŞLANILDI

Bölge halkınca 'Keçilitepe' olarak da bilinen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 2 yıl önce 'Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları' Projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı. Bu araştırmalarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait 'T' biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle İstanbul Üniversitesi'nce Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında bölgede ilk kazı çalışmalarına başlandı. Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Karul, bölgede Göbeklitepe ile aynı dönemde olduğu tahmin edilen 12 noktanın bilindiğini bunlardan birinin ise Karahantepe olduğunu söyledi. GÖBEKLİTEPE'DEKİ DİKİLİ TAŞLARIN BENZERLİĞİ

Karahantepe'de 35 kişilik ekiple kazı çalışmalarını yürütüklerini kaydeden Karul, yaptıkları yüzey araştırması sırasında buradaki dikili taşların Göbeklitepe ile aynı dönemde olduğunu söyledi. Karahantepe bölgesinin topografik haritasını çıkararak, jeomanyetik ölçümler de yaptıklarını belirten Prof. Dr. Karul, konuşmasına şöyle devam etti:

"Karahantepe Göbeklitepe'ye alternatif bir kazı değildir. Göbeklitepe bize bu bölgede tarihten öncesi çok şey öğretti. Burada kazı çalışmalarımıza başlayalı bir hafta oldu. Bu yıl burada 1 aylık bir kazı çalışmasını yürüteceğiz. Bu bölgenin yerleşik topluluklarını ait kalıntılarla karşılaştık. Hava fotoğraflarından bile burada yüzeyde gözüken dikilitaş sayısı 250'nin üzerinde. Bu dönemin yapılarına baktığımızda 12 çevrede, 2 de merkezde olmak üzere içerisinde 14 dikilitaş bulunan özel yapılar söz konusu. Böyle bir hesap yapıldığında yüzeyden görülebilen dikili taşlar 30 civarında yapının olduğunu bize söylüyor. Kuşkusuz görülebilenler bunlar ama toprak altına henüz açığa çıkarılmasını bekleyen daha fazla yapının olduğunu da ön görmek gerekir. Dolayısıyla onlarca yapı olduğunu henüz kazıya yeni başlamış olmamıza rağmen rahatlıkla söyleyebiliriz. Göbeklitepe'deki yaşam 'T' biçimindeki taşlardan oluşan bir dönemden de ibaret değil. Çok daha uzun bir süreci yansıtıyor, 700- 800 yıllık bir yerleşim yahut kullanım söz konusu. Karahantepe'nin de bu sürenin içinde bir yere oturduğu kesin. Daha uzun bir süreyi kapsayabilir, öncesinden başlayabilir. Bütün bunları burada yapacağımız kazılar gösterecek ama en azından bu sürecin içinde önemli zaman aralığıyla örtüştüğünü çağdaş (aynı dönemde) olduğunu söyleyebiliriz. Bu da günümüzden 11 bin 500 yıl öncesini ifade ediyor. Karahantepe'nin Tek Tek Dağları Milli Parkı içinde olmasının arkeolojiyle bütünleşik farklı projeler yapmaya da fırsat sağlayacağını düşünüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Karahantepe'de yürütülen kazı çalışması

- Kazıda görev alan işçilerin çalışması

- Prof. Dr. Necmi Karul açıklamada bulunması

- Droneyle havadan çekim

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA) 18)SİVAS'TA BİRLİK VE BERABERLİK İFTARI SİVAS'ta Muharrem ayının onuncu günü ve Hazreti Hüseyin ile yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1380'inci yılı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanlığı tarafından Ali Baba Cemevi'nde düzenlenen iftar programına; Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik ve beraberlik iftarında Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve yakınları için mersiye okundu. Mersiye sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan ayından sonra en faziletli aylardan birisinin Muharrem ayı olduğunu ifade ederek, "Bu zamanda tutulan oruçlar çok makbul ve faziletlidir. 10 Muharrem sadece Kerbela olayını hatırlatmaz. Aynı zaman Hazreti Eyüp'ün şifa bulmasını, Nuh Aleyyihselam olayını, Hazreti Yusuf'un kuyudan kurtulması gibi birçok olayı da İslam tarihimizde ki bizim için kıymetli olayları da hatırlatır. Önce Hazreti Hüseyin'i ve ehlibeytini hürmetle yad ediyorum. Acılar bizim acılarımız, zaferlerimiz de bizim zaferlerimizidir. Hepsinde et ve tırnak gibi kenetlenmemiz lazım. Bizi bir eden beraber eden bu acılardır, bu zaferlerimizdir. Bunlara anlam ve mana vermemiz lazım, bunların bizi asla ayrıştırmaması lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuzda yürümemiz lazım hiçbir şekilde Alevisi, Sünnisi, Lazı, Kürdü, Çerkezi bir ve beraber bu ülkenin kilimidir, motifleridir. Bunlar renk katar ve güzelliklerdir. Dolayısıyla biz bu acılar etrafında kenetlenerek zaferlerimize de anlam vererek bin yıllık bu Türk yurdunda ebede kadar beraber yaşayacağız" dedi.

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş ise Kerbela olayını anlatarak "Tarih 10 Ekim 680 günlerden Cuma, öğleden sonra ikindi vaktiydi. Yer Kerbela'ydı. Peygamber efendimizin öpüp kokladığı, ciğer paresi, biricik torunu Hazreti Hüseyin efendimizin, 72 yareniyle şahadet şerbeti içtiği gündür bugün. Yer gök karalar bağlamış, mateme bürünmüştü. Çadırlardan feryatlar yükseliyordu" diye konuştu.