DHA YURT BÜLTENİ-1

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, meclis gündemine gelecek olan Yargı Reformu Stratejik Belgesi ile ilgili olarak, "Sayın milletvekillerimizden istirhamımız, lütfen içini boşaltmadan öyle çıkartın. Çünkü burada çok büyük emek vardır. İçine yeni şeyler koyun ama olanı çıkartmayın" dedi. Tokat Barosu tarafından geleneksel hale getirilen 'Tokatlı hukukçular buluşması' programının bu yıl beşincisi yapıldı. Program kapsamında 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında panel düzenlendi. Daha sonra bir otelde devam eden programa Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Milliyetçi Harekat Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve hukukçular katıldı. Programda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ideolojileri bir kenara bıraktıklarında güzel işler başardıklarını belirterek, şunları söyledi: "İdeolojik bakışı bir kenara bırakıp, Türkiye için bir araya geldiğimizde güzel işler yapıyoruz. Bunu ben hep birlikte ispatladığımızı düşünüyorum. Bu güzel işler başında da şu anda meclisimiz açıldığında ilk gündem maddesi olacak olan 'Yargı reformu stratejik belgesinin' ilk paketi var. Bu paket mucize değil, eksiksiz değil. Ama gerçekten önemli bir adım. En az içeriği kadar önemli olan kısım şu, hazırlanırken ilk kez bir Adalet Bakanı ilgili tüm kesimlere dedi ki 'Gidin sorunları önce birlikte tespit edelim. Sonra çözümleri birlikte bulalım'. Hep söylüyorum daha önce reform paketi dedikleri belgeler, barolara, birliğe, üniversitelere şu tarihe kadar görüşünüzü bildiri diye gelirdi. Postadan çıktığında da tarihi üç gün geçmiş olurdu. Ondan sonrada usulen yazardık. İlk kez, ilk adım atılmadan önce bir araya gelindi. Her adım birlikte atıldı. Demek ki bu usul en az içeriği kadar bize bir şey göstermek. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak aklını bir araya getirme kararlılığını ortaya koymuş. Biz o ortak aklı her meselede ortaya koyabilirsek, her meselede, terörle mücadelede, Kıbrıs meselesinde, Doğu Akdeniz'de, hangi mesele olursa olsun, bu işin içinden çıkabileceğimizi gösteriyor. Ben bu bakımdan usulü en az esas kadar önemsiyorum. Esasa gelince, önce dediler ki Temmuz'da çıkmayınca samimi değil, çıkmayacak. Şimdi çıkma noktasına gelince başladı bazıları içi boş demeye, ilk paketin içi tabiri caiz ise ağzına kadar doludur. Sayın milletvekillerimizden istirhamımız lütfen içini boşaltmadan öyle çıkartın. Çünkü burada çok büyük emek vardır. İçine yeni şeyler koyun ama olanı çıkartmayın."

Festivale katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu’nun selamını ileterek başladı. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamına dikkat çeken Aksoy, "Bugünkü bu fotoğraf artık yeter isyanınız bizlere çok büyük bir güç ve çok büyük bir umut veriyor. Sizlerden aldığımız destekle siz bu birliğinize, beraberliğinize, huzurunuza, kardeşliğinize sahip çıkmaya devam ederseniz Allah’ın izniyle bu memleketin bütün yaylaları, köyleri, ovaları ve bu coğrafyanın bütün toprakları bu güzel insanların emrinde olacak. Bir yandan terör ve teröristle mücadele ederken diğer yandan her güzel gününüzde sizin yanınızda olmak için ömrümüz yettikçe olacağız. Huzur içerisinde bu memleketin her köşesinde Hakkari’den Muğla’ya kadar her karış toprağına sahip olmanın gururunu, mutluluğuyla yolumuza devam edeceğiz. Allah memleketimizin yolunu bahtını açık etsinö dedi. Vali Ali Hamza Pehlivan ise huzur ortamının kalıcı hale getirileceğini belirterek, şunları söyledi: "Huzur iklimi belli bir aşamaya geldi. Şimdi bizlere düşen bu ortamı kalıcı hale getirmek. Biz birbirimizin elini tutuğumuz sürece Allah’ın izniyle hiçbir şey odağı hiçbir nifak giremeyecektir. Bunu sağlamak ta hep birlikte bize düşüyor. Gerek kamu görevlerine gerek tek tek vatandaşlarımıza. Çok şükür Şırnak vilayetimizde bu sağlandı ve daim olacak inşallah. Bunu hep birlikte mücadelesini vereceğiz. Hiçbir hizmet alanı ihmal etmeden topyekun bir bakış açısıyla hem devletimizin sağlanmış olduğu imkanları, yatırımları bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi artan nispete vatandaşlarımızla buluşmasını sağlayacağız. Bir yandan da böyle olduğu gibi sosyal, kültürel etkinliklerle kaynaşma zeminin daha da genişletecek ve yarınlara emin ve güçlü adımlarla ilerleyeceğiz." Kato Dağı eteklerinde İnceler Köyü meydanındaki festivalin 2'nci gününde de çeşitli spor etkinlikleri yapıldı, yöresel ürünler sergilendi ve akşam saatlerinde ise Manuş Baba konseri düzenlendi. Festivale katılan binlerce kişi Manuş Baba Şarkıları ile doyasıya eğlendi. Konser sonrası ise hava fişek gösterisi yapıldı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı dağ etabıyla tamamlandı. Son etabın ve Sea to Sky 2019'un galibi İspanyol sporcu Mario Roman oldu.

Kemer'de bu yıl 28 ülkeden 260 sporcunun katılımı ile 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı son gün Çamyuva plajında '0' rakımdan 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine kadar 55 kilometrelik etap ile tamamlandı. 4 günlük Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın en zorlu etabı olan dağ etabı Çamyuva sahilinden başladı. Sporcular ardından Kesmeboğazı'ndaki dere yatağında su içinden ve kayaların arasından geçti. Ardından ormanlık alandan Ovacık, Yayla Kuzdere, Belen Yaylası, Çukur Yayla gibi noktalardan geçti. Zorlu parkurda sporcular Antalya'nın zirvesi olarak adlandırılan 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Dağ etabını İspanyol Mario Roman kazanırken, ikinciliği Wade Young, üçüncülüğü ise 44 yaşındaki İngiliz Graham Jarvis elde etti. Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın tüm etaplarının toplamında ise yarışın galibi son iki etabı birincilikle tamamlayan Mario Roman oldu. İkinciliği Güney Afrikalı Wade Young kazanırken, üçüncülüğü ise İngiliz Graham Jarvis elde etti.

Yarış sonrası zirvede ödül töreni düzenlendi. Törene Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir ve davetliler katıldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kaymakam Murtaza Dayanç ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu verdi. Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya'nın deniz, kum ve güneşin yanı sıra doğa ve motor sporlarına da uygun bir şehir olduğunu söyledi. Alternatif turizm anlamında doğa sporlarına önem verdiklerini ifade eden Ateş, "Çok başarılı bir organizasyon oldu. Kemer'in güzellikleri zaten belli. Bir anlamda da Kemer'in tanıtımına katkı sağlanmış olundu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Murtaza Dayanç, heyecan ve adrenalin dolu bir organizasyon olduğunu belirterek, "Yarışların Kemer'e katkı sağladığından eminim. Başarılı bir iş oldu. Emeği geçenlere ve yarışlara destek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışların muhteşem geçtiğine değinerek, "Aslında anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Sporcular, yarışı izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yarışlar, Kemer için büyük bir tanıtım oldu. Bundan sonraki yarışlar daha güzel olacaktır. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Dağ etabının ve Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın galibi Mario Roman da yarışı kazanmak için çok çalıştığını ve emeklerinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu kaydetti. Roman, "Bu seneki format değişikliği benim işime yaradı. Tüm etapların toplam sürelerini dahil ettiler genel klasmana. O yüzden ilk etapta zaman kayıpları yaşamama rağmen diğer etaplarda eksiklerimi iyi zamanlar yaparak kapattım. Bu sene daha iyi hazırlandım. Daha çok inanıyordum kendime ve yarışı kazandım. Bu sene olabildiğince bütün yarışlara gitmeye çalışacağım ve gelecek sene yarışta yine unvanımı korumaya çalışacağım" diye konuştu.

İkinciliğin sahibi ve geçen yılın birincisi Wade Young, "İlk etaplar çok güzeldi. İki etabı birincilikle tamamladım ama son bölümde ise aynı takımda yarıştığım arkadaşım benden biraz daha hızlıydı. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama bu kadarı oldu bu sene ama önümüzdeki sene daha iyisini yapacağım" dedi.

Kemer'de 10 yıldır düzenlenen yarışmada en çok galibiyeti bulunan ünlü İngiliz sporcu Graham Jarvis de şöyle dedi:

"Şu anda 44 yaşındayım ve hala yarıştayım. Çok mutluyum. Etap çok güzeldi. Fakat etabın sonlarına doğru suyum bitti ve biraz sorun yaşadım. Ama her şeye rağmen podyumda olmak çok güzeldi."