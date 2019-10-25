DHA YURT BÜLTENİ - 1 SURİYE'DEN IRAK'A GİDEN KONVOY, NUSAYBİN'DEN GÖRÜNTÜLENDİ SURİYE'nin Kamışlı kentinden Irak yönüne giden, ABD'ye ait olduğu belirtilen ve üzerleri brandayla örtülü askeri araçların taşındığı konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Mardin Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, ABD'ye ait olduğu belirtilen konvoy görüntülendi. Irak yönüne gittiği öğrenilen konvoydaki TIR'larda, üzerleri brandayla örtülü askeri araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.

Öte yandan Irak yönünden geldiği belirtilen TIR'la 2 seyyar kulübenin Kamışlı'ya getirildiği anlar da görüntülendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Konvoydan görüntü

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin),(DHA) VAN'DA ASKERLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 26 YARALI VAN- Erciş karayolundan askerleri taşıyan midibüs, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 26 asker yaralandı.

Kaza dün saat 20.30 sıralarında Van- Erciş karayolunun 30'uncu meydana geldi. Erciş'ten Van asker taşıyan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BA 454 plakalı midibüs, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yoldan çıkarak 3 metreden şarampole devrildi. Yan yatan minibüste ilk belirlemelere göre 26 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 26 askerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, çevrede el feneri ile yaralı olup olmadığını araştırdı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden genel ve detaylar

Güvenlik ekiplerinden görüntüler

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Hastaneden görüntüler

Vali Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN / VAN,(DHA) ========================================== ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU - 1 ADANA'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 1'i yabancı uyruklu 9 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyona özel harekât ekipleri de destek verirken, kilitli kapılar koçbaşı ile kırıldı. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin emniyetten çıkışı

-Kapıların koçbaşı ile kırılması

-Özel harekat polislerinin güvenlik önlemleri

-Sokaktan genel ve detaylar

Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) ------------------------------------------------------------------------------------------ ALT GEÇİT YERİNE KARAYOLUNDAN GEÇMEK İSTEYEN 2 KADIN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

SAMSUN'da, cenaze evindeki mevlitten evine dönen Münevver Anayol ile Asibe Karaman, yaklaşık yüz metre ilerideki alt geçit yerine, yoldan karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tekkeköy ilçesinde Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün saat 20.00 sıralarında, bir yakınlarının cenazesinin mevlidinden dönen Münevver Anayol ile Asibe Karaman yaklaşık yüz metre ilerideki alt geçit yerine, yolun refüjünde bariyer bulunmayan kısmından karşıya geçmek istedi. Bu sırada Samsun'dan Ordu'ya giden Şahin Köse yönetimindeki 55 AB 557 plakalı otomobil, iki kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Münevver Anayol 'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Asibe Karaman ise ilk müdahalesi sonrasında hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. İki kadının cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsilerin ardından yakınlarına teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza meydana gelen yoldan detay

-Kazayı anlatan bir vatandaş ile röportaj

-Hastane dışından detay

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY / SAMSUN,(DHA) TİCARİ TAKSİ KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI KONYA'nın Akşehir ilçesinde ticari taksinin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada Berivan Özcan (19) öldü, 2 kişi yaralandı. Kazadan sonra kaçan taksi şoförünün yakalanması için calışma başlatıldı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Gölçayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine giden İsa A. yönetimindeki 03 T 4511 plakalı ticari taksi, aynı yöne giden Nevzat A. yönetimindeki 03 BE 177 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada takside bulunan yolcular Berivan Özcan, A.A. (19) ve İ.A. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri takside sıkışan yaralıları kısa sürede kurtardı. Kaza yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri Berivan Özcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralılar ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri yaptığı incelemede taksi sürücüsünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığını tespit etti. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden detaylar

- Kazaya karışan araçlardan detaylar Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ / AKŞEHİR(Konya),(DHA) ELEKTRONİK MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA İZMİR'in Konak ilçesinde, elektronik mağazasına alış veriş bahanesiyle giren 3 kişinin çekmecedeki paraları alıp çıkması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin rahat hareketleri görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.

Konak ilçesine bağlı Çankaya semtinde elektronik mağazası işleten Ahmet Nurdoğan, bir müşteri ile ilgilendiği sırada 3 kişi iş yerine girdi. 2 kişi Nurdoğan'ı oyalarken bu sırada şüphelilerden biri de iş yerinin kasasına yöneldi. Şüpheli, rahat hareketlerle kasanın bulunduğu masaya oturup, çekmecede bulunan bir miktar parayı aldı. Parayı cebine koyan şüpheli, diğer 2 kişi ile birlikte işyerinden çıkarak hızla uzaklaştı.

Olay sonrası durumdan şüphelenen Nurdoğan, kasayı kontrol ettiğinde soyulduğunu anladı. Nurdoğan'ın polise ihbarda bulunması üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntülerde, işyerine gelen 3 şüpheliden 2'si Nurdoğan'ı oyalarken, bir şüpheli de işyerinin kasasındaki paraları alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) BAKICI TARAFINDAN DARBEDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN YAŞLI KADIN HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLDİ ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kendisine vasi olarak atanan yakını tarafından darp edildiği iddia edilen Ayşe Doğancı(81), komşularının şikayeti üzerine huzurevine yerleştirildi.

Ereğli Kepez Mahallesi Mustafa Akay Sokak'ta oturan Ayşe Doğancı'nın komşuları, karakola giderek yaşlı kadının bakıcısı S.K. tarafından darp edildiğini iddia etti. Şikayetin ardından harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekiplerini eve yönlendirdi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilen Ayşe Doğancı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Doğancı, tedavisinin ardından ilçedeki huzurevine yerleştirildi. Yaşlı kadının yakını olan S.K.'nın vasi olarak belirlendiği ve bakım ücreti aldığı öğrenildi. Ayşe Doğancı'nın vücudundaki morlukların darptan kaynaklanıp kaynaklanmadığı raporda ortaya çıkacağı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayet üzerine başlattığı soruşturma ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ayşe Doğancı'nın evden çıkarılması

-Yaşlı kadının taşınması

-Yaşlı kadının sedyeye alınması

-Yaşlı kadının ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Ayşe Doğancı'nın yüzündeki morluğun resmi Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ---------------------------------------------------------------------------------------------- ÇOBAN VE EŞEĞİ ÖLÜ BULUNDU TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, çarşamba gününden itibaren kayıp olan çoban Reşit Özok (42) ve eşeği, AFAD ile jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarında dere yatağında ölü bulundu.

Doğan köyünde çobanlık yapan evli ve 4 çocuk babası Reşit Özok, önceki gün saat 14.00 sıralarında, sürü sahibi Hasan Erdoğan'ı arayıp yiyecek getirilmesini ve koyun sürüsünün olduğu yere yakın olan bir çeşmeye bırakılmasını istedi. Özok, ardından Diyarbakır'da oturan eşini de arayıp konuştu. Daha sonra sürü sahibi Erdoğan, gece dağda kalacak olan Özok'a yemeği hazırlayıp götürdü ve belirttiği çeşmeye bıraktı. Bu sırada Özok'u arayan Erdoğan, kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine meraklanan Erdoğan durumu köylülere anlattı. Köylüler ve Erdoğan, dağlık alana çıkıp, çobanı aramaya başladı. Köylülerin önceki gün gece saatlerine kadar aramasına rağmen Özok ve sürüye ulaşılamadı.

Bunun üzerine köylüler durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, dün sabah saatlerinden itibaren çoban ve sürü için arama çalışması başlattı. Bu sırada sürü başıboş halde, komşu köy Ayazpınar'a döndü. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine sürü sahibi Hasan Erdoğan Ayazpınar köyüne giderek 350 koyunluk sürüsünü alıp köye getirdi.

Çalışmalarda, saat 16.00 sıralarında, Kıran deresi yatağında bir uçurumun dibinde çoban Reşit Özok ve eşeği ölü bulundu. Ekiplerinin burada yaptığı incelemede Çoban Reşit Özok'un vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Reşit Özok'un cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerin arama çalışması

Ekiplerin cenazeye ulaşması

Cenaze görüntüsü

Uçurumun görüntüsü

Ekiplerin dönüşü

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ferit DEMİR / ÇEMİŞGEZEK(Tunceli),(DHA) 3 KİŞİNİN SOPALI SALDIRISINA UĞRAYAN GENÇ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Mahmut E. (21), beyin kanaması geçirdi. Hastanede Beyin Cerrahi Servisi'nde tedaviye alınan Mahmut E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıkıp evine giden Mahmut E.'nin yanına kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi geldi. Ellerindeki sopalarla Mahmut E.'ye saldıran 3 kişi, genci bayıltana kadar dövdü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan Mahmut E.'yi görenler yardımına koştu. Mahmut E., yoldan geçen iki kişi tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve durumu ağır olan Mahmut E., Beyin Cerrahi Servisi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastaneden detaylar

-Yaralıdan detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) CİP UÇURUMA YUVARLANDI, KAZA ANINI KAYDETTİLER! KOCAELİ'nin Derince ilçesinde off-road yapmak için yola çıkan 5 gencin bulunduğu cip uçurumdan yuvarlandı. Kaza anı, araç içerisinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kaza önceki gün Derince Çınarlıdere'de meydana geldi. Akşam saatlerinde off-road yapmak için yola çıkan isimleri öğrenilemeyen 5 gencin bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan araç güçlükle durabildi. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı ise araç içerisinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntü Dökümü

-Kaza anının araç içerisinde cep telefonu görüntüsü Haber-Kamera: Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli),(DHA) =========================== KAZANIN ARDINDAN KAVGA ÇIKTI, BABA VE OĞLU POMPALI TÜFEKLE VURULARAK YARALANDI KAHRAMANMARAŞ'ta, kamyonun hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu iki sürücü arasında tartışma çıktı. İki tarafın yakınlarının dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda, kimliği belirsiz kişilerce otomobilden kamyon sürücüsü Yaşar P. (52) ile oğlu Fatih P.'ye (25) pompalı tüfekle ateş açıldı. Baba-oğul ayaklarından yaralanırken, olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kahramanmaraş- Gaziantep yolu Karacasu Kavşağı'nda meydana geldi. Yaşar P. yönetimindeki 46 AAE 057 plakalı kamyon, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 LC 889 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazanın ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Kaza haberini alan iki tarafın yakınlarının olay yerine gelmesi üzerine tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında hafif ticari araç sürücüsünün yakınlarının içinde olduğu iddia edilen otomobilden Yaşar P. ve oğlu Fatih P.'ye pompalı tüfekle ateş açıdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, baba ve oğlu saçmaların ayaklarına isabet etmesiyle yaralandı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde olay yerine gelen otomobilin kamyonun arkasına durduğu ardından otomobildekilerin Yaşar P. ile oğlu Fatih P. ateş ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL)

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- Otomobilin gelmesi

- Araçtan ateş edilmesi

- Vatandaşların yaralıların yanına gitmesi

- Ambulansın gelmesi

- Olay yeri

- Olay yerindeki polisler

- Yaralıların yakınları

- Polis otosuna binmeleri

- Kaza yapan araçlar

- Olay yerinden detaylar Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) ABLASINI DÖVEN ENİŞTESİNİ VE KARDEŞİNİ BIÇAKLADI KAHRAMANMARAŞ'ta, Mehmet Salih Polat (18), ablasını döven eniştesi Mehmet Aslan (23) ile eniştesinin ağabeyi Murat Aslan'ı (25) bıçaklayarak yaraladı. Mehmet Salih Polat polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Aslan, tartıştığı eşi Naile Aslan'ı (20) dövdü. Olayı duyaup eve gelen Naile Aslan'ın yakınları ve Mehmet Aslan ile yakınları arasında tartışma çıktı. Tartıimanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Naile Aslan'ın kardeşi Mehmet Salih Polat, eniştesi Mehmet Aslan'ı bacağından, eniştesinin ağabeyi Murat Aslan'ı ise karnından bıçakladı Polat olay yerinden kaçarken, yaralı kardeşler çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Murat Aslan ile kardeşinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinden otomobille kaçan Mehmet Salih Polat ise kovalamaca sonunda Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nun Kapıçam mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulansın gelişi

- Murat Aslan'ın indirilmesi

- Hastaneye alınması

- 112 görevlisinin sedyeyi ambulansa koyması

- Ambulansın gelişi

- Mehmet Aslan'ın indirilmesi

- Hastaneye alınması

- Hastane önü Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) ---------------------------------------------------------------------------------------- VELİ, 2 OĞLUYLA ÖĞRETMENİ DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA DİYARBAKIR'da, Süleyman ve Muazzez Ersönmez İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencisinin 2 ağabeyi ve babası tarafından dövüldü. Dayak olayı okulun güvenlik kameralarına yansırken, polis, baba ve 2 oğlunu yakalamak için çalışma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma açtı.

Dayak olayı, geçen Pazartesi günü Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Süleyman ve Muazzez Ersönmez İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi.

Okulun Müdür Yardımcısı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasin Güneş, iddiaya göre bir öğrencisinin davranışlarından dolayı velisine şikayette bulundu. Okula iki oğluyla gelen veli ile öğretmen Yasin Güneş arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Baba ve iki oğlu, okulun bahçesinde öğretmeni dövdü. Yaşanan olay okulun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, veli ile oğullarının öğretmeni tartakladıkları, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle saldırganların uzaklaştığı görülüyor. Öğretmen Güneş, veli ve 2 oğlu hakkında şikayetçi olup, hastaneden sağlık raporu aldı. Polis de veli ve oğullarının yakalanması için çalışma başlattı.

'İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de idari soruşturma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, adli sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"İlimiz Kayapınar ilçesi Süleyman Muazzez Ersönmez İlk ve Ortaokulu'nda 21 Ekim 2019 tarihinde müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan bir mesai arkadaşımız, öğrenci velisi oldukları öğrenilen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak, darp edilmiştir. 'Şiddet', çocuklarımızın anlamını sadece sözlüklerden öğrenmesi gereken bir kavram olması gerekirken, karanlık dünyalarının dışa yansıması olarak, bu kavramı eğitim kurumlarımızın sınırları içine ve çocuklarımızın gözlerinin önüne fiil olarak taşıyan zihniyeti, Diyarbakır eğitim camiası olarak lanetleyerek, darp olayına maruz kalmış olan mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddete başvuranları kınıyor, konuyla ilgili idari işlemin başlatıldığını, adli yönden ise ayrıca takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Öğretmeni veli ve çocuklarıyla konuşması

Darp edilmesi

Genel ve detay Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,(DHA) CİP UÇURUMA YUVARLANDI, KAZA ANINI KAYDETTİLER KOCAELİ'nin Derince ilçesinde off-road yapmak için yola çıkan 5 gencin bulunduğu cip uçurumdan yuvarlandı. Kaza anı, araç içerisinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza önceki gün Derince Çınarlıdere'de meydana geldi. Akşam saatlerinde off-road yapmak için yola çıkan isimleri öğrenilemeyen 5 gencin bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan araç güçlükle durabildi. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı ise araç içerisinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anının araç içerisinde cep telefonu görüntüsü Haber-Kamera: Nabi YAZICI / DERİNCE(Kocaeli),(DHA) EŞİNİN ÇIKARDIĞI YANGINDA YARALANAN FADİME, KURTARILAMADI KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, tartıştığı eşi Mehmet Hilmi İlkinci'nin (44) evi ateşe verdikten sonra down sendromlu kızı Zümra'yı (8) öldürüp ardından intihar ettiği olayda, yangından yaralı halde kurtarılan ve hastanede tedaviye alınan Fadime İlkinci, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Yangın, 15 Ekim'de Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıktı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde röntgen teknikeri olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci'ye ait evde çıkan yangında yükselen dumanları gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda vucutlarında kısmen yanık izleri bulunan Mehmet Hilmi İlkinci ile kızı Zümra'nın cansız bedenleri ile karşılaşılırken, yaralı olarak kurtarılan Fadime İlkinci, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

BABA- KIZIN OTOPSİSİNDE KURŞUN İZİ

Yanan evden cesetleri çıkarılan Mehmet Hilmi İlkinci ile kızı Zümra İlkinci'nin otopsi raporunda korkunç olay ortaya çıktı. İncelemede vucutlarında kurşun izlerine rastlanılan Mehmet Hilmi İlkinci'nin down sendromlu kızı Zümra'yı (8) öldürdükten sonra intihar ettiği saptandı. Polis soruşturmasında Mehmet Hilmi İlkinci'nin eşi ile tartıştıktan sonra bu olayı gerçekleştirdiği anlaşıldı. ANNE KURTARILAMADI

Olayda vücudunda yanıklar olan ve 9 gündür Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavi gören Fadime İlkinci ise dün akşam saatlerinde, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Haber-Kamera: DERİNCE(Kocaeli),(DHA) TARTIŞTIĞI AMCASINI BIÇAKLA YARALADI ANKARA'da sokakta yürüyen 4 kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi amcasını bıçakla yaraladı.

Olay, bugün saat 02.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılay Mahallesi Menekşe-2 Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Ç., amcası Mustafa Ç. (39) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, sokakta yürüdüğü sırada aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Ahmet Ç., tartışmanın ardından amcası Mehmet Ç.'yi bıçakla yaraladı. Bacağından ve sırtından yaralanan Mehmet Ç., grubun yanından kaçarak yol üzerindeki gece kulübüne sığındı. İhbar üzerine gelen polis ve çarşı bekçileri, Ahmet Ç. ve diğer 2 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri, gece kulübü önünde yığılan Mustafa Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, daha sonra ambulansla Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

- Genel ve detay Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) AKDENİZ'DE 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MUĞLA'nın Dalaman ilçesinin açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Dalaman'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 00.06'da merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 19.35 kilometre açığında Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinliğinde Akdeniz'de meydana gelen deprem merkez üssü Dalaman'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

Depremin ardından yine merkez üssü Dalaman'ın 18.75 kilometre açıklarında Akdeniz'de art şok yaşandı. Saat 00.10'da zeminden 5.9 kilometre derinlikte meydana gelen 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bu depremler sonrası çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dalaman merkezden deprem sonrası aktüel görüntüler

-Detaylar Haber-Kamera: Ercan KAYLI / DALAMAN(Muğla),(DHA) ARAÇ HIRSIZI, NEFES KESEN KOVALAMACAYLA YAKALANDI Antalya'da hafif ticari araç çalan Halil D., yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Halil D.'nin yakalanma anı, çalınan aracın sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Korkuteli ilçesi Bayatbademleri Mahallesi'nde meydana geldi. Azeri asıllı Türk vatandaşı Bahtiyar Muradov'a ait küçükbaş hayvan çiftliğine gelen Halil D., işçilerin kaldığı eve girdi. Bir süre sonra tekrar dışarı çıkan Halil D., evin önündeki 06 AE 1205 plakalı hafif ticari aracı çaldı. Durumun fark edilmesi üzerine Bahtiyar Muradov, otomobiline binip, hırsızın peşine düştü. TABANCAYLA ELİNE VURUP DÜŞÜRDÜ

Polise ve jandarmaya da haber veren Muradov, yaklaşık 10 kilometre sonra otobana çıkmak üzere olan Halil D.'nin kullandığı aracın önünü kesti. Halil D., aracı Muradov'un üzerine sürdü. Otomobilinden inen Bahtiyar Muradov, elini hafif ticari aracın camından sokarak, kontaktaki anahtarı almaya çalıştı. Bu sırada Halil D. üzerindeki tabancayla eline vurduğu Muradov'u yere düşürdükten sonra araçla kaçmayı sürdürdü.

POLİSİ GÖRÜNCE GERİ VİTESE TAKTI

Termessos Antik Kenti kavşağında uygulama yapan polis, çalınan aracın kendilerine doğru geldiğinin bildirilmesi üzerine önlem aldı. Kontrol noktasını fark eden Halil D., polisin 'dur' ihtarına uymadı, aracı geri vitese taktı. İlk kavşakta güzergahını değiştiren Halil D., bu kez Korkuteli istikametine doğru kaçmaya başladı. ARAÇTAN ÇIKMAYINCA POLİS HAVAYA ATEŞ ETTİ

Polis ve jandarmanın yaklaşık 30 kilometrelik takibinin ardından Halil D., Cehennem Deresi mevkiinde önünde seyreden tankere yandan çarptı. Halil D.'nin kontrolünü kaybettiği araç, yol kenarında durdu. Halil D., araçtan çıkmamak için polis ve jandarma ekiplerine direndi. Polis havaya ateş açarken, araçtan karga tulumba indirilen Halil D. gözaltına alındı. Halil D., daha sonra jandarmaya teslim edildi. ÇİFTLİK SAHİBİ O ANLARI ANLATTI

Bahtiyar Muradov, kovalamacanın yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirterek, o anları şöyle anlattı:

"Çiftlikte hayvanları kontrol ederken, köyün marketçisi bizi aradı. Aracımızın çalındığını ve köy içinde tehlikeli şekilde kullandığını ihbar etti. Biz de bir yanlışlık olabileceğini söyledik. Aracın yerinde olmadığını görünce çalındığını aldık. Ben otomobilime binerek köy içerisinde aracı bulmaya çalıştım. Köylüler aracın Antalya istikametine doğru gittiğini söyledi. Kısa süre sonra araç görüş mesafeme girince polis ve jandarmayı arayıp yer bildirdim. Otobana çıkmadan önce aracın önünü kestim, ancak bana mukavemette bulunarak aracıma çarptı ve kaçmayı sürdürdü. Termessos Antik Kenti kavşağında uygulama yapan polis ekiplerine takıldı. Polislerin 'dur, teslim ol' uyarısını dinlemeyerek bu kez Korkuteli istikametine kaçmaya başladı. Biz de polislerle birlikte aracı kovalamaya başladık."

Zanlı aracı çok tehlikeli kullandığı için yaklaşmakta zorlandıklarını sözlerine ekleyen Muradov, "Öndeki tankere çarpınca araç kontrolden çıktı. Yolun kenarında durdu. Polisler de silah çekerek onu etkisiz hale getirdi. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

Daha önce alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ölümlü trafik kazasına yol açtığı belirlenen Halil D., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kovalamacadan görüntü

- Sürücünün yakalanma anı Haber-Kamera: Süleyman EKİN / ANTALYA,(DHA) 10 AYLIK BEBEK UYUŞTURUCUDAN ZEHİRLENDİ İDDİASI AYDIN'ın Nazili ilçesinde, annesi ile erkek arkadaşının içtiği esrarın dumanından etkilendiği iddia edilen 10 aylık bebek Muhammet Ç., hastaneye kaldırıldı. Polis, anne Gül Ç. (23) ve erkek arkadaşı Deniz Y.'yi, gözaltına aldı. Anne Gül Ç. hakkında tutuklama kararı verirken, Deniz Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sümer Mahallesi'nde yaşayan E.Ç., 10 aylık torunu Muhammet Ç.'yi aniden fenalaşması üzerine önceki gün saat 23.30 sıralarında Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anneanne E.Ç., hastane polisine verdiği ifadesinde, kızı Gül Ç. ve erkek arkadaşı Deniz Y.'nin evde esrar kullandığını, torununun da bundan etkilenmiş olabileceğini söyledi.

İlk müdahalesi yapılan Muhammet bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet bebekten burada, annesi Gül Ç.'den de Nazilli Devlet Hastanesi'nde uyuşturucu olup olmadığının belirlenmesi için kan örneği alındı.

Polis, anne Gül Ç. ve Deniz Y.'yi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürerken, Gül Ç.'nin eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

ANNE TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazili ilçesinde, annesi ile erkek arkadaşının içtiği esrarın dumanından etkilendiği iddia edilen 10 aylık bebek Muhammet Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis tarafından gözaltına alınan anne Gül Ç. (23) ve erkek arkadaşı Deniz Y. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, anne Gül Ç. hakkında tutuklama kararı verirken, Deniz Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Nazilli Adliyesinden görüntü Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA) GENÇLERİN PATENLE TEHLİKELİ YOLCULUĞU! İZMİR'de, 4 gencin hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunup paten sürmesi başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler kullanıcıların tepkisini topladı. İzmir'de, sabah saatlerinde, dört genç, hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunup, paten sürerek yolculuk yaptı. Çocuklardan biri dengesini kaybederken, yanındaki iki arkadaşının yardımıyla yeniden hareket eden kamyonete tutundu. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, çocuklardan birinin kamyonet kırmızı ışıkta durduktan sonra ellerini bıraktığı, kamyonet hareket ettikten sonra arkadaşlarının yardımıyla yeniden kamyonete tutunduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ise kullanıcılar tarafından tepki topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çocukların kamyonetin arkasında yolculuk görüntüsü Haber - Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) ================ BİYONİK EL TAKILAN NURİYE'NİN, HALUK LEVENT İLE SAHNEYE ÇIKMA HAYALİ GERÇEK OLDU DENİZLİ'de doğuştan sol eli olmayan, Haluk Levent'in sosyal medyadan başlattığı kampanya sayesinde biyonik el protezine kavuşan Nuriye Gürel'in bir hayali daha gerçek oldu. Kentte gelerek konser düzenleyen ve sahneye Nuriye ile birlikte çıkan ünlü sanatçı Haluk Levent, genç kızın yüzünün bir kez daha gülmesini sağladı. Merkezefendi ilçesinde yaşayan Müşerref-Erdem Gürel çiftinin kızı Nuriye Gürel, sol eli olmadan dünyaya geldi. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu öğrencisi olan Gürel, küçüklüğünden beri içinde olan gitar çalma isteğini gerçekleştirmek için geçtiğimiz yıl özel bir müzik okulundaki gitar kursuna yazıldı. Müzik okulunun öğretmeni Anıl Zengin, sol eli olmadan gitar çalmak isteyen ve büyük bir hevesi olan Gürel'in gitar çalabilmesi için medikal bilekliğin ucuna mızrap ekleyerek özel bir aparat yaptı. Gürel, bu aparat ile gitar çalabilmeye başladı. Basında haberlere konu olan Gürel, en büyük hayalinin biyonik el protezi takılması ve hayranı olduğu Haluk Levent ile birlikte gitar çalıp, düet yapmak olduğunu söyledi.

Gürel'in durumunu öğrenen şarkıcı Haluk Levent de, biyonik el protezi takılması için kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) aracılığıyla yardım kampanyası başlattı. Toplanan parayla İstanbul'da Gürel'e biyonik el takıldı. Geçtiğimiz Mart ayında, biyonik eline kavuşan Nuriye Gürel'in Haluk Levent ile gitar çalıp, düet yapma hayali de gerçek oldu. SAHNE HAYALİ DE GERÇEK OLDU Bugün Denizli'ye gelen Haluk Levent, Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser düzenledi. Hayranlarıyla buluşan ve şarkılarını söyleyen ünlü sanatçı, daha sonra sahneye, biyonik el protezi takılmasına öncülük ettiği Nuriye'yi çağırdı. Nuriye'ye sarılan Levent, onunla birlikte gitar çalıp 'Yollarda bulurum seni' isimli şarkıyı söyledi. Haluk Levent ile düet yapan Nuriye, seyircilerden de yoğun alkış aldı. "İKİ BÜYÜK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİö Konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nuriye Güler, bir hayalinin daha gerçek olduğunu belirtti. Güler, kendisine biyonik el takılmasını sağlayan ve konserde düet yapma fırsatı tanıyan Haluk Levent'e teşekkür etti. Güler hayatı boyunca unutulamayacak bir heyecan yaşadığını kaydederek, "Haluk Levent hayatımdaki iki büyük hayalimin gerçekleşmesini sağladı. Onu çok seviyorum. Benim sesimi duydu, kampanya düzenleyip bana biyonik el takılmasını sağladı. Bugün de onunla birlikte şarkı söyledim. Hayallerimin gerçekleştiği için çok mutluyumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Haluk Levent'in şarkı söylemesi

-Haluk Levent'in Huriye Güler'i yanına çağırması

-Haluk Levent ile Huriye'nin düet yapması

-Huriye Güler ile röp. Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ============================= Eskişehir'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 30 gözaltı (2)

YENİDEN YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER Eskişehir'de aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını alamadıklarını öne sürerek AVM önünde açlık grevi yapan işçilere polis müdahale ederek 30 işçiyi gözaltına almıştı. Çıkan arbede sırasında gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu tedavisinin ardından taburcu edildi. Eskibağlar Mahallesi'nde Birleşik Metal-İş Eskişehir Şubesi'nde açıklamalarda bulunan Serdaroğlu, polisin müdahalesine tepki göstererek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. 58 KİŞİ YÜRÜYOR

Sendika işçileri kendi aralarındaki görüşmelerin Ankara'ya yürümek için ikinci kez sokağa indi. Yaya kaldırımı yolundan 2'şerli olarak sıraya giren yaklaşık 58 kişilik grup Üniversitesi Caddesi'nden çevre yoluna çıkarak Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü grup çevresinde güvenlik tedbiri alarak takip ederken herhangi bir müdahale de bulunmadı. Gözaltına alınan işçilerin işlemleri sürerken, işçilerin de Ankara yürüyüşü devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel Başkan Adnan Serdaroğlu'nun açıklaması

-İşçilerin sokağa inmesi

-Yaya kaldırımından yürümeleri

-Polisin eşlik etmesi

-Yürüyüşten görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA) FOÇA'DA YOL YAPIMINDA CÜRUF KULLANILMASINA TEPKİ GÖSTEREN ÇEVRECİLER NÖBETTE İZMİR'in Foça ilçesinde, yol yapım çalışmasında dolgu malzemesi olarak kanserojen madde içeren cüruf kullanılması çevrecilerin ve mahallelinin tepkisini topladı. Tepkilerin ardından yol çalışması durdurulurken, Ilıpınar Mahallesi'ndeki depolama alanında oluşan cüruf dağlarının da kaldırılmasını isteyen çevreciler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den duruma acilen müdahale etmesini isteyip, nöbete başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Foça'nın kırsal Bağarası Mahallesi'nin yerleşime yeni açılan kesiminin yol yapım işi, bir süre önce ihaleyle taşeron firmaya verildi. Firma, zeytincilik, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdüğü bu bölgede, dün sabah saatlerinde, yol dolgu çalışması başlattı. Cüruf dolu kamyonların dolgu için yola boşaltığını fark eden çevre sakinleri ve aralarında Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi, Foça Çevre Platformu (FOÇEP), Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) ve Yenifoça Forum Platformu üyelerinin de bulunduğu bir grup çevreci çalışmalara tepki gösterdi. 1 kilometreye yakın bir bölümü dolgusu yapılmış, kalan kısmına ise cüruflar tepecikler halinde dökülmüş olan yolda, çevrecilerin ve yöre halkının itirazları üzerine çalışmalar, durduruldu. Buna rağmen çevreciler ve yöre halkı bölgeden ayrılmayıp, nöbete başladı.

'CÜRUF KULLANILMASINDAN VAZGEÇİLSİN'

Bağarası Mahallesi sakinlerinden Tekin Arslandoğan, sabah kalktıklarında etraflarında cüruf dağları görüp, şok olduklarını, zehirli olduğu raporlarla kanıtlanan bu maddelerin yollarda dolgu malzemesi olarak kullanılmasını kesinlikle istemediklerini söyleyerek, "Cüruf dağları havamızı suyumuzu toprağımızı zehirlemesin diye mücadele ederken cürufları kapımızın önünde bulduk. Çevremizin, zeytinimizin, diğer tarımsal ürünlerimizin zehirlenmesini istemiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapımlarında bu maddeyi kullanmaktan vazgeçmesini, daha temiz ve sağlıklı maddeler kullanmasını istiyoruz. Bu yolun etrafında zeytincilik ve tarım yapılan alanlar, arıcıların kovanları var. Yetiştirilen ürünleri pazardan insanlarımız satın alıp yiyor. Burayı zehirli madde ile kaplamak yarın insanımızın kanser olması demek" dedi. 'BİZ ZEHİRLENMEK İSTEMİYORUZ'

Yöre halkından Selma Arslandoğan da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol ihalelerini verirken, şartnameye cüruf kullanılmayacak şeklinde bir madde ile bu sorunu çok kolayca çözebileceğini savunup, "Neden böyle yapılmayıp, göz yumuluyor anlamış değilim. Biz zehirlenmek istemiyoruz. Biz, 'Büyükşehirlerden buralara toprağı, havası, suyu temiz, sağlıklı besinlere ulaşalım' diye geldik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim öncesinde, çevreye duyarlı olma sözü vermişti. Güvenip, oy vermiştik. Bir an önce bu konuyu çözüm üretilmeli" diye konuştu.

'BU KİRLİLİK KALDIRILANA KADAR BURADAYIZ'

Cüruf döküm alanında geçen hafta eylem yapmalarının üzerinden bir hafta geçmeden bu kez yollara cüruf döküldüğünü belirten Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent de bu duruma sessiz kalınamayacağını söyledi. Cürufların her koşulda evlere kadar girdiğine dikkati çeken Levent, "Bu durumdan çok rahatsızız. Burada muhatap olacağımız kimse de yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden buraya daha fazla cüruf taşınmasını istemiyoruz. Burada sadece taşeron firma var. Onlardan da yeterli bilgi alamıyoruz. Sorumlular yetkililer bu kirliliği kaldırana kadar burada olmaya devam edeceğiz. Çevre Meclisi olarak Belediye Meclisi'ne önerge vereceğiz ve bu yol temizlenene kadar kullanılmamasını talep edeceğiz" dedi.

Açıklamaların ardından, çevreciler ve yöre halkı bölgedeki bekleyişini nöbetleşe sürdürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dolgu yapılan yollardan görüntü

-Cüruf yığınlarından görüntü

-Çevreciler ve yöre halkının tepkisinden görüntü

-Bağarası Mahallesi sakinlerinden Tekin Arslandoğan ve Sema Arslandoğan ile röp.

-Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA(İzmir),(DHA) İZMİR'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 GÖZALTI İZMİR'in Buca ve Konak ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 50 bin TL olan 21 bin 667 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemeraltı Çarşısı ile Şirinyer'deki iş yerlerinde gümrük kaçağı cinsel içerikli haplar ve zayıflama ürünleri bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa değeri 50 bin TL olan 21 bin 667 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ve zayıflama ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan Ümit S. ve Erol I.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ele geçirilen ürünlerden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü Haber: Tolga TAHÇI / İZMİR,(DHA) AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL METAL YIĞININA DÖNDÜ: 2 YARALI ADAPAZARI'nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin metal yığını haline döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde, Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Esra Gülaçtı yönetimindeki 54 ADD 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metal yığınına dönerken, beton direk yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu içeriden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Yaralıların araçtan çıkarılması

Detaylar Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / SAKARYA,(DHA) SPİL DAĞI'NDA OBRUK OLUŞTU MANİSA Spil Dağı Milli Parkı'nda, 70 ile 100 metre derinliğinde olduğu sanılan, ağız kısmı 15 metre çapında obruk meydana geldi. Dağın 1430 metre yüksekliğinde Çampınar mevkisi yakınlarında keşfedilen ve bölgeye giriş çıkışın yasaklandığı obruğun oluşum nedenine ilişkin Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerince araştırma yapılacağı bildirildi.

Manisa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü Koruma ekipleri tarafından 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nın 1400'üncü metresinde obruk tespit edildi. Milli Park içerisindeki rutin kontroller esnasında tespit edilen 15 metre çap genişliğindeki obruğun 100 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Yürüyüş grupları ve ziyaretçilerin bölgeye girmemesi için obruğun etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Obruğa yaklaşılmaması için uyarı levhaları yerleştirildi. Obruğun oluşum nedenine ilişkin MTA Genel Müdürlüğü ekiplerince araştırma yapılacağı belirtildi. Ekiplerin kontrolü sırasında obruk alanında incelemelerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Obruk, Manisa'da 1517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı içerisinde yaklaşık 1400 metre yükseklikte, sık karaçam ağaçları ile kaplı bölgede tespit edildi. Obruğun üst kısmının çap genişliği yaklaşık 15 metre ve delik genişliği de yaklaşık 2 metre olarak tespit ettik. Obruğun derinliğinin ise 70-100 metre arasında olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Spil Dağı'ndan drone görüntüsü

- Obruğun drone görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,(DHA) DÜNYA EKONOMİSİ ALANYA'DA KONUŞULDU ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3'üncü Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı dünyaca ünlü ekonomistlerin katılımıyla başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı (ECONALANYA 2019) başladı. Bu yıl dünyaca ünlü akademisyenlerden oluşan konuşmacılar arasında Dünya Ticaret Örgütü'nden Dr. Marc Bacchetta, Oxford Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Richard A. Werner ve Prof. Dr. Peter Neary yer aldı. Konuşmacılar küresel ekonomi ve dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik durumlar hakkında sunumlar yaptı. MAKROEKONOMİ KONUŞULDU

Konferans Başkanı ALKÜ öğretim görevlisi Prof. Dr. Harun Uçak, konferans hakkında bilgi verdi. Bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri konferansta ekonomi alanında dünyaca kabul görmüş akademisyenleri ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyen Uçak, "Oxford Üniversitesi'nden profesör Richard Werner, makroekonomi politikalarında son dönemdeki değişmeler hakkında bize bilgiler verdi. Özellikle Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaların etkinleri hakkında bilgi verdi. Tabii ki ülkelerin yapılarına göre kullanılan araçlar, sonuçlar birbirinden farklılık gösterebilir, doğaldır. Gelişmiş ülkeyle gelişmekte olan ülkelerdeki uygulanan para politikası araçları etkinliği birbirinden farklılık gösterebilir. Bu konuda bize son dönemdeki makroekonomi alanındaki paradigma değişikliği hakkında bilgileri aktardı" dedi.

ORTAK POLİTİKA

Dünya Ticaret Örgütü'nden de konuşmacı olduğunu belirten Uçak, "Dünya Ticaret Örgütü uzmanlarında Mark Bacchetta, bize Dünya Ticaret Örgütü'nün yapısı hakkında bilgiler aktardı. Son dönemdeki gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. Tabii Dünya Ticaret Örgütü'nün 164 üyesi var. Bu 164 üyenin ortak karar vermesindeki sıkıntılardan bahsetti çünkü Dünya Ticaret Örgütü'ndeki alınacak politika kararlarında oybirliğinin önem arz ettiğinden bahsetti. Tabii ki ülkelerin ticari çıkarlarına bağlı olarak ortak bir politika oluşturmanın sorunundan bahsetti" diye konuştu. KONU BREXİT

Son konuşmacının ise Brexit'ten söz ettiğini belirten Uçak, şöyle dedi:

"Üçüncü olarak Oxford Üniversitesi'nden dünyaca ünlü ekonomi profesörü Peter Neary, bize Brexit üzerinde konuşmalarını aktardı. Tabii ki dünyada özellikle Avrupa'da son dönemde Brexit konusu oldukça önem arz ediyor. Brexit üzerinde yapılan çalışmalar, görüşler son dönemde çok fazla tartışılan konulardan bir tanesi. Profesör Neary, özellikle Brexit'in İngiltere üzerindeki etkilerinden bahsetti. Bunun özellikle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya yani milli gelire etkilerinden bahsetti. 2 tane görüşten bahsetti. Birisi olumsuz bir etki olursa, yaklaşık yüzde 6 civarında ekonomide bir daralma olabileceğini, iyimser bir tahminle yüzde 2 civarında bir daralma olabileceğinden bahsetti. Brexit'in özellikle ekonomi ayağının çok sıkıntılı olmayacağını ama tabii ki siyasi sürecin daha etkin olduğu konusunda bize bilgiler aktardı."

Konferanslar 24- 25 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konferanstan genel görüntüler

-Konuşmacılardan görüntü

-Harun Uçak Röp Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA) Binali Yıldırım: Amaç yapay devlet hayalini tümden ortadan kaldırmak (2)

ADÜ AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'deki programının ardından Aydın'a geldi. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Törenine katıldı. Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'ndaki törende ayrıca AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Metin Yavuz, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Aldemir, kaymakamlar, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı. Saygı duruşuyla başlayan tören öğrencilerin koro halinde okuduğu İstiklal Marşı'yla sürdü. Ardından akademisyenlerin müzik dinletisi ve zeybek oyunu sunuldu. Daha sonra Binali Yıldırım, Rektör Osman Selçuk Aldemir tarafından sahneye davet edildi. Senatonun aldığı kararla Rektör Aldemir, Başbakanlığı döneminde üniversiteye verdiği desteklerden dolayı Yıldırım'a 'Fahri Doktora' unvanını verdi. Ayrıca öğrenciler ise Yıldırım'a, üniversitenin futbol takımının '09' numaralı formasını takdim etti.

AYDIN'IN DEĞERLERİNİ ANLATTI

Konuşma yapan ve yeni akademik yıl için hayırlı olmasını dileyen Binali Yıldırım, "Demokrasi şehidi Başbakan Adnan Menderes'in ismini taşıyan bu güzide üniversiteden fahri doktora unvanı almak, benim için ayrı bir ayrıcalıktır. Bu ödüle layık gören üniversite senatosuna değerli rektörümüze teşekkür ederim. Biz sizlerden aldığımız güçle; ülkemiz ve milletimiz için Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 17 yıl boyunca çalıştık" dedi. Aydın hakkında bahseden Yıldırım, "Aydın denince aklımıza ilk gelen şehit Başbakan Adnan Menderes'tir. Diğeri ise Efeler ve incirdir. Aydın'ın bunlardan başka güzel değerleri var. Tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten güzel topraklarıyla adeta cennetten bir köşe. Tarım ve turizmin ön plana çıktığı Aydın'da, geçen yıl ihracata katkı 800 milyon dolara ulaştı. Ekonomimize olan bu katkıda en önemli ürün incir oldu. Geçen yıl üreticiler, yaklaşık 270 milyon dolarlık incir ihraç etti. Bu yıl anlattıklarına göre rekolte çok daha iyiymiş. Yüzler daha fazla gülüyor. Bu nedenle daha fazla ihracatı ve daha fazla katma değeri inşallah Aydın ülkemize sağlamış olacak. Aydınlı vefalıdır. Şehit Başbakan Adnan Menderes'i hiçbir zaman unutmadınız. Merhumun adını buranın gurur kaynağı olan üniversiteye verdiniz. Bugün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 18 fakülte, 3 enstitü, 1 konservatuar, 6 yüksekokul, 18 meslek yüksekokulu, 26 uygulama ve araştırma merkeziyle gençlerimizin aklın ve bilimin rehberliğinde eğiten ve 27 yıllık bir geçmişi olan Efeler diyarının önemli bir ilim irfan yuvasıdır. 4 bin 500'e yaklaşan akademik ve idari personeli, 50 bini aşkın öğrencisiyle Aydın'ın zenginliğine güzelliğine güzellik katan bir üniversite. Üniversite aklın ve bilimin harmanlandığı yerlerdir. Bulundukları şehre katma değer getirir" dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de birer konuşma yaparak, yeni senenin tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Binali Yıldırım'ın katılımdan dolayı da büyük onur duyduklarını ifade etti.

Akademik yıl açılış töreninin ardından Binali Yıldırım ve beraberindeki protokol üyeleri, ADÜ Merkez Kampusu içerisinde yapımı tamamlanan 'Spor Bilimleri Fakültesi Binali Yıldırım Spor Kompleksi' adlı tesisin açılışını yaptı. Ardından aynı bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Kütüphaneyi gezen Yıldırım, öğrencilerle sohbet ederek, derslerinde başarılar diledi. Açılışların ardından Türkiye Gençlik Vakfı'nı (TÜGVA) ziyaret ederek gençlerle kısa süre sohbet ettikten sonra Aydın'dan ayrıldı.