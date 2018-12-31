DHA YURT BÜLTENİ-10

VAN'ın Çatak, Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde 1'i doğum hastası, 1'i asker 3 kişinin imdadına karla mücadele ve sağlık ekipleri koştu. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarının ardından, sağlık ekipleri 3 hastayı alarak hastanelere ulaştırdı. Van'ın Bahçesaray ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Akyayla Mahallesi'nde yaşayan ve hamile olan Kamile Çeker'in (23) saat 02.00 sıralarında sancısı oldu. Ailenin durumu haber vermesinin ardından sağlık görevlileri, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik yol açma çalışmasının ardından hastaya ulaştı. Çeker, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Aynı saatlerde Çatak ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Akçabük Mahallesi Sivritepe mezrasında şiddetli baş ağrısı çeken Mecbure Çakar (18) için sağlık ekipleri yola çıktı. Fakat mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye ulaşamayan ekipler, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen karla mücadele ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu mezra yolunu açarak hastanın Çatak Devlet Hastanesi'ne ulaşmasını sağladı. Muradiye İlçesi Gültepe Mahallesi Radar yolunda bulunan karakolda rahatsızlanan askeri almak için de ekipler seferber oldu. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker tedavi altına alındı. Van'ın 13 ilçesinde karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, Başkale, Gürpınar, Saray ve Çaldıran ilçelerinde yolda mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtardı.

Görüntü Dökümü

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-Kapanan yolları açan karla mücadele ekipleri

-Kar ve tipi altında hastaların ambulansa getirilmesi

-Karla mücadele

-Hasta kurtarma

-Detaylar

BOYUT:225 MB

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2)ANAMUR'DA YOL ÇÖKTÜ

MERSİN'in Anamur ilçesinde yağış sonrası D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Anamur'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış, heyelanı da beraberinde getirdi. İlçede Melleç Mahallesi'ni D-400 karayolu üzerindeki Melleç viyadüğüne bağlayan tali yol, aşırı yağışın çamurlaştırdığı toprağın kayması sonucu çöktü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı yol, araç geçişine kapatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) -

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3)VATANDAŞLAR BUZLU KALDIRIMLARDA KAYMASIN DİYE KALDIRIMLARA HALI SERİLDİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yağan karın ardından ortaya çıkan buzlama nedeniyle halkın kaldırımlarda kaymaması için kentin işlek noktalarına halı serdi.

Kayseri’de etkili olan karın ardından hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece arasında düştü. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte cadde ve sokaklarda buzlanmalar oluştu. Buzlanmaya karşı da belediyeler seferber oldu. Oluşturulan ekipler farklı bölgelerde buz kırma ve temizleme çalışması yaparken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kaldırımlara halı serdi. Buzlanma ile birlikte kaldırımlarda yürümek zorlaşınca Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışması vatandaşı rahatlattı. Kaldırımda yürüyenlerin kaymaması ve rahat yürümesi için serilen halılar yürümeyi kolaylaştırırken, aynı zamanda sağlığı tehdit eden yaralanma tehlikesinin de önüne geçti.

Görüntü dökümü:

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-Kaldırımlara serilen halılardan görüntüler

-Detaylar

( Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

DV 1 dosya 1 dakika 33 saniye / 174 MB

