DHA YURT BÜLTENİ-10 

Olay, öğle saatlerinde Hazro'nun kırsal Meşebağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılımıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, ihbarla mahalleye gelen sağlık görevlilerince Hazro ve Kocaköy devlet hastanelerine kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma mahalle ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit S.'ye ait oto tamir dükkanında kiracı olan İbrahim Y., iddiaya göre, son 3 ayda kirasını ödemedi. İş yerine gelen Ümit S., İbrahim Y.'ye, ödeme yapmaması halinde dükkanı boşaltmasını isteyeceğini söyledi. Bunun üzerine ikili, tartışmaya başlarken, İbrahim Y., çekmeceden çıkardığı tabancayla Ümit S.'ye ateş açtı. Bacağına 4 kurşun isabet eden Ümit S., yaralanırken, İbrahim Y. de olay yerinden kaçtı. Ümit S., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince evine yakın bölgede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İŞKUR ve bir yazılım firmasının ortak girişimi ile bilişime meraklı olan gençlere yönelik bilişim kursu açıldı. Yazılım firmasında düzenlenen kurslara 12 genç katıldı. Gebze İŞKUR Müdürü Nurullah Karataş yaptığı açıklamada, “Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için böyle bir kurs açtık. Bu eğitimlere katılmak için tahsil durumu gerekmiyor, yeter ki gençlerin bu yönde ilgisi ve merak duygusu olsun. İŞKUR olarak bu gençlerimize eğitimleri süresince de maddi destek sunuyoruz." dedi.

Karataş bölge alarak sanayinin merkezinde olduklarını ifade ederek, “Firma kurumumuza müracaat ederek nesnel tabanlı bilgisayar programcılığı mesleğinde kurs açmak istediğini bizlere beyan etti. Bizlerde bölge olarak sanayinin merkezinde olmamız ve sanayinin bilişime ihtiyaç duyması, bölgemizde Bilişim Vadisinin açılmasını dikkate alarak programın açılmasına karar verdik. Geleceğin mesleğine dönük bu tarz programlara İŞKUR Gebze olarak her zaman açığız." diye konuştu.

Kursun eğitmenlerinden Tevhit Korkmaz ise, “Tamamen vasıfsız olan bir gencimiz bile bu alana ilgi ve merakı varsa bu kursu iyi bir yazılımcı olarak bitirebilir. Şimdiden bilişim vadisinde ki firmalar bu arkadaşlarımızı kurslarını bitirip işe almak için bekliyorlar. Dijital dönüşüm merkezi olarak, biz bilişim vadisinde de bulunuyoruz. Burada amacımız endüstriye yönelik nitelikli personel yetiştirmek. Bu anlamda bilişim vadisinde bu eksikliği gördük. Bu noktada talep vardı ama yetiştirecek ya da nitelik kazandıracak kurumlar noktasında biraz sıkıntımız vardı.ö dedi.