DHA YURT BÜLTENİ -11

Türkiye'de reel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri, SOCAR Türkiye'nin Rafineri - Petrokimya entegrasyonunun açılış töreni öncesinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile KKTC'li Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bir araya geldi. İki bakan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. KKTC'li bakan Özdil Nami, "Biraya geldik. KKTC'nin enerji ihtiyaçlarını ele aldık. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti bu konuda da KKTC'nin yanında oldu. Desteğinin devam ettiğini değerlendirdik. KKTC'nin enerji ihtiyacındaki yakın iş birliğimiz devam edecek. KKTC'nin menfaatleri için kararlı adımlar atıyoruz. Rum tarafı tek taraflı adımlar attı. Bizler de kendi menfaatlerimizi doğrultusunda Türkiye ile adımlarımıza devam edeceğiz" dedi. 'ARAŞTIRMALAR SÜRÜCEK' Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de KKTC ile Türkiye'nin öteden beri ekonomik, siyasi, ticari iş birliğinin devam ettiğini ortak projeleri olduğunu belirterek, "Bunları gözden geçirdik. Bunun yanı sıra son olarak Türk petrollerine ait Barbaros sismik araştırma gemisinin maruz kaldığı tacizle alakalı görüşme yaptık. Barbaros gemisine yönelik hem dışişleri hem de biz görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Araştırma gemisi bakanlığımızın kendisine verdiği arama ruhsatı kapmasında bunu kullanıyor. Hafta sonuna kadar da kullanacak. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin tek taraflı eylemlerini kabul edilebilir bulmuyoruz. Tek taraflı atılan bu adımları kabul etmiyoruz. Gemimiz orada görevlerine devam edecek. Genelkurmay ve Deniz Kuvvetlerimiz de yeni angajman çalışmalarını yaptı yakın zamanda bunun açıklamasını kamuoyuyla yapacağını düşünüyorum" dedi. İki bakan açıklamalarından sonra soru kabul etmedi.

2)BAKAN VARANK: EN KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALMAYA BAŞLADI

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ekonomisi, karşılaştığı her türlü zorlu teste rağmen dayanıklılığını korudu ve yoluna güçlenerek devam etti. En kötü ve en zorlu günler geride kalmaya başladı. Hep birlikte geleceği en iyi şekilde inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

OYAK Renault'un Bursa'daki yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon fabrikasının temel atma töreni, Bakan Varank, Vali İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Groupe Renault Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Thierry Bollore, Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun’un katılımıyla gerçekleşti.

'CARİ AÇIĞI YILLIK 2,3 MİLYAR DOLAR AZALTABİLECEK'

Törende konuşan Bakan Mustafa Varank, OYAK Renault'un yaptığı yatırımın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Temellerini attığımız bu tesis, yüksek katma değerli üretim hedefimize doğrudan hizmet ediyor. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Nitelikli istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunulacak. Cari açığı yıllık 2,3 milyar dolar azaltabilecek bir üretimden bahsediyorum. OYAK Renault tarafından yapılan bu yatırımın ikinci önemli özelliğiyse 'Yerlileştirme politikamıza' olan desteğidir. Üretimde kullanılacak birçok ürün burada yapılacak ya da alüminyum yerli yan sanayi üreticilerimizden temin edilecek. Bu sayede, yerli kaynaklarımızdan mümkün olan en verimli şekilde yararlanılacak. Biliyorsunuz, sanayide ara malı ithalatımız çok yüksek. Bu problemi aşmak adına yerlileştirme programını hayata geçirdik. Sunduğumuz tüm desteklerde, bu programı merkeze alacağız. Böylelikle ithalata olan bağımlılığı azaltıp, hem cari açığın düşmesine hem de dış kaynak ihtiyacının azaltılmasına fayda sağlayacağız. Bu yatırım, Türkiye'ye ve ekonomiye duyulan güvenin somut bir göstergesi."

Bakan Varank, yatırımın proje esaslı teşvik sistemi sayesinde gerçekleştiğini söyleyerek, "Bu tesisle birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek. Bu bloklar, Renault’un hibrit araçlar için geliştirdiği yüksek teknolojili yeni nesil motorlarda kullanılacak" dedi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ DAYANIKLILIĞINI KORUDU'

Bakan Varank, Türkiye'nin son 16 yılda çok önemli başarılara imza attığını da ifade ederek şöyle devam etti:

"Daha da önemlisi, bu başarıları her türlü iç ve dış şoklara karşı kazandık. Türkiye ekonomisi, karşılaştığı her türlü zorlu teste rağmen dayanıklılığını korudu ve yoluna güçlenerek devam etti. Başka ülkelerin yıllarca etkisinden kurtulamayacağı hadiseleri; işbirliği, kararlılık, tecrübe ve memleket sevdamız sayesinde aştık. En kötü ve en zorlu günler geride kalmaya başladı. Hep birlikte geleceği en iyi şekilde inşa etmeye devam edeceğiz. Siyasi istikrar, öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu politikalarımız ile ülkemize daha fazla uzun vadeli üretim yatırımı çekeceğiz. Bu yatırımların, hem teknoloji transferi hem de istihdam artışları ile ülkemizde ciddi katma değer oluşturmasını istiyoruz."

Bakan Varank, OYAK Renault'tan talebini de dile getirerek, "2020 yılından önce, Renault’un hibrit otomobil modellerinin Türkiye’deki fabrika hattından çıkmasını arzu ediyorum. Firmanızın bunu yapabileceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve katılımcılar butona basarak tesisin temelini attı.