DHA YURT BÜLTENİ -11

1)ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ'DEN BARBAROS GEMİSİ AÇIKLAMASI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte hizmete alacağı STAR Rafineri açılış töreni öncesinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile KKTC'li mevkidaşı Özdil Nami ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Dönmez, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin, Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışılmasıyla ilgili olarak, "raştırma gemisi bakanlığımızın kendisine verdiği arama ruhsatı kapmasında bunu kullanıyor. Hafta sonuna kadar da kullanacak. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin tek taraflı eylemlerini kabul edilebilir bulmuyoruz" dedi.

Türkiye'de reel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri, SOCAR Türkiye'nin Rafineri - Petrokimya entegrasyonunun açılış töreni öncesinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile KKTC'li Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bir araya geldi. İki bakan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. KKTC'li bakan Özdil Nami, "Biraya geldik. KKTC'nin enerji ihtiyaçlarını ele aldık. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti bu konuda da KKTC'nin yanında oldu. Desteğinin devam ettiğini değerlendirdik. KKTC'nin enerji ihtiyacındaki yakın iş birliğimiz devam edecek. KKTC'nin menfaatleri için kararlı adımlar atıyoruz. Rum tarafı tek taraflı adımlar attı. Bizler de kendi menfaatlerimizi doğrultusunda Türkiye ile adımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

'ARAŞTIRMALAR SÜRÜCEK'

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de KKTC ile Türkiye'nin öteden beri ekonomik, siyasi, ticari iş birliğinin devam ettiğini ortak projeleri olduğunu belirterek, "Bunları gözden geçirdik. Bunun yanı sıra son olarak Türk petrollerine ait Barbaros sismik araştırma gemisinin maruz kaldığı tacizle alakalı görüşme yaptık. Barbaros gemisine yönelik hem dışişleri hem de biz görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Araştırma gemisi bakanlığımızın kendisine verdiği arama ruhsatı kapmasında bunu kullanıyor. Hafta sonuna kadar da kullanacak. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin tek taraflı eylemlerini kabul edilebilir bulmuyoruz. Tek taraflı atılan bu adımları kabul etmiyoruz. Gemimiz orada görevlerine devam edecek. Genelkurmay ve Deniz Kuvvetlerimiz de yeni angajman çalışmalarını yaptı yakın zamanda bunun açıklamasını kamuoyuyla yapacağını düşünüyorum" dedi.

İki bakan açıklamalarından sonra soru kabul etmedi.