DHA YURT BÜLTENİ -11

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia; Tokası ve çamurlu çorapları kayıp Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) okul çıkışı saçında olan tokanın kayıp olduğu, 'delil' olarak el konulan çamurlu çorapların da Adli Tıp Kurumu'na gönderilen eşyalar arasında bulunmadığı öne sürüldü. Baba Şaban Vatan, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kızına ait toka ile çamurlu çorapların nerede olduğunu sordu.

Rabiz Naz Vatan, geçen yıl 12 Nisan günü, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen 2 ayrı raporda, Rabia Naz'ın genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği bildirilerek, bunun da yüksekten düşme ile uyumlu olduğu görüşü yer aldı. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evlerinin önüne bırakıldığını iddia etti. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamayla iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği ancak olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgü tanıklığına dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığını bildirdi. Savcılık soruşturma kapsamında 60 kişinin tanık olarak ifadesine başvurdu.

MÜFETTİŞLER VE ÖZEL EKİP SORUŞTURUYOR

Baba Şaban Vatan'ın Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuru üzerine Bakan Abdulhamit Gül'ün talimatı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu(HSK) soruşturma için müfettiş görevlendirdi. İlçeye gelen müfettişler, soruşturmada ifadelerine başvurulan 60 tanığı yeniden dinlemeye başladı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde oluşturulan özel ekip de geniş çaplı araştırma başlattı. Müfettişler ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamera kayıtları ile olay günü çevrede bulunan cep telefonlarına ait HTS kayıtları incelemeye alındı.

DELİLER KAYIP İDDİASI

Görgü tanıkları ifadelerinde olay günü Rabia Naz'ın saçlarının okul çıkışında toka ile toplu halde olduğunu ancak küçük kızın bulunduğunda saçların dağınık ve tokasının kayıp olduğunu anlattı. Öte yandan Rabia Naz'ın delil olarak alınan çamurlu çoraplarının incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilen eşyalar arasında yer almadığı öne sürüldü.

Baba Şaban Vatan da Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kayıp toka ile çamurlu çorapların nerede olduğunu sordu.

AVUKAT: DELİLLER YETERİNCE TOPLANMADI

Vatan ailesinin avukatı Emel Kılıç, baba Şaban Vatan'ın kendi imkanları ile sesini duyurmaya çalıştığını belirterek soruşturmaya ilişkin delillerin yeterince toplanmadığını öne sürdü. Kılıç, "Baba her seferinde delillerin toplanmasını isteme hakkını kullanmaktadır. Rabia Naz, okuldan çıktığında saçları toplu vaziyetteydi. Ancak bulunduğu noktada saçları dağınıktı. Tanıklar saçlarında toka olmadığını beyan etmişti. En önemlisi Rabia'nın o gün ayağında ayakkabı ve çorabı vardı. Olay yeri ve sağlık ekipleri ifadelerinde ayağında çorap olduğunu beyan etti. Çorabın içinde çok ciddi derecede çamur ve kum yığını olduğu biliyoruz. Çorabın ikiye katlanarak, muhafaza edildiği söylendi. Buna rağmen incelemeye giden eşyalar arasında çorap yok. Toka da halen bulunmuş değil. Şaban Vatan savcılığa dilekçe verdi. Ancak kendisi kale alınmadı. Bu duruma ilişkin taktiri Adalet Bakanlığı ile Hakim ve Savcılar Kurulu'na bırakıyorum" dedi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kamuoyu ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi ile soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi' amacıyla dosyaya, mahkeme kararı ile erişim yasağı getirmişti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İnternete en hızlı giren telefonlar Başkale'de Mayıs ayında kar temizliği Şehit Ramazan Akçadağ İlkokulunda ’Şehit Köşesi’ açıldı

Haber: Aleyna KESKİN/GİRESUN, (DHA)- ==================== Bakan Selçuk: Planlamalar, Diyarbakır'ın eğitim kalitesini daha da yükseltecek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Bu çalışmaların neticesinde çıkacak projeksiyonlar ve buna bağlı olarak yapılacak planlamalar, Diyarbakır'ın eğitim kalitesini çok daha yükseltecektir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim çalışmalarını yerinde görmek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Selçuk, kentteki temasları kapsamında, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderinin katılımıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret eden Bakan Selçuk, kendisini karşılayan 2 çocukla bir süre sohbet etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Selçuk, Diyarbakır'ın eğitim kalitesini yükseltmek için çeşitli çalışmalara katılacağını söyledi. Bakan Selçuk, "Bu kadim, güzel şehirde olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Birçok ili ziyaret etme imkanımız oluyor. Bu ziyaretlerden birini özellikle Diyarbakır'da yapmayı kararlaştırdık. Diyarbakır'ın eğitim hayatı, okullarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin durumlarını çok daha yakında değerlendirmek istişarelerde bulunmak ve Diyarbakır'ın eğitim kapasitesini geliştirmek için bugün birtakım çalışmalar içinde olacağız. Bu çalışmaların neticesinde çıkacak projeksiyonlar ve buna bağlı olarak yapılacak planlamalar, Diyarbakır'ın eğitim kalitesini çok daha yükseltecektir. Buradaki bütün öğretmen arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin sayın valimiz liderliğinde Diyarbakır'da eğitim için yapılacak ne varsa önümüzdeki dönemlerde planlar çerçevesinde dikkate alınacaktır" diye konuştu.

Bakan Selçuk, daha sonra beraberinde Vali Güzeloğlu ile Ziya Gökalp Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun müzik korusunun seslendirdiği Diyarbakır yöresine ait türkülerle karşılanan Selçuk, öğrencilerden bir eser daha seslendirmelerini istedi.

'SOSYAL AKTİVİTE' DİYALOĞU

Okulun 12/A sınıfına giren Bakan Selçuk, "Kopya çekenler el kaldırsın" diyerek, espri yaptı. Öğrencilerden biri, Selçuk'a ders ve sınav yoğunluğundan sosyal aktivitelere zaman ayıramadıklarını söyleyip, '2023 eğitim vizyonu'nun daha erken hayata geçirilmesini talep etti. Bunun üzerine Selçuk da "Vizyon belgesini hayata geçireceğiz. Tasarı ve beceri atölyeleri vasıtasıyla her çocuk binlerce kez tecrübe ederek, neye yatkın olup, olmadığını bazı ölçme araçlarıyla öğrenecek. Yılın ortasında olduğumuz için 12'nci sınıflar için acil bir çözüm olmayabilir; ama gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.

DERBİ SORUSUNA YANIT

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Selçuk'tan, bir öğrenci, pazar günü Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının sonucunun ne olacağını tahmin etmesini istedi. Bakan Selçuk, "Bir Galatasaraylı" diye yanıt verirken, öğrenciler de alkışladı.

Görüntü dökümü

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-Bakan Selçuk'un valilik şeref defterini imzalaması

-Valilikteki konuşması

-Ziya Gökalp Anadolu Lisesini ziyaret etmesi

-Okul korosu tarafından hazırlanan şarkıları dinleyip eşlik etmesi

-Okul müzesini gezmesi

-Öğrencilerle konuşması

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,5 GB Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA) ====================== 20 yıllık çam ağacının kesilmemesi için projeyi değiştirdi Tokat'ta yaşayan Atila Turgut (40), betondan yapacağı kafenin yerinde 20 yıllık çam ağacı olduğu için projeyi değiştirdi. Turgut, çam ağacını kesmeyip, ahşaptan kafe yaptı. Kesilmeyen çam ağacı ise kafenin içinde kaldı.

Kent merkezinde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Atila Turgut, 6 ay önce istihdam sağlamak için Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan harabe evleri satın aldı. Kafe inşaatı yapımı için proje çizdiren Turgut, evlerin önünde bulunan 20 yıllık çam ağacının kesileceğini öğrenince projede değişiklik yapmaya karar verdi. Evleri yıktıran Turgut, daha sonra betondan inşa edeceği kafeyi çam ağacı için ahşaptan yapmaya karar verdi. İşletme sahibi Turgut, çam ağacı kafenin içinde olacak şekilde plan yaptırdı. Ağacı korumaya alan Turgut'un bu davranışı, kafesine gelen müşterileri de memnun etti.

'AĞACA ZARAR VERİLMESİNİ İSTEMİYORUM'

İşletmeyi açmaktaki amaçlarının istihdam olduğunu anlatan Atila Turgut, "İşletmemizin bulunduğu alanda virane evler vardı. Biz bu virane evleri değerlendirmek istedik. Mühendis arkadaşlarım ile burada bir proje çizdirdik. Proje kapsamında çam ağacı projemize uygun değildi. Projemize uygun olmadığı için bizde değiştirmek zorunda kaldık; çünkü ben ağaca zarar verilmesini istemiyorum. Biz Peygamber Efendi'mizden şunu işittik. 'Kıyamet kopsa bile elinde fidan varsa dikiniz'. Böyle bir Peygamber'in bu sözünü nasıl biz yabana atabiliriz? O yüzden ağaçlarımızı koruyarak, ona göre proje yaparak, ağaçlarımıza zarar vermeden bir çivi bile çakmadan kafemizin içerisine aldık" dedi.

Kafe müşterileri ise işletme sahibini duyarlı davranışı dolayısıyla tebrik ederek, ağaçların korunması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Kafeden görüntüler

-Çam ağacından görüntüler

-Atila Turgut röportaj

-Genel Detay (305 MB HD Görüntü) Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- ===================== İnşaattaki toprak kayması site sakinlerini korkuttu Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 17 Ağustos depreminde orta hasar görmesi nedeniyle onarım gören 34 dairenin bulunduğu sitenin hemen yanında yapılan inşaatta toprak kayması meydana geldi. Korku yaşayan site sakinleri önlem alınmasını istedi.

Darıca Yeni Mahalle Acıçeşme Sokak’ta bulunan 5 katlı 3 blok 34 daireden oluşan sitenin yanında yapılan inşaat korku yarattı. İstinat duvarı yapılmadan yapımına başlanan inşaat nedeniyle toprak kayması yaşanırken, binanın çevresinde yaşanan çökmeler üzerine eski demir korkuluklarla önlem alındı. Bina sakinleri, 17 Ağustos 1999 depreminde orta hasar gördüğünü, binada güçlendirme çalışması yapıldığını belirterek, inşaatta gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Site yöneticisi Hülya Mart, "Binamız eski bir bina. Depremde orta hasar aldı. Binanın kolonlarına güçlendirme yapıldı. 34 dairenin can güvenliği yok. Binanın temeli boşalmaya başladı. Evlerimizde çatlaklar meydana geldi. Yetkililer tedbir almazsa evlerimiz başımıza yıkılacak" dedi.