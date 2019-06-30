DHA YURT BÜLTENİ-11

1)AMBULANS GELENE KADAR KAZADA YARALANAN ANNESİNİN ÜZERİNE ŞEMSİYE TUTTU Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavşaktan dönüş yapan motosikletteki Fatma Alınca'ya (81), savrulup düşerek yaralandı. Alınca'ya ilk müdahaleyi yapan oğlu Muharrem Alınca (44), ambulans gelene kadar güneşten korumak için annesinin üzerine şemsiye tuttu.

Kaza, İnegöl ilçesi Özdilek Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Muharrem Alınca, yönetimindeki 16 KAE 97 plakalı motosikletle kavşakta dönüş yaparken, arkasında oturan annesi Fatma Alınca savrulup, yola düştü. Yaralanan Fatma Alınca'ya ilk müdahaleyi, oğlu Muharrem Alınca yaptı. Alınca, ambulans gelene kadar, annesinin güneşten etkilenmemesi için şemsiye tuttu. Fatma Alınca, gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden detaylar

-Şemsiye tutması

-Yaralının başında beklemesi Süre: 46 saniye, Boyut: 7 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) ====================================================

2)ŞEHİRLER ARASI YOLDA TEHLİKELİ YOLCULU KARAMAN'da motosikletin arkasından tutunan 3 patenli gencin şehirler arası yoldaki tehlikeli yolculuğu vatandaş kamerasına yansıdı. Bugün Karaman Mersin çevre yolunda çekilen görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Görüntü Dökümü

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- Patenli çocukların motosiklete tutunup gitmesi (Haber: Muammer ŞEN KARAMAN DHA) =============================================== 3)ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YARALANDI ADIYAMAN'da, tamir için çıktığı elektrik akımına kapılarak yaralanan Mustafa Tiryaki (26) tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi çalışanı Mustafa Tiryaki, tamir için çıktığı direkte akıma kapıldı. Yaralanan ve asılı kaldığı direkten arkadaşları tarafından indirilen Tiryaki, çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan Tiryaki'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Elektrik tamir çalışması

- İtfaiye ve sağlık ekipleri

- Ambulansın ayrılışı

- Polislerin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler ( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB ================================================= 4)KIŞIN EL YAKAN DOMATES, YAZIN ÜRETİCİYİ ÜZDÜ AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kışın fiyatının tezgalarda 15 liraya kadar çıkmasına aldanıp, bir önceki yıla oranla yüzde 80 daha fazla domates eken üreticiler, umduğunu bulamadı. Domatesin kilosu tarlada, kalitesine göre 30 ila 50 kuruştan alıcı bulurken, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, zaten dolu ve sağnak yağmurun vurduğu üreticilerin, masrafını bile karşılamakta zorlandığını söyledi.

Kış aylarında domatesin kilo fiyatının tezgahlarda 10-15 TL'ye kadar çıkması üreticinin iştahını kabarttı. İncirliova ilçesinde de üreticiler domates üretimine yöneldi. Geçen yıla oranla yüzde 80 daha fazla domates ekimi yapıldı. Ancak üreticiler, bekledikleri fiyatları bulamayınca hayal kırıklığı yaşadı. Tarlada, kalitesine göre kilosu 30 ile 50 kuruşa alıcı bulan domates, tezgahlarda 2 TL'den satılıyor. Dolu ve aşırı yağmur nedeniyle ürünleri zarar gören domates üreticileri, bir de fiyatının düşük olması nedeniyle perişan oldu. Üreticiler, masrafları çıkarmanın hesabını yapıyor.

'MASRAFI ZOR ÇIKARACAĞIM'

Domates fiyatladrından dertli olan üretici Murat Şayık, "50 dekar araziye domates ektim. Yaklaşık 100-110 bin TL masrafım oldu. Dekar başına 4 ton domates alabilirsem, 200 ton ürün elde edeceğim. Şu andaki piyasaya koşullarına göre kilosu 50 kuruştan satılsa 100 bin TL para elime geçecek. Bu da ancak masraflarımı karşılar. Masrafımızı çıkaracak duruma bile sevinir olduk" dedi.

'ÇİFTÇİNİN ŞEVKİ KIRILDI'

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da domates sezonunun açıldığına dikkati çekip, "İlk ürünlerimizi topluyoruz. Son dolu ve sağnak yağmurda zarar gören mahsulümüzde, bir kısmında hasar var. Diğer yandan domates fiyatlarının da düşük olması bize ikinci bir mağruriyet yaşattı. Bu şartlarda üreticinin masraflarını çıkarması çok zor. Çiftçiler rastgele, bildiği gibi ürün yetiştiriyor. Acilen bir tarım politikasının oluşturulması gerekiyor. Bir araya da gelemiyoruz. Bir kooperatif altında olmamız ve hal esnafına teslim olmamamız gerekiyor. Üretici mağdur, tüketici ondan mağdur. Aracılar, üreticiden daha fazla kazanıyor. Alın terinin karşılığı maalesef yok. Ürecinin şevki kırıldı. Hepimiz domates diktik, hepimiz mağduruz. Geçen yıla oranla yüzde 80 daha fazla domates dikildi" diye konuştu.