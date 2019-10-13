DHA YURT BÜLTENİ- 11 

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 5'İNCİ GÜN (5) SMO ASKERLERİ, TEL ABYAD'IN DIŞ MAHALLELERİNDE 'Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat'ın doğusunu özgürleştirmek için ilerleyişini sürdüren, Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'ın doğu ve batısından TSK ile birlikte ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, kentin dış mahallelerinde görülmeye başlandı. Türkiye sınırına yakın dış mahallelerde SMO askerlerinin, binaları ve sokakları kontrol edip, sivillerle konuştuğu görüldü. SMO askerlerinin, Tel Abyad'ın dış mahallelerinde kontrolü sağlamaya başladığı görülürken, iç kesimlerde ise çatışma ve patlama sesleri duyuluyor. (GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ) HABER: Hasan KIRMIZITAŞ / Şanlıurfa / Akçakale ======================= HAKKARİ'DE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU BİR ASKER ŞEHİT OLDU (2) SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Hakkari'de yürütülen operasyonda, üzerine yıldırım isabet eden ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın (20) acı haberi, memleketi Samsun'da yaşayan ailesine verildi.

Hudut ve bölge güvenliğini sağlamak amacıyla Hakkari'nin Çukurca ilçesi Marik-1 Tepe Bölgesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın üzerine yıldırım isabet etti. Sağlık durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan Yavan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Samsunlu olan şehit Yavan'ın Havza ilçesine bağlı Sondaj Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber, askeri yetkililerce verildi. Dursun ve Hanife Yavan çiftinin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan, Kevser Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Havza Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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-Şehidin baba evinden detaylar Haber-Kamera:Tayfur KARA-Abdurrahman ALTUN/SAMSUN, (DHA) ======================= KAYSERİ'DE, ANTİKA VE KOLEKSİYON GÜNLERİ Kayseri'nin Talas ilçesinde bu yıl ilk kez, 'antika ve koleksiyon günleri' adı altında antika pazarı açıldı. Pazarda en çok ilgi, 5 milyon yıllık geçmişe sahip mamut dişinden yapıldığı iddia edilen tespihe oldu.

Talas Belediyesi tarafından Harman Mahallesinde, 'antika ve koleksiyon günleri' etkinleri kapsamında antika pazarı kuruldu. Her ayın ikinci pazar gününde kurulacak olan pazarın ilk gününe koleksiyoncular ve antika tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Eski ev eşyalarının yanı sıra farklı yörelere ait kilim ve tespihlerin yer aldığı pazarda en dikkat çeken ürün, 5 milyon yıllık geçmişe sahip mamut dişinden yapıldığı iddia edilen tespih oldu. Pazarda tespih ve eski kilim satan Abdullah Adıgüzel, tespihi 2 yıl önce satın aldığı ve teşhir amacıyla pazara getirdiğini söyledi. 35 yıldır koleksiyoncu olduğunu kaydeden Adıgüzel, "Koleksiyonum içinde Etnoğrafya Müzesi'nde bile nadir bulunan tarihi el sanatı eşyalar var. Bunun dışında 5 milyon yıllık mamut diş fosilinde tespihimiz var. Pazara getirmemin temeli satmak değil. 'Her şey paylaştıkça güzel' felsefesi ile bu güzel, değerli ürünleri insanlara göstermek istiyoruz" dedi.

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- Antika ve koleksiyoner pazarından görüntü

- Pazarda yer alan antika ürünlerde detay görüntü

- 80 yıllık salon tipi plakçalardan görüntü

- Mamut dişinden yapılan tespihten görüntü

- Koleksiyoner Abdullah Adıgüzel ile röportaj

- Diğer görüntüler Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ-DHA ====================== UKKSA'YA RUSYA VE KIRGIZİSTAN'DAN HEYKELTRAŞ Muğla'nın Datça ilçesinde, 15 Mart-31 Ekim tarihleri arasında 'Göç ve Kimlikler' temasıyla düzenlenen, "9. Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali kapsamında bu yıl birçok etkinliğe ev sahipliği yapan, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin (UKKSA) son konukları Bodrum, Rus ve Kırgızistanlı sanatçılar oldu.

Bodrum Sanat ve Kültür Derneği'nden (Bodrum Art) 11 ve Rusya'dan 7 ve Kırgızistan'dan bir olmak üzere toplam 19 seramik, heykel ve resim sanatçısı, 31 Ekim tarihine kadar sürecek ortak bir çalışma için UKKSA'da bir araya geldi. Bodrumlu seramik sanatçısı Ahmet Hıdır (58) çalıştaya katılan sanatçılar adına yaptığı konuşmada, "Bodrumlu sanatçılar olarak burada seramik mask çalışması yapıyoruz. Aramızda ayrıca Rus heykeltıraşlar ve bir de Kırgız ressam var. UKKSA'da biz sanatçılar için müthiş bir ortam var. Burası gerçek bir sanat kampı ve inanılmaz bir doğa içerisinde, insanlar sanatlarını yapıyor. Her gün sanatla, doğayla baş başa olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sakinlik ve huzur insanı büyülüyor" dedi.