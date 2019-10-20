DHA YURT BÜLTENİ-11

'ORTAK GÖREVİMİZ, BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK'

Mardin ve Diyarbakır Süryani Ortodoks Metropoliti Saliba Özmen, Türkiye toplumlarının farklı kesimleri olarak bir ve beraber, barış içinde yaşamak için dua ettiklerini söyledi. Özmen, toplumsal barışa en fazla katkıyı sevginin sunacağını belirterek, şunları söyledi:

"Kutsal ayinde buruk ve yaralı yüreklerimiz, bölgemiz ve bölgemiz ve ülkemiz başta olmak üzere dünyanın barış ve esenliği için dua ettik. Yüce Yaradan'a yakarışlar sunduk. Dünyayı yönetenlerin, adaleti yerine getirmeleri ve doğru yönetmeleri için dua ettik. Kin, öfke, düşmanlık yok olsun, diye dua ettik. Kardeşçe bir yaşam için hikmet ve sağduyu için dua ettik. Bizimki yaşamak ve sevmek adına masum bir duyarlılıktır. Türkiye toplumunun farklı kesimleri olarak ortak görevimiz, farklılıklarımızı da yaşatarak birlik ve dirlik içinde bir arada, barış ve kardeşçe içinde yaşamaktır. Çok hassas bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde 'Barış Pınarı Harekatı'nda vatanları uğruna şehit düşen vatan evladı askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ve yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu bağlamda 'Barış Pınarı Harekatı'nın başta yaralı Suriye olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde ve dolayısıyla tüm dünyada nihai barışın ve huzurun egemen olmasına vesile olması en içtenlikli temennimiz ve samimi duamızdır. Barış için direnenlere ve sağlayanlara vaat edilen mutluluğa nail olmak için küresel barış ve bölgesel istikrar için lütfen katkılarınızı ve dualarınızı eksik etmeyin."