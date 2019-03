DHA YURT BÜLTENİ-12

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla programı kapsamında Fethiye'den sonra Dalaman'a geldi. AK Parti seçim ofisi önünde kalabalığa seslenen Bakan Ersoy, "Ziyaretlerim, seçim gezisi gibi algılanmasın. Seçimin ardından buralara sık sık geleceğim. Önemli olan Dalaman'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesi. Her şeyden önemlisi turizmin 12 aya yayılmasıdır. Sektör çalışanlarının 12 ay iş bulacağı turizm ortamı hazırlamak istiyoruz. Turizmin 12 aya yayılması sadece mevcut alanların geliştirilmesi için değil, hava trafiğinin oluşturulması açısından da önemli. Turizmde havaalanları yeterli değildir. Önemli olan havaalanı trafiğidir. Turizmi 12 ay geliştirirseniz hava trafiği de o kadar yoğun olur. O zaman nitelikli turist de gelmeye başlar. Türk Hava Yolları, filosuna her yıl 50 yeni uçak ekliyor. Dalaman'a 72 olan sefer sayısını haftalık 500'e kadar çıkartacağız. Gelir grubu yüksek turistleri buralara da kazandıracağız. Golf sahaları, kongre merkezleri, turizm spor alanlarının hepsini 5 yıllık dönemde kazandıracağız" dedi. Bakan Ersoy, daha sonra Ortaca ilçesindeki seçim ofisindeki vatandaşlar ve partililerle buluştu. Ardından Köyceğiz ilçesine hareket eden Bakan Ersoy, Köyceğiz Gölü kenarında bulunan esnafın sorunlarını dinledi. Bakan Ersoy, AK Partili Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı makamında ziyaret ettikten sonra helikopterle Yatağan'a hareket etti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, "Bize ABD'den Avrupa'dan ders veren çok. Herkes hukuk devleti dersi veriyor. Kimi eleştirilerde haklılık var, kimi eleştirilerde ise bazı lobilerin Avrupa'da ve Amerika'da güçlerini birleştirerek yaptıkları çok aktif çalışmalar var. Biz kendimizi düzeltmek zorundayız. HSK'nın (Hâkimler ve Savcılar Kurulu) yapısını günü geldiğinde hep birlikte değiştirmek zorundayız" dedi. TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, meslek hayatında 25, 40, 50 ve 60'ıncı yılını dolduran avukatlara madalyalarını vermek ve çeşitli etkinliklere katılmak için geldiği Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz de katıldı. 'Yargı Reformu Strateji'sinin hazırlandığını ve yerel seçimlerden sonra açıklanacağını bildiren Feyzioğlu, şunları söyledi: "Bize ABD'den Avrupa'dan ders veren çok. Herkes hukuk devleti dersi veriyor. Kimi eleştirilerde haklılık var, kimi eleştirilerde ise bazı lobilerin Avrupa'da ve Amerika'da güçlerini birleştirerek yaptıkları çok aktif çalışmalar var. Biz bunları da biliyoruz. Ama biz kendimizi düzeltmek zorundayız. Eksiğimiz, yanlışımız var mı; var. HSK'nın yapısını günü geldiğinde hep birlikte değiştirmek zorundayız. Türkiye bir 15 Temmuz'u yaşadı. Olağanüstü bir dönemden geçtik. Yargının içinden FETÖ mensuplarını temizledik diyorsak bundan sonra HSK'nın hem demokratik hem de siyasi iktidardan bağımsız bir şekilde oluşmasını sağlamamız lazım. Çünkü yaratılmak istenen algı şu; Siyasi iktidarın önünde 50 tane telefon var. Şunu tutukla, şunu at, bunu hapset. Maalesef yargının HSK düzenlemesine baktığınızda da HSK'nın yapısı itibarıyla siyasi iktidarın doğrudan ve çok ciddi şekilde etkisine oluşumu itibarıyla açık olduğunu görüyorsunuz."

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU POLİS Avukatlar arasında açlık sınırı seviyesinde yaşayan meslektaşlarının olduğunu kaydeden Metin Feyzioğlu, "Biz bir çözüm ürettik. Hukuk devletinin sağlığını da etkileyecek şekilde planladık. Sayın Adalet Bakanı ve sanıyorum Sayın İçişleri Bakanı'nın da çok olumlu baktığı bir çözümden söz ediyorum. Biz yıllarca polis akademisi öğrencilerine hukuk öğretmeye çalıştık. Bir soruşturma fiiliyatta savcının emrinde yürür ama polisin hukuka saygılı olması demek hukuk devleti vardır demektir. Proje şudur; Hukuk fakültesi mezunlarının büyük sayılarla komiser muavinliği kadrolarına alınması. Çünkü her hukuk fakültesi mezununun artık avukat olması şart değil. Bugün avukat sayımız ihtiyacın iki katı. Polis amirlerinin tıpkı Amerika FBI'ında olduğu gibi Avrupa'nın bazı ülkelerinde olduğu gibi hukuk fakültesi mezunu olmasını sağlarsak eğer, hukuk öğrenmiş değil, hukukçuluğun üstüne çok etkili polislik öğrenmiş bir emniyet teşkilatına sahip oluruz. Ve böylece soruşturma dosyaları ilk andan itibaren büyük bir titizlikle hazırlanır, emek, zaman kaybı olmaz" diye konuştu. Projenin medeniyet projesi olduğunu belirten Feyzioğlu, "Ben Sayın Adalet Bakanının projesini önemsiyorum, tam destek veriyorum. İçişleri Bakanının da bu projeye sıcak baktığını öğrendim. Kendisiyle bu konuda yüz yüze konuşmaya arzu edilirse hazırım. Gerçekten bunun desteklenmesi lazım ve Avrupa Birliği'ne de dönüp 'Sizde nasıl acaba, biz polis muavinlerini polis komiseri yardımcılarımızı hukuk fakültesi mezunlarından artık seçiyoruz, atıyoruz, siz nasıl yapıyorsunuz?' bunu demek ve yüzlerini de görmek isterim o gün" dedi.

ZONGULDAK’ta otomobilin çarptığı yaşlı adamı işe gitmekte olan acil tıp teknisyeni yaptığı ilk müdahale ile kurtardı. Olay sabah saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal T.’ye (88), seyir halinde olan plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaşlı adam kanlar içinde yerde kaldı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acile bildirdi. O anlarda ise görev yaptığı hastaneye gitmekte olan acil tıp teknisyeni Semanur Karakaya, kazayı gördü ve yaşlı adama yardıma koştu. Yaşlı adama ilk müdahaleyi yapan Semanur Karakaya, vatandaşların da yanlış müdahale yapmasını önledi. Bu sırada yolda seyir halinde olan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait olan ve hasta bir işçiyi taşıyan ambulans, kaza yerinden geçerken durdu. Cemal T.'ye ambulanstaki ekipmanlar ile ilk müdahale yapıldı. Cemal T., sedye ile ambulansla alınarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal T.'ye ilk müdahaleyi yapan acil tıp teknisyeni Semanur Karakaya ise bir an olsun yanından ayrılmadı. Tedavi altına alınan Cemal T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

8)9 YAVRU KANGALI ÇALDILAR

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir fabrikanın deposunun önündeki 'kangal' cinsi 9 yavru köpek, maskeli 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı fabrikanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Pamukkale'nin kırsal Akhan Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki, Mustafa Koca'ya (39) ait tekstil fabrikasının önündeki kulübede bulunan 9 kangal köpeği yavrusu çalındı. Sabah işyerine geldiğinde, 1 aylık olan yavruların çalındığını farkeden Koca, durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde yavru köpeklerin beyaz bir otomobille gelen maskeli 3 kişi tarafından çalındığını belirledi. Şüphelilerden birinin anne köpeğe et verip oyalarken, diğerlerinin yavruları otomobile taşığı, ardından hızla uzaklaştıkları belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanıp, çalınan yavru köpeklerin bulunması için çalışma başlattı.

'GÖZÜM GİBİ BAKIYORDUM'

Köpeklerini evladı gibi sevidğini belirten Mustafa Koca, "Çalınan yavrular, has kangal köpeğiydi. Değerleri 1000 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Köpeğimi götürenlere sesleniyorum. Ne olursunuz, vicdanınız varsa yavrularımı geri getirin. Onlara gözüm gibi bakıyordum. Fabrikaya sabah geldiğimde her şeyden önce onlarla ilgilenip besliyordum" dedi.

