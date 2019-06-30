DHA YURT BÜLTENİ-12

1)TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Ergene, Çorlu ve diğer ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Tesisten zaman zaman patlama sesleri yükselirken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri de fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Görüntü Dökümü

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Yangın çıkan fabrikadan detaylar

Yükselen dumanlar

Söndürme çalışmaları

Alınan önlemler

İtfaiyenin çalışmaları

Detaylar Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)- ================================================= 2)GENÇ KADIN, ÇOCUĞU SON ANDA EZİLMEKTEN KURTARDI ADANA'da kaldırımda ailesiyle yürüyen küçük çocuğu karşıdan hızla gelen ve kaldırama çıkan otomobil çarpmak üzereyken o sırada yolda yürüyen bir kadın son anda kenara çekerek kurtardı. Olay 29 Haziran günü Merkez Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ailesiyle birlikte kaldırmda yürüyen 10 yaşlarında bir erkek çocuğu karşıdan hızla gelen ve kaldırama çıkmak üzere olan arabayı fark etmedi. Bu sırada kaldırımda yürüyen başka bir kadın arabanın küçük çocuğun üzerine hızla geldiğini fark ederek son anda çocuğu kenara itti. Saniye farkıyla çocuğun hayatını kurtaran kadın olay sonrası şoka girerek çocuğa bir şey olup olmadığını kontrol etti. Kazaya karışan otomobilin şoförü ise sıkıştığı araçtan yan koltuktaki camdan çıkarak kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

----------------------- - Kazada kurtulan çocuğun güvenlik kamerası görüntüleri SÜRE:00'30" BOYUT:57,1 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera:ADANA,(DHA) =========================================== 3)MOTOSİKLET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşakta hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 13.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile İbni Sina Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden İbni Sina Caddesi'ne çıkan Yasin Yılmaz'ın (17) kullandığı 45 RA 2993 plakalı motosiklet Şaban Gürcan (50) yönetimindeki 22 ND 458 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kask takmadıkları belirlenen motosiklette sürücü Yasin Yılmaz ile arkada oturan arkadaşı Şakir Furkan Yağcı (18) savrularak aracın ön camına çarptı. Çevredikelerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İki yaralı daha sonra ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Yılmaz, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anının çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Soruşturma başlatan polis, hafif ticari araç sürücüsü Şaban Gürcan'ı gözaltına aldı.