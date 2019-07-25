DHA YURT BÜLTENİ-12

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizin 800 metre açığında erkek cesedi bulundu. Bir tur teknesindekiler tarafından fark edilen kimliği belirsiz cesedin 25 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde denizde tura çıkan turistik gezi teknesinin kaptanı, Alanya Marina'dan açıldığı sırada Dinek mevkiinin yaklaşık 800 metre açıklarında bir erkek cesedinin suyun üzerinde sürüklendiğini görünce durumu liman görevlilerine bildirdi. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti. Zodyak botlarla deniz yüzeyini tarayan ekipler, cesedi buldu. Yarı çıplak vaziyette su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina'ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesede kıyıda yapılan ilk incelemede yaklaşık 25 yaşlarında olduğu ve bacaklarında yaralar olduğu tespit edildi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlemesi için çalışma başlatıldı.

Düzce Valiliği'nden sel felaketinin yaşandığı bölgede yapılan çalışmalarla ilgili son durum bilgisi paylaşıldı. Valilikten yapılan açıklamada çalışmalarla ilgili şu bilgiler yer aldı: "İlimizde yaşanan sel, heyelan ve su baskını sebebiyle kayıp olan 2 vatandaşımız için, 188 personel ve 58 araçla arama çalışmaları devam etmektedir. Ön hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Köylerimizde altyapı için normal hayata dönme yönünde çalışmalarımız devam etmekte olup kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. İçme ve kullanım suyu desteğimiz devam etmektedir. Ayrıca zarar gören 38 içme suyu şebekesinin 12’si onarılarak hizmete açılmıştır. Düzce Belediyesinin 150 temizlik görevlisince, konut ve işyerleri ile köylerimizin ortak alanlarında temizlik çalışmaları devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cesedin botla getirilmesinden görüntü

- Ekiplerin cesedi kıyaya almasından görüntü

- Cesedin incelemesinden görüntüler

- Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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3)HEM ŞANS DAĞITIYOR HEM DE KUŞLARI BESLİYOR

KAYSERİ'de yaklaşık 33 yıldır Milli Piyango seyyar bayiliği yapan eski şarkıcı Gülten Yaşar (51), hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyor.

Gençliğe ilk adım attığı yıllarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nı kazanan; ancak maddi imkansızlıklar yüzünden okuluna devam edemeyen Gülten Yaşar, bir süre gazino ve düğün salonlarında şarkılar söyledi. Bu arada gündüzleri de Milli Piyango bileti satan Yaşar, ardından sahnelere ve şarkıcılığa veda etti. Gülten Yaşar, Kayseri’de 33 yıldır Milli Piyango’nun seyyar bayiliğini yaparak insanlara şans dağıtırken, aynı zamanda da etrafını saran güvercin ve serçelerle yiyeceklerini paylaşıyor.

Çocukluğundan beri hayvanları sevdiğini söyleyen Yaşar, "Kuş, kedi, köpek, fare fark etmez. Hayvanların, Allah’ın bize verdiği emanetler olduğunu düşünüyorum. Memlekette çok aç hayvanlar var. İnsanların bir kısmı da aç ama hayvanları görüyoruz. Boş zamanlarımda onlara elimden geldiği kadar yemek veriyorum. Hayvanlarla iletişimimiz, tamamen güvene dayalı. İkinciye sevgi, üçüncüye ise yemek geliyor. Bana güvendikleri için kendilerini kucağıma atıveriyorlar. Tamamen güven" diye konuştu.

Son 7 yıldır tarihi Hunat Hatun Medresesi'nin yanında bilet tezgahını açtığını kaydeden Yaşar, "Burada 7 yıldır bilet satıyorum; ama 3 yılda hayvanların güvenlerini sağlayabildim. İnsanlara kolay kolay güvenmiyorlar. Güvenmemekte de yerden göğe kadar haklılar. Çünkü bazı insanlar, hayvanları Allah'ın yarattığı bir varlık olarak düşünmüyorlar. Bir oyuncakmış, basit bir şeymiş gibi düşünenler çok maalesef. Onları da Allah yarattı ve ona göre değer verilmesini istiyorum. Yemek vermesinler; ama eziyet de etmesinler" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Gülten Yaşar ile röportaj

-Gülten Yaşar'ın kuşları beslemesi

-Gülten Yaşar çalışırken görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera:Zafer BARIŞ/KAYSERİ,DHA

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