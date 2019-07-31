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DHA YURT BÜLTENİ-12

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

1) ENGELLİYE CİNSEL SALDIRI İDDİASINDA 23 KİŞİ İFADE VERDİ   UŞAK'ta zihinsel engelli Beyhan A.'nın (27), toksik (zehirli)  madde zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede, cinsel saldırı belirtilerine rastlanması ve geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada, 23 kişinin ifadesi alındı.

1) ENGELLİYE CİNSEL SALDIRI İDDİASINDA 23 KİŞİ İFADE VERDİ

UŞAK'ta zihinsel engelli Beyhan A.'nın (27), toksik (zehirli) madde zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede, cinsel saldırı belirtilerine rastlanması ve geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada, 23 kişinin ifadesi alındı.
Uşak'ta özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde yatılı olarak kalan zihinsel engelli Beyhan A., 10 gün önce toksik zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorlar, genç kızda cinsel saldırı bulgularına rastladı. Bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hemen ameliyat edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Beyhan A., aynı gece saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Ön otopside de cinsel saldırı bulgularına rastlanan Beyhan A.'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsin ardından yakınları tarafından memleketi Çanakkale'ye götürülüp, toprağa verildi.
OTOPSİ RAPORUYLA BELİRLENECEK
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Beyhan A.'nın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı ve kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'nca 3 ay içerisinde hazırlanacak raporla ortaya çıkacak.
MERKEZDE ÇALIŞAN 23 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI
Soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, engelli kadının kaldığı özel rehabiltasyon ve bakım merkezinde çalışan 23 kişinin ifadesini aldı. Uşak Valiliği'nin merkezi ile ilgili başlattığı idari soruşturma da sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Olayla ilgili ARŞİV GÖRÜNTÜ

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA

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Şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa anıldı (EK)
2)BABA KARAKAYA: BU ACIYI TARİF EDEMEYİZ

Şehit Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehadetlerinin birinci yılında baba Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'da Kayseri'den gelerek eşinin ve oğlunun Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarını ziyaret etti. Ziyarette anne ve bebeğinin mezarı başında dua edildi. Baba Serkan Karakaya, oğlu Bedirhan'ın mezar taşında bulunan fotoğrafı öperek duygu dolu anlar yaşadı. Burada açıklama yapan Astsubay Çavuş Karakaya, "Bugün eşimin ve çocuğumun şehadetlerinin birinci yıl dönümü . Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nde Mevlid-i Şerif okuttuk. Rabbim önce kabul etsin, sonra eşimi çocuğumun ruhuna haberdar eylesin. Acımızdan hiçbir şey eksilmedi, ilk günkü gibi tazeyiz. Rabbim kimseye hiçbir eve şehit ateşi düşürmesin inşallah ülkemiz bitecek değer verdikçe hep var olacaktır. Bayrağımız işte şehitlerimizin kanlarıyla yıkandığı için onları kanlarıyla hep dalgalanacaktır. Bu acıyı tarif edemeyiz yaşanması lazım. Ama rabbim kimseye de yaşatmasın" dedi.

'ÇOCUKLARA BAKIYORSUN, SEVEMİYORSUN'
Üzücü olay olmasa oğlunun bugün 1,5 yaşında olacağını hatırlatan baba Karakaya, "Şimdi çocuklara bakıyorsun sevemiyorsun, tarif edemiyorsun, gözlerin doluyor. İşte açıyorsun sosyal medyayı Bedirhan'ın videoları denk geldiğinde dayanamıyorsun. Yani tarif edemiyorsun acısını ama işte bir de onun gururlu tarafı var. Şehitlikle müjdelendiler. Şehit eşiyiz, şehit babasıyız diye göğsümüz kabarık kabarık geziyoruz. Allah vatanımıza milletimize birlik beraberlik versin, devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

'EŞİMİN VE ÇOCUĞUMUN SUÇU NEYDİ'
Eşinin ve çocuğunun katillerinin iyi bir şekilde yargılanmasını beklediklerini belirten Karakaya, "Geçtiğimiz günlerde katilleri yakalandı. 3 katil yakalandı. Katilin bir tanesi kadındı, hamileydi. Biz Türk milleti olarak PKK terör örgütünün düşündüğü kadar zalimce düşünemiyoruz hemen yorumlara baktık yorumlarda 'Hamile kadının suçu ne?' yazmışlar. Benim çocuğumun suçu neydi, eşimin suçu neydi? Yanında silah yoktu. Asker değildi, polis değildi. Sadece benim yanıma geldi, özlemimizi, hasretimizi gidermek için. Bu muydu yani bütün suçu? Ama devletimizin güzel bir şekilde yargılamasını bekliyoruz. İnşallah bir daha şehit haberi duymayız. Rabbim mekanlarını cennet etsin" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Babanın eşi ve oğlunun mezarlarını ziyareti
-Dua etmesi
-Yaptığı açıklamalar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, DHA)

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3)TIR'IN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ YAKUP'TAN SONRA MUSTAFA DA ÖLDÜ

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, dün TIR'ın çarptığı motosikletteki çocuklardan Mustafa Oğuzhan Metin (12), tedaviye alındığı hastanede bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Motosikleti kullanan ve kazada yaşamını yitiren aynı yaştaki arkadaşı Yakup Kesici ise gözyaşlarıyla toprağa verildi. TIR sürücüsü Mehmet K. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Akşehir- Yunak yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 77 DV 072 plakalı TIR, ara sokaktan çıkıp, yolun karşısına geçen Yakup Kesici'nin kullandığı 42 UP 974 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Yakup Kesici ve arkasında oturan arkadaşı Mustafa Oğuzhan Metin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kesici, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yakup Kesici'nin cansız bedeni, morga götürülürken, Mustafa Oğuzhan Metin ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Mustafa Oğuzhan Metin, yapılan ilk tedavisinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Metin de bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yakup Kesici'nin cenazesi ise gözyaşlarıyla toprağa verildi.
KASAPTA ÇIRAKLIK YAPIP, OKUL HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İSTEMİŞ
Adsız Sedat Sezgin Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Yakup Kesici'nin, yaz tatilinde yakınlarına ait kasapta çıraklık yaparak, okul harçlığını çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Kesici'nin, motosikleti ailesinden izinsiz alıp, okul arkadaşı Mustafa Oğuzhan Metin ile gezmeye çıktığı ve gezerken kontrolsüz olarak ara sokaktan çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları öğrenildi.
Mustafa Oğuzhan Metin'den geri, eczanede kalfa olarak çalışan babası Aydın Metin'in, kendisi ve kız kardeşi Zeynep ile bu yıl sonu aldıkları teşekkür ve iftihar belgeleriyle çektirip, 'Sizinle gurur duyuyorum canlarım' notuyla sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı kaldı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) -

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4)JAPON BALIĞI HIRSIZI TUTUKLANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta bir kafeteryadaki akvaryumdan 6 Japon balığı ile monitör ve modem çalan Ali S. (29), polis tarafından yakalandı. İfadesinde balıkları bir süre beslediğini, ölünce de çöpe attığını söyleyen Ali S., tutuklandı.
28 Temmuz günü Hayrullah Mahallesi'ndeki kafeteryaya müşteri gibi giren bir kişi, akvaryumdaki 6 Japon balığı ile 1 monitör, 1 modem ve 50 TL bozuk parayı, alıp kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı ile kafeteryaya gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı yapan kişinin Ali S. olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ali S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.
İfadesinde bir pide fırınından da 2 cep telefonu ile tepsileri çaldığını itiraf eden şüpheli, çaldığı Japon balıklarını bir süre beslediğini, öldükten sonra da çöpe attığını anlattı. Ali S. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü
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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilişi
- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

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5)ÇOCUKLARIN SUYLA DANSI

ADANA'da Çukurova Belediyesi’nin 4 mahallede kurduğu su oyun parklarında çocuklar hem yazın kavurucu sıcağında serinliyor hem de güzel vakit geçirerek tatilin tadını çıkarıyor.
Kavurucu yaz sıcakların bunalan çocuklar Çukurova Belediyesi’nin Mağfesığmaz, Toros, Belediyeevleri ve Huzurevleri Mahallelerinde hizmet veren su oyun parklarına adeta akın ediyor. Ücretsiz olarak hizmet veren su oyun parklarından faydalanan çocuklar, hem serinleme imkanı buluyor hem de gönüllerince eğleniyorlar.
ÇOCUKLARIMIZA DEĞER
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de çocukların mutlu olmasının kendisini de çok mutlu ettiğini belirtti. Çocukların yoğun bir okul döneminden çıktığını ve tatili hak ettiğini kaydeden Başkan Soner Çetin, “Ancak herkes tatile gidemeyebilir. Biz de bunu düşünerek Adana’nın sıcağında kalan çocuklarımıza böyle bir hizmet getirdik. Onların mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Su oyun parklarının büyük ilgi görmesi doğru bir iş yaptığımızı gösteriyorö dedi.

Görüntü Dökümü
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- Su parkında oynayan çocuklar
SÜRE: 01'02" BOYUT:114 mb

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

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