DHA YURT BÜLTENİ - 12

'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (5)

KAMIŞLI'DAN HAVANLI SALDIRI Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristler tarafından ateşlenen havan mermisi, sınır hattındaki boş araziye düştü. Havanın Kamışlı sınırına düşmesiyle Mardin'in Nusaybin ilçesinden patlama sesi duyuldu. Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı. Görüntü Dökümü

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Havan topunun düştüğü arazi

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin) ======================== Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına tank sevkiyatı sürüyor.

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve obüs yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek, Suriye sınır hattına gitti.

Askeri araçlar ve tankların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. Görüntü Dökümü

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- Askeri araçların ilçe merkezinden geçişi BOYUT:151 mb Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)

====================== Samandağ'da iş yerlerinin bulunduğu binada yangın Hatay'ın Samandağ ilçesinde, içinde birçok iş yerinin bulunduğu Yeni Çarşı binasında çıkan yangın, korku ve paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samandağ Belediyesi tarafından yaptırılan Yeni Çarşı binasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan binada önemli oranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Binadan yükselen alevler

-İtfaiye erlerinin çalışması

-Bir esnafın konuşması

-Yetkililerin açıklama yapması

-İçerden görüntü SÜRE:02'15" BOYUT:250 mb Haber-Kamera: Ali ARSLAN/ SAĞMANDAĞ(Hatay), (DHA) =================== Düşen cep telefonunu almak isterken kayalıklarda mahsur kaldılar Sivas'ta kayalıklara düşürdükleri cep telefonunu almak indikleri kayada mahsur kalan iki kişi, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Abdulvahabi Gazi Mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda meydana geldi. Kayalıklara oturup sohbet eden Devrim Esra D., ile Mikail Y. bu sırada ellerindeki cep telefonunu yaklaşık 100 metre yükselikten aşağı düşürdü. Düşürdükleri cep telefonunu almak için kayalıklara inen iki genç burada mahsur kaldı. İki gencin kayalıklarda mahsur kaldığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. AFAD ekipleri, halatla kayalıklardan aşağı inerek iki genci başarılı bir operasyonla kurtardı.

Görüntü Dökümü:

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-Gençlerin görnütüsü (Amatör kamera)

-AFAD'ın kurtarma çalışması Haber: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) ==================== Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı Bursa'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 61 gram bonzai, 60 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen şüphelilerin ev ve işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 61 gram bonzai, 60 gram metamfetamin, satışa hazır paketlenmiş bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 15 şüpheliden 12'si 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapılıp salıverilirken, H.K., R.B. ve S.D. isimli şüpheliler 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların polis merkezinden çıkarılması

-Ele geçirilen uyuşturucu ve paranın fotoğrafları Süre: 0.33 Boyut: 61 MB Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) ===================== Kaputaş Plajı'ndan geçecek yola mahkemeden iptal Antalya'nın dünyaca ünlü Kabutaş Plajı'nı da içine alan Kaş- Kalkan bölünmüş yol projesi için Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun yolun sit alanından geçen bölümüyle ilgili verdiği izin, mahkemece iptal edildi. Yolun yapımı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı da Temmuz ayında iptal edilmişti.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Peyzaj Mimarları Odası ve 76 bölge sakini, Kaş'ta Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından 28,7 kilometre uzunluğunda 2 gidiş, 2 dönüş olmak üzere 4 şeritli bölünmüş yol olarak yapılması planlanan 'Kaş-Kalkan Yolu' projesine verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için yargıya başvurdu. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, yaklaşık 2 ay önce 'ÇED raporu gerekli değildir' kararını iptal etti.

Oda ve vatandaşlar tarafından yolun, Kalkan'ın güney yamaçlarındaki sit alanı içinde bulunan Kaputaş sırtlarından geçmesi için Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun verdiği izne de itiraz edildi. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, koruma kurulunun verdiği izni de iptal etti.

BİRİNCİ DERECEDE DOĞAL SİT ALANI

8 Ekim günü verilen kararla ilgili konuşan avukat Tuncay Koç, yapılan keşif ve alınan bilirkişi raporunun, mahkeme kararında yer aldığını belirterek, "Kararda, '2 bin 842 metrelik kısmın koruma esaslarına uygunluğu bozacağı ve planlanan yolun 1'inci derece doğal sit alanının en uzun kenarından (takribi 3 km) geçerek, deniz ve kara tarafını ikiye böldüğü görülmektedir. Sit alanı ve bütünlüğüne bakılmaksızın planlama yapıldığı, sit bütünlüğünün mutlak suretle bozulmasına sebep olacağı kanaatine varılmıştır. Diğer taraftan 1'inci derece doğal sit alanı içerisinde yapılması planlanan yolun kuzeyinde, köy ile dağ yolu, güneyinde sahil yolunun bulunduğu gerçeğinin tespit edilmesiyle, bu yolun yapılmasına olanak veren görüş yazısındaki zorunlu hali ortadan kaldırıldığı mütalaa edilmektedir' görüşüne yer verildi" dedi.

İMAR PLANLARI DA İPTAL EDİLMELİ

Ayrıca izin verilirken sit alanında bulunan endemik bir tür olan Kaputaş Andız otunun dikkate alınmadığının da karara yansıdığını belirten Tuncay Koç, "Böylece üç ay önce Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nin iptal ettiği yolun, 'ÇED gerekli değildir kararından sonra, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun verdiği izin de iptal edildi. Kaş'ı bölecek ve doğasını yok edecek yol için elde geçerli bir idari karar kalmamıştır. Bu kararların doğal sonucu olarak Kaş'ın 5 köyüne yapılan imar planlarının da iptal edilmesi gerekmektedir. Kaş'ın tarım alanlarını yok eden imar planları bu yol planına göre yapılmıştı. Dayanaklar ortadan kalkmıştır" diye konuştu.

EKOLOJİK ÇÖZÜMLER ÖNERDİ

Türkiye'nin en özgün ve doğal alanlarından biri olan Kaş'a ekolojik çözümler ve uygulamalar yapmak varken yapılan işlere akıl erdirmenin mümkün olmadığını söyleyen Tuncay Koç, "Kaş halkı, sürdürülebilir turizmi, denizi, tarımı, arkeolojik ve doğal sit alanlarıyla beraber Kaş'ı savunmaya devam edecektir" dedi.