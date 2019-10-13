DHA YURT BÜLTENİ-12 

AKROBASİ FİNALİNDE MEHMETÇİĞE AKROBATİK DESTEK Afyonkarahisar'da Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali öncesi Türk motosiklet sporcuları Birkan Polat ve Zafer Can Güngör, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek amacıyla Türk bayrağı ve asker üniformalarıyla özel gösteri yaptı. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla TMF tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın en iyi serbest stil sporcularıyla Türk motosiklet sporcularının mücadele ettiği Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde dün başladı. Yarışmanın bugünkü finali öncesi Türk sporcular Birkan Polat ve Zafer Can Güngör, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek amacıyla özel bir gösteri yaptı. Tük sporcular, 'Türkiyem', 'Vatanına göz dikeni ez oğul', 'Bir başkadır benim memleketim' türküleri eşliğinde izleyenleri hayran bırakan gösterilerini yaptı. Daha sonra motosikletlerinden inerek asker selamı veren sporcular, motosikletleri üzerlerinde ayağa kalkıp askerlere selam gönderdi.

'KALBİMİZ ONLARLA'

Gösteri sonrası duygularını paylaşan sporculardan Birkan Polat, "Göbeklitepe Avrupa Finali için Afyonkarahisar'dayız. Şu anda yapmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı'na tüm duygularımızı hissettirmek için yapmış olduğumuz bir organizasyon. Buradan sınırda bizler için savaşan tüm Mehmetçik abilerime, arkadaşlarıma dualarımız onlarla, kalbimiz onlarla biz de yapılan bu Avrupa finalinde Türk bayrağımızı dalgalandırmak için buradayız" dedi. 'ASKERLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Zafer Can Güngör de Barış Pınarı Harekatı'ndaki kardeşlerinin her zaman destekçisi olduklarını belirtti. Güngör, "Şampiyonaya ülkemi temsil etmek için katıldım. Barış Pınarı Harekatı'ndaki kardeşlerime, arkadaşlarıma sonsuz destek olsun diye biz burada bayrak kaldırdık. Onlara destek olsun diye, moral olsun diye gösteri yaptık" diye konuştu. 'ALLAH ONLARIN GÜCÜNÜ VE KUVVETİNİ ARTIRSIN'

Güzel bir organizasyonda Mehmetçiğe destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar da şunları söyledi:

"Olağanüstü bir gündem içerisinde bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Afyonkarahisarlılar bizi bu organizasyonda da yalnız bırakmadı. Mehmetçiğimizin Barış Pınarı Harekatı'na buradan da olağanüstü bir destek var hem sporcularımızdan, hem de seyircilerimizden. Allah onların gücünü ve kuvvetini arttırsın. Bölgemizde büyük bir mücadele var ve bu mücadelede haklılığımızı gücümüzle beraber ortaya koyan bir Mehmetçiğimiz var. Buraya gelerek şampiyonayı izleyen herkese teşekkür ediyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Gösteri öncesi sporculardan detay

- Sporcular gösteri yaparken detay

- Asker selamı verirken detay

- Genel detaylar

- Birkan Polat röp

- Zafer Can Güngör röp

- TMF Başkanı Uçar ile röp

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) MERSİN'DE KUMAR VE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 8 GÖZALTI Mersin ve ilçelerinde polisin düzenlediği kumar ve yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ve 8 ilçeyi kapsayan operasyon kapsamında, kent merkezinde 10 adrese baskın yapıldı. Baskın sırasında 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında il merkezinde yapılan kumar uygulamasında 12 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 1 iş yerine kumar oynatmaktan işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramada 11 bilgisayar, 2 laptop, 12 cep telefonu, 15 bin TL'lik senet, 4 bin 550 TL, 1 kupon yazıcısı, 4 kupon ele geçirildi, 11 kişiye kişi başı 320 TL idari para cezası kesildi. ARANAN 1 KİŞİ YAKALANDI

İlçelerde de 45 adrese yasa dışı bahis kontrolü yapıldı. 5 adrese 7258 sayılı kanun kapsamında işlem yapılırken, 373 kişinin de GBT'si sorgulandı. Yapılan sorgulamada 1 kişinin arandığı ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.

Kumar ve bahisten gözaltına alınan 8 şüpheli, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin emniyetten çıkması

-Ekipler ara sokaklarda dolaşırken

-Yapılan baskın görüntüsü

-Çıkmaya çalışanlara engel olan sivil polis

-Gözaltına alınanlar götürülürken

-Zanlılar emniyetten çıkartılırken

-Zanlılar götürülürken

-Zanlılar araca bindirilirken

-Araç giderken

-Emniyet Müdürlüğü'nün bina ve tabela görüntüsü Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) =================== 10 METRELİK KUYUYA DÜŞEN 6 YAŞINDAKİ MUHAMMET, KURTARILDI Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oyun oynarken 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen Muhammet Bozkurt (6), sağ kurtarıldı. Muhammet, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Bozkurt, arkadaşlarıyla oyun oynarken, üzerinin bir kısmı açık olan su kuyusuna düştü. Arkadaşları, hemen Muhammet'in ailesine haber verdi. Ailenin ihbarı üzerine de olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, içinde az miktarda su bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya girerek beline ip bağladıkları Muhammet'i yukarı çıkardı.

Hazır bekleyen ambulansla kontrol amaçlı Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammet Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Muhammet Bozkurt'u kurtarma çalışmaları

- Bozkurt'un kuyudan çıkarılması

- Bozkurt'un ambulansa alınması

- Ambulansta müdahale edilmesi Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA ============================ MHP’Lİ YÖNTER: HAREKATIN HEDEFİ OLARAK KÜRT KARDEŞLERİMİZİ GÖSTERMEK İNSANLIK CİNAYETİDİR MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Barış Pınarı Harekatı’nın teröristlere yönelik yapılan bir operasyon olduğunu ifade ederek, "Hainlere karşı, Türkiye düşmanlarına karşı yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı’nın hedefi olarak Kürt kardeşlerimizi göstermek büyük bir insanlık cinayetidir, yalandır, aldatmadır" dedi. Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partililerle görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlere karşı mücadele verdiğini ifade eden Yönter, oluşturulacak güvenli bölgenin ardından Türkiye’deki Suriyelilerin ülkelerine döneceklerini söyledi. Yönter, “Fırat’ın doğusu, Suriye’nin kuzey doğusunda bir güvenli bölge kurularak teröristleri orada tamamen imha edeceğiz, ülkemizdeki Suriyelileri orada iskan edeceğiz. Bölgenin huzuruna, barışına istikrarına hizmet edeceğiz. Türkiye, Fırat’ın doğusunda istilacı değil. Kara propagandayı tercih edenler, sosyal medyada, ya da diğer alanlarda Türkiye’nin işgalci olduğunu ifade edenler, büyük bir saptırmanın hayasız bir iftiranın tarafıdırlar. Biz Arap birliğinin ne dediğine bakmıyoruz, elimizin tersiyle itiyoruz. Hangi haklı mücadelemizde Arap Birliği zaten yanımızda oldu. Üzülerek ifade ediyorum ki; gerek batı basınında, gerek sosyal medyada Kürt kökenli kardeşlerimize yönelik savaştan bahsediyorlar. Bu şerefsiz ifadeleri ayaklarımızın altına alıp çiğniyoruz. Barış Pınarı Harekatı teröristlere yönelik yapılan bir operasyondur. Hainlere karşı, Türkiye düşmanlarına karşı yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı’nın hedefi olarak Kürt kardeşlerimizi göstermek büyük bir insanlık cinayetidir, yalandır, aldatmadır" dedi.

‘KILIÇDAROĞLU’NDA PKK SEVDASI ALMIŞ GİDİYOR’

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP’nin tarihsel rotasından çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Maalesef CHP’de, Sayın Kılıçdaroğlu’nda bir PKK, YPG sevdası almış gidiyor. Tezkereye ‘içimiz yana yana destek vereceğiz’ diyorlar. Siz tezkereye içiniz yanarak destek veriyorsunuz, bizim içimizde vatan için yanıyor, farkımız bu. Eğer samimi ve düşürtseniz, siyasi ahlaka sahipseniz, çıkın yüreğiniz yetiyorsa, mücadeleye sonuna kadar destek verin. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına dua edin, dik bir duruş gösterin. PYD, YPG’yi, PKK’yı lanetleyin. ‘YPG bize mi saldıracak?’ diye sürekli polemik yapıyorsunuz. Bugünkü CHP, savrulmuş bir CHP’dir. Tarihsel rotasından çıkmıştır. Maalesef bugünkü CHP ele geçirilmiştir.” 'KOMİSYON RAPORUNU HAZIRLIYOR'

MHP’de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylem ve değerlendirmelerini analiz edilen bir komisyon kurulduğunu hatırlatan Yönter, çalışmaların kısa süre sonra tamamlanarak raporun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teslim edileceğini ifade etti. Yönter, komisyonun parti içerisindeki bir çalışma olduğunu belirterek, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de bu durumları gördüğünden dolayı CHP Genel Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun söz ve değerlendirmeleriyle ilgili analiz ve inceleme süreci başlattı. Bu kapsamda da bir komisyon kuruldu. Aralarında benim de bulunduğum bu komisyonu tahkikat komisyonu olarak nitelendirmek utanmazlıktır. Büyük bir sapkınlıktır. Bu parti içerisinde bir çalışma grubu, biz değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Yani MHP, ‘YPG bize mi saldıracak?’ sözüne bigane mi kalsın, ‘içimiz yana yana tezkereye evet dedik’ değerlendirmelerine kulaklarını mı kapatsın?” şeklinde konuştu.

‘DEVLET BAHÇELİ KARAR VERECEK’

Komisyon raporunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunulacağını ve yargıya intikal edecek hususlar varsa bunun kararını Bahçeli’nin vereceğini kaydeden Yönter, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kırk dereden su getiriyor. Yani Barış Pınarı Harekatı’na aslında destek vermeyecekler de korktuklarından, çekindiklerinden, milletten utandıklarından bir şey diyemiyorlar. Kılıçdaroğlu demiyor, vekilleri söylüyor. Arkadaşlar, PKK lobisi ne kadar ileri gitmiş bu ülkede. Biz CHP’nin siyasetini, yaklaşımlarını reddediyoruz ve çok tehlikeli buluyoruz. CHP ve HDP Türkiye için çok zararlı bir siyasi blok, ittifak haline geldi. Bu nedenle de zillet diyoruz. Komisyonumuz bu konuda çalışıyor. Bunun bir sonucu olarak ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye değerlendirmelerimizi arz edeceğiz. Kısa bir zaman sonra çalışmamız bitecek. Çalışma tamamlanınca bakalım neye ulaşacağız, hangi sonuçlara varacağız. Bunun kararını öncelikle liderimiz verir. Eğer yargıya intikal ettirilecek herhangi bir fiil, değerlendirme varsa ona göre de hareket edeceğiz, ama biz şu anda çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Yönter’in görüntüsü

-Açıklamaları

-Partililerle buluşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR,(DHA) ARI KOVANLARI İÇİNDE PRESLENMİŞ 152 KG EROİN ELE GEÇİRİLDİ (Ek görüntü dökümü ile yeniden) (ÖZEL) Muğla'da polisin durdurup arama yaptığı TIR’ın dorsesinde, arı kovanlarının içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik köpeklerin koku almasını engellemek için kovanların içerisine yerleştirilen uyuşturucu, arıcı kıyafeti giyen polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Uyuşturucuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden 1 ay önce Muğla Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu ve ekibi, suçlulara göz açtırmıyor. Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu TIR'la yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ula ilçesinde önlem alan ekipler, plakası belirlenen TIR'ı durdurup arama yaptı. POLİS, ARICI KIYAFETİ GİYİP ÇIKARDI

Arama sırasında narkotik köpekleri TIR'ın dorsesindeki arı kovanlarına tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, arıcı kıyafeti giyip, kovanlarda detaylı arama yaptı. Aramada, kovanların içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi.