DHA YURT BÜLTENİ -13

GÜRCİSTAN'DAN ARADIĞI TESPİT EDİLDİ Olayın haber verilmesi üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Kendisini savcı olarak tanıtan kimliği belirsiz kişinin Halime Aksoy'u Gürcistan'dan aradığı belirlendi. Altınları alıp kaçan şüpheliyle ilgili yapılan araştırma ve güzergahlar üzerinde güvenlik kamerası çalışması sonucunda, şüphelinin 48 FS 992 plakalı motosikleti kullandığı tespit edildi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan motosikletin sürücüsü Halime Aksoy tarafından teşhis edildi. Şüphelinin O.K. olduğu belirlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalanan O.K.'nın üzerinde yapılan aramada, Halime Aksoy'a ait olduğu tespit edilen 10 altın zincir, altın kol saati, altın bileklik, yarım altın, 5 altın maşallah, 2 altın bilezik, 2800 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelinin alınan ifadesinde, kendisini Gürcistan'daki bir arkadaşının aradığını, Dolbazlar Mahallesi'nde oturan Cemil Aksoy'dan alacağı olduğunu ve almasını istediğini iddia etti. Arkadaşının, altınları aldıktan sonra K.B.'ye bırakmasını istediğini söyleyen O.K., kimseyi dolandırmadığını savundu. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan K.B. de O.K.'yı tanımadığını, yurt dışında bulunan bir arkadaşının telefon ederek kendisi için altın getireceklerini, 4 bin lira karşılığında onları muhafaza edip edemeyeceğini sorduğunu, kabul etmesi üzerine altınların kendisine getirildiğini söyledi. Altınları getiren O.K.'nın bir süre sonra geri gelerek kendisinden aldığını söyleyen K.B., şüpheliyle daha önceden tanışmadığını ve hiç görüşmediğini savundu.

SIĞINMACILARA AKTARILAN KAYNAK; 37,5 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin sadece kendi insanına hizmet edip, kendi şehirlerini kalkındırmakla kalmadığını sahip olduğu imkanları mazlum ve mağdurlarla paylaştığını anlatan Erdoğan, milletin bu durumdan şeref duyduğunun altını çizdi. Türkiye'nin dünyada en çok insani yardım yapan ülkeler arasında ilk sıralarda olduğunu, hatta milli gelire göre birinci sırada olduğunu anlatan Erdoğan, "Sığınmacılar için bugüne kadar kullandığımız kaynak Birleşmiş Milletler standartlarına göre 37,5 milyar dolardır. Avrupa'daki 28 ülkedeki toplam mülteci sayısı 2 milyon. Türkiye'de ise Suriye ve Iraklı sığınmacıların sayısı 4 milyon. Şayet bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye’nin fedakarlığı sayesindedir. Ama biz de bunu ilanihaye yapacak değiliz" dedi.

DÜNYAYA 'GÜVENLİ BÖLGE' ÇAĞRISI

Türkiye'deki Suriyelilerin kendi evlerini, topraklarını özlediğini ve vatanlarına dönmek istediğini belirten Erdoğan, oluşturulmak istenen güvenli bölge için dünyaya çağrı yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun için çözüm nedir? Çözüm yine Türkiye'dir. Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Afrin’dir, Cerablus’tur, İdlib'dir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü. Diyoruz ki; 'Gelin İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim.' Biz bunun için Rusya ve İran'la görüşmeler yapıyoruz ve ciddi mesafe kat ettik. Gelin Münbiç'i sahiplerine teslim edelim. En az yarım milyon Suriyeli buraya dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya sesleniyorum; gelin Türkiye'nin bu çabasına destek olun. Bölgedeki terör örgütü bu insanlara asla güven vermiyor. DEAŞ, PKK, YPG bunların birbirinden farkı yoktur. Sadece Suriyelilerin geri dönüşü değil, bizim sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da bu mesele çok önemlidir. Terör örgütleri sınırımızın öte tarafından füze, havan, silahlarla saldırmaya başladıklarında biz yanımızda kimseyi bulamadık. Güya müttefikimiz olan devletler bırakın destek vermeyi ülkemizdeki hava savunma sistemlerini söküp götürdüler. Türkiye olarak bir an önce bu bölgeleri kontrol altına alıp, güvenli hale getirerek Suriyelilerin evlerine dönüşlerini süratlendirmek istiyoruz. Temennimiz bunu müttefiklerimizle işbirliği içinde yapalım ama bize kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız."

Konuşmasının son bölümünde partililerden 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşarak çalışmalarını isteyen Erdoğan, alanda bulunan kadınlar 'Keyif çayı' dediği çaylardan dağıttı.