DHA YURT BÜLTENİ-13 

Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu görüntülendi IRAK üzerinden Suriye'ye gelen zırhlı araçların yer aldığı ABD konvoyuna askeri helikopterler de eşlik etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğlen saatlerinde, ABD'ye ait Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, görüntülendi. Zırhlı araçların yer aldığı konvoya Kamışlı semalarında 2 ABD helikopteriyle eşlik edildi. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu. Görüntü Dökümü

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Helikopterler

ABD konvoyu

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 421 MB =============== Amasra Kalesi'nde, çökme nedeniyle inceleme Bartın'ın Amasra ilçesindeki tarihi kalenin altındaki kayaların denize devrilmesiyle üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri inceleme yaptı. Bartın’ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan Amasra Kalesi'nin altında bulunan kayaların bir kısmında denize doğru çökmeler meydana geldi. Amasra Kalesi'nin altındaki kayalıkların yıkılması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen heyet Amasra’da inceleme yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyelerine Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış eşlik etti.

Teknik heyet 2 bin metre uzunluğa sahip Amasra Kalesi'nin burçlarında inceleme yaptı. Surlarda ve çökmelerin yaşandığı alanlarda inceleme yapan teknik heyet, ayrıca Kemere Köprüsü'ndeki hasarlarla ilgili incelemede bulunarak rapor tuttu. Kaledeki onarımın yapılacak incelemelerin ardından başlanacağı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Heyetten detay

-Teknik heyetin kalede inceleme yapması

-Amasra tarihi camide inceleme

-Zarar gören kale surlarında inceleme detay

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) ========================== Liselilerden, Barış Pınarı Harekatı'na destek BOLU'da, Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için bedenleriyle 'Barış Pınarı' yazdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Bolu Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri destek verdi. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sıraya geçerek bedenleriyle 'Barış Pınarı' yazısı oluşturdu. Öğrenciler, ayrıca Türk bayrağı da açtı. Öğrencilerin bedenlerinden oluşan 'Barış Pınarı' yazısı drone ile havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Drone görüntüleri Süre: 01.09-Boyut: 131 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ================ Yoga ile Cumhuriyeti kutladılar ADANA’da Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl kutlamaları kapsamında toplu yoga etkinliği gerçekleştirildi. Adana Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adana Yoga Spor Kulübü işbirliği ile Yaşar Kemal Park’ında gerçekleşen etkinliğe gezmeye çıkan vatandaşlar da ilgi gösterdi. Yoga Spor Kulübü Başkanı ve Yoga Eğitmeni Güncel Dilmen nezaretinde yapılan etkinlikte nefes tekniği, vücut çalıştırma, bioenerji, konsantrasyon, gevşeme ve meditasyon teknikleri uygulandı. 60 dakika süren orijinal yoga sistemi çalışması sonunda bir açıklama yapan yoga eğitmeni Güncel Dilmen, yoganın birçok rahatsızlıkların iyileştirilmesine katkı sağladığını belirtti. Dilmen, "Yoga beden, zihin ve ruhun bütünleşmesidir. Beden, doğru nefes teknikleriyle sağlık kazanırken, zihin sakinleşmeyle birlikte huzura kavuşuyor. Öfke, kaygı, korku gibi problemler gideriliyor. Bütün bunları aşan bireyler kendi özvarlığına, öz benine ulaşarak daha mükemmel bir hayat yolculuğu başlatmış oluyor" dedi.

Yoga etkinliğine katılan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde, anlamlı spor yapmanın memnuniyetini dile getirdi. Görüntü Dökümü

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- Yoga yapanlardan görüntüler SÜRE:01'31" BOYUT:168 mb Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA) ============================== Gelibolu'da Türk mutfağının 700 yıllık vazgeçilmez lezzeti: Peynir helvası ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip peynir helvası Türk mutfağında sofraları süsleyerek, vazgeçilmez lezzet olmaya devam ediyor. Peynir helvasına, kente gelen turistlerin de ilgisi büyük oluyor. Gelibolu ilçesinde yaşayan 70 yıldır peynir helvası üretimi ve satışı yapan tarihi işletmenin 5'inci kuşak ustası olan evli ve 1 çocuk babası Süleyman Burak Batır (30), 20 yıldır, bu işi yapıyor. Türk mutfağında sofraları süsleyen ve 1300'lü yıllardan bu yana yapılan Gelibolu peynir helvası, eşsiz tadı ile müşterileri çekiyor. Tuzsuz beyaz peynir, un ve şeker ile ortaya çıkan peynir helvasının tarifi yüzyıllardır aynı ve yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

'GELİBOLU PEYNİR HELVASI BİR ÇOBAN HELVASIDIR' Gelibolu peynir helvasının, geçmişi yaklaşık 700 yıl öncesine kadar dayanan tarihi bir Türk tatlısı olduğunu belirten Süleyman Burak Batır, şöyle konuştu: "Aile işletmesi olarak 70 yıldır peynir helvası üretimi ve satışını yapıyoruz. Ben 5'inci kuşak temsilciyim. Gelibolu peynir helvasının geçmişi aslında Türklerin Avrupa'ya yani Rumeli'ye ilk geçişine kadar dayanıyor. Yaklaşık 700 yıllık bir tarihi var. Aslında Gelibolu peynir helvası bir çoban helvasıdır. Çobanların koyun sürülerinin yünlerini kırkım zamanı yedikleri bir tatlıdır. Ayrıca misafirlerine de bu peynir helvasını yapıp, ikram ederlermiş. Peynir helvası ortalama yarım saat ile 45 dakika arasında sürüyor. 1 kilogram tuzsuz beyaz peynir, 200 gram un, 300 gram şeker ile peynir helvamızı yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. Çünkü raf ömrü çok uzun olan bir ürün. Yaklaşık 10 gün buzdolabına koymadan dışarıda durabiliyor. Buzdolabına koyduğumuzda yaklaşık 1 ay, derin dondurucuya koyduğumuzda yaklaşık 1 yıl raf ömrü var."