DHA YURT BÜLTENİ 14

AĞABEYLERİNİ ÖLDÜRDÜKLERİ GEREKÇESİYLE MARKETTEKİLERE KURŞUN YAĞDIRAN KARDEŞLER YAKALANDI SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Erbay- İlyas Furuncu kardeşler, ağabeyleri Coşkun Furuncu'yu mart ayında silahlı çatışmada öldürdüklerini öne sürdüğü kişilere markette kurşun yağdırdı. 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan Furuncu kardeşler, farklı şehirlerde yakalandı. Coşkun Furuncu'nun öldüğü silahlı çatışmanın ise güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Akyazı Ada Caddesi'nde, mart ayında, kasabın önünde çıkan silahlı çatışmada dükkan sahibi Coşkun Furuncu, ağır yaralandı. Furuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Silahlı çatışmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kardeşiyle birlikte dükkanın önünde bekleyen Coşkun Furuncu'nun karşıdaki otomobile doğru ateş ettiği görülüyor. Otomobildeki kişi ya da kişilerce ateş açılarak, karşılık verilmesiyle çatışmanın çıktığı anlar da görüntülerde yer alıyor. 2 KARDEŞ GÖZALTINDA Coşkun Furuncu'nun kardeşleri Erbay- İlyas Furuncu, 29 Ağustos akşamı Akyazı Taşburun Mahallesi'nde, ağabeylerini öldürdüklerini öne sürdükleri kişiler içerideyken, markete silahlı saldırı düzenledi. Market sahibi Yunus Bilgin'in hayatını kaybettiği saldırıda 2 kişi de yaralandı. Saldırının ardından Furuncu kardeşler, olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu Erbay Furuncu'yu Çanakkale'de, İlyas Furuncu'yu ise kendisine yardım eden H.Ö. ile birlikte Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki restoranda yakaladı. Erbay- İlyas Furuncu kardeşler, gözaltına alındı.

6 TUTUKLAMA Öte yandan Yunus Bilgin'in öldüğü markete yönelik silahlı saldırı için Furuncu kardeşlere yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan E.Ş., S.B., H.Y, M.T., A.A. ve E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mavi montlu olan Coşkun F. ile kardeşi dükkanın dışında görüntüsü

Yolda duran araçtan ateş açılıyor

Aracın arkasından ateş açılması Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) ======================== KAVGA EDERKEN UYARIDA BULUNANLARA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ BURSA’nın İnegöl ilçesinde kavga ederken yoldan geçen otomobilden kendisini uyaranlara pompalı tüfekle ateş eden İ.B.(33) ile kavga ettiği E.G. (29) gözaltına alndı. Edinilen bilgiye göre, İnegöl Devlet Hastanesi arkasındaki sokakta, İ.B. ile E.G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.B. pompalı tüfeği çıkarırken, E.G. de üzerindeki bıçağı çıkarıp birbirine girdi. O sırada sokaktan geçen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobilin içindekiler, kavga eden iki gence uyarıda bulundu. İ.B. de bu uyarı karşısında öfkelenerek pompalı tüfeği araca yönelterek ateşledi. Saçma isabet eden araçta bulunanlar, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Ateş sırasında olay yerine gelen emniyet ekipleri, kavga eden iki kişiyi gözaltına aldı. Pompalı tüfekle bıçağa da el konuldu. Kavga sırasında başına pompalı tüfeğin kabzası isabet eden E. G. hastanedeki tedavisinin ardından karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Görüntü dökümü:

-Olay yeri görüntü

-Gençlerin kavgasını polis ayırdı

-Detaylar Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) =========================== 6, 7 VE 8'İNCİ SINIFTA TEŞEKKÜR BELGESİ ALDI, LİSEYE YERLEŞEMEDİ DÜZCE'de, bu yıl lise eğitimine başlaması gereken Mertcan Ozan (14), yaptığı 5 tercihe rağmen herhangi bir okula yerleşemedi. Ortaokulda her yıl teşekkür belgesi alan Ozan, psikolojik sıkıntı yaşadığını söyledi. Düzce Yeşilçimen Mahallesi'nde oturan Mertcan Ozan'ın, bu yıl lise birinci sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmesi gerekiyor. Mertcan Ozan'ın tercih aşamasında Düzce'de eğitim ve öğretime devam eden 5 devlet lisesine tercih yapmasına rağmen, hiç bir yere yerleşemedi. Ozan, okulların açılmasına 1 hafta kala ne yapacağını henüz bilmiyor.

'İMAM HATİP VE MESLEK LİSESİ TERCİH ETMEDİĞİM İÇİN SORUN YAŞADIM' İmam hatip ve meslek lisesi tercih etmediği için sorun yaşadığını ileri süren Mertcan Ozan, "Arkadaşlarımın büyük çoğunluğu meslek lisesine gitti. Diğerleri imam hatip tercih etti. Ben imam hatip ya da meslek lisesine gitmek istemediğim için yerleşemedim. İmam hatip lisesi ya da meslek lisesi beni hedeflerime ulaştıramıyor. Ben yükseköğrenim yapmak istiyorum ve bu okullar beni oraya getiremeyecekler buna inanıyorum. Şu an psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum. Çok üzülüyorum. Daha okul kıyafetlerimin dahi ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlarım 1 hafta sonra okula başlayacaklar. Ben daha okul kıyafetimin ne olduğunu bilmiyorum" dedi. 6, 7 VE 8'İNCİ SINIFTA TEŞEKKÜR BELGESİ Çocuğunun yerleşememesini imam hatip ve meslek lisesi tercihi yapmamaya bağlayan anne Emriye Ozan, "Eksik yaptığımız bir şey yok. Biz meslek lisesi ya da imam hatip lisesine gitmesini istemediğimiz için tercihimizde onlar yoktu. 5 tane seçim hakkımız vardı. 5 seçimimizi de yaptık. Atatürk Anadolu Lisesi, Farabi Anadolu Lisesi, Arsal Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi’ni tercih ettik. Çocuğumun mezun olduğu okulda 200'den fazla 8'inci sınıf öğrencisi vardı. Onları hepsi yerleşti. 200 öğrenciden sadece benim oğlum yerleşemedi. Ben çocuğumun başarısız olduğunu düşünmüyorum. 6, 7 ve 8'inci sınıfta teşekkür belgesi aldı. Not ortalaması 75'in üzerinde" diye konuştu.

Emriye Ozan, oğlunun okulda aldığı teşekkür ve başarı belgelerini göstererek, çocuğunun tercih ettiği liselerden birisine yerleştirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Anne ile röp

Çocuk ile röp

Annenin çocuğunun teşekkür belgelerini gösterirken görüntüleri

Annenin tercih kağıtlarını gösterip anlatırken görüntüsü ve detaylar var HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ======================== EREĞLİ'DE KAZA: 1 YARALI EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yağmur sularıyla dolan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Otomobile çarpmamak için duran TIR'a arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Ereğli ile Alaplı arasındaki yolda meydana geldi. Alaplı istikametine giden Tuğrul Durgut idaresindeki 67 TP 199 plakalı otomobil yağmur sularıyla dolan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Hüseyin Harmandal idaresindeki 06 Y 1095 plakalı TIR otomobile çarpmamak için durunca arkasından gelen Mustafa Çakmakçı idaresindeki 67 SA 541 plakalı otomobil TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Çakmakçı yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çakmakçı tedavi altına alındı. Çakmakçı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.